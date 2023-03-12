«Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом. К его желанию перейти относятся с недоверием

В «Реале» с недоверием относятся к информации о желании перейти в клуб.

После нескольких отказов нападающего «ПСЖ» от перехода в « » больше не верят его словам, пишет Marca.

Конечно, в клубе с большой симпатией относятся к Мбаппе, его считают футболистом, способным делать разницу, но «химия», существовавшая между игроком и «Реалом» в прошлом, исчезла. Теперь «Мадрид» воспринимает слова Килиана о желании присоединиться к клубу со скукой и недоверием.

«Реал» не планирует каких-либо действий после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Клуб занял позицию наблюдателя. «Реал» не собирается рушить планы на состав в сезоне-2023/24 ради подготовки к действиям, которых Мбаппе может и не совершить. В «Мадриде» считают нынешнюю ситуацию проблемой, которая касается только Килиана и «ПСЖ».

Таким образом, трансфер Мбаппе не входит в планы «Реала» на лето. Если Килиан самостоятельно прекратит сотрудничество с «ПСЖ», «Мадрид» может включиться в борьбу за него, но вступать в переговоры с парижанами «Реал» точно не намерен, так как в руководстве «сливочных» понимают, что боссы «ПСЖ» не отпустят Мбаппе легко.

В этом сезоне на счету 24-летнего форварда 31 гол и 7 результативных передач в 32 матчах за « » во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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