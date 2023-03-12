«Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом. К его желанию перейти относятся с недоверием

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «Реале» с недоверием относятся к информации о желании Килиана Мбаппе перейти в клуб.

После нескольких отказов нападающего «ПСЖ» от перехода в «Реале» больше не верят его словам, пишет Marca.

Конечно, в клубе с большой симпатией относятся к Мбаппе, его считают футболистом, способным делать разницу, но «химия», существовавшая между игроком и «Реалом» в прошлом, исчезла. Теперь «Мадрид» воспринимает слова Килиана о желании присоединиться к клубу со скукой и недоверием.

«Реал» не планирует каких-либо действий после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Клуб занял позицию наблюдателя. «Реал» не собирается рушить планы на состав в сезоне-2023/24 ради подготовки к действиям, которых Мбаппе может и не совершить. В «Мадриде» считают нынешнюю ситуацию проблемой, которая касается только Килиана и «ПСЖ».

Таким образом, трансфер Мбаппе не входит в планы «Реала» на лето. Если Килиан самостоятельно прекратит сотрудничество с «ПСЖ», «Мадрид» может включиться в борьбу за него, но вступать в переговоры с парижанами «Реал» точно не намерен, так как в руководстве «сливочных» понимают, что боссы «ПСЖ» не отпустят Мбаппе легко.

В этом сезоне на счету 24-летнего форварда 31 гол и 7 результативных передач в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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49 комментариев

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Berekella 999
Ответ S.Bernabeu
Орфография русского языка издевается над тобой
Мбаппе хорошю издеваются над рояломъ 😁 егэ я прощелъ 🤧
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ShamilK
Ответ Ruslan3132
"какой-нибудь очередной Родриго" принес Реалу ЛЧ в прошлом году, но тебе то откуда это знать.
Забил шару, которую никогда не повторит. Мне как-то все равно, что было в прошлом сезоне. В этом сезоне он полнейшее дно. Пусть для начала попробует забить больше Милитао в чемпионате. Хотя о чем говорить с местными глорами, у них же родриго после этой шары стал лучше Мбаппе с Винисиусом
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Berekella 999
Ответ S.Bernabeu
Орфография русского языка издевается над тобой
Мальчик мы не на егэ Ахаха Ахаха 😁
+3
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S.Bernabeu
Ответ Berekella 999
От души мбаппе издеваются над реаломь)))
Орфография русского языка издевается над тобой
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Pavelaznaurov
Да пусть Хвичу берут—-человек всю жизнь мечтал играть Реале,он и моложе и уже сейчас ни в чем не уступит Мбаппе….
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Power Lifting
«Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом.-тогда Реал не будет Реалом
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Назар Игорь
Обманувшему единожды доверия быть не может.
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S.Bernabeu
Ответ Ruslan3132
"какой-нибудь очередной Родриго" принес Реалу ЛЧ в прошлом году, но тебе то откуда это знать.
Он матчи РМ закрытыми глазами смотрит.
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Рустам Атаев
Ответ Moscwow
Классное унижение было, когда Реал выиграл ЛЧ в Париже сразу после его решения остаться в псж
судейская победа ✌️ реала нормально так
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Света Володько
Кто о чем, а мадридские газетки о Мбаппе
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Decard Show
Молодой и дерзкий Мбаппе не только лидер и тащер псж ,ещо он является лицом парижского клуба то есть визитным карточкам по маркетингу! Если он уйдет то париж рухнет! Тот же Неймара и меси держится за счет этого как ни крути они тоже медийные персонажы! Без них клуб превращается в образце псж в начале 2010-х! А такие команды как Реал,Барселона или Мю они и есть медийность! Эти команды и без суперзвездь попульярен и могут без этих суперзвезд зарабатывает крупные деньги! А псж до их уровня это как раком до Бангладеша особенно если в одновременно уйдет Мбаппе ,Ней и меси!
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hardy33
Скорее всего, в таком случае увидим его в АПЛ. Вот реально интересно будет там его понаблюдать.
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Ruslan3132
Ответ ShamilK
А какой план у клуба на состав сезона 2023/2024? Прикупить очередного бразильского ноунейма? Клубу и всему испанскому футболу нужна большая звезда и лишь Мбаппе поможет в этом. Мадрид уже медлит с контрактом Модрича, ожидая ответа от переоцененного Беллингема. Его Энцо в ЛЧ просто сожрал и выплюнул. А какой-нибудь очередной Родриго клубу уж точно не нужен. Даже защитники в лице Милитао забивают в Ла Лиге больше этого недонападающего. В вопросе с Мбаппе в 2022 виноват был лишь сам Мадрид, что поверил на слово и тупо ожидал, тогда как Париж подключил президента Франции и эмира Катара.
"какой-нибудь очередной Родриго" принес Реалу ЛЧ в прошлом году, но тебе то откуда это знать.
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Homelender_666
Ответ LIBerly
Спортс подсел на Мбаппе и Реал, как на травку
Это их личный сорт героина
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Alexey1406
Ответ Тор 100
реалу не надоело унижаться перед мбаппе???
Где здесь унижение
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Ruslan3132
Все правильно.
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deadjoker
Ну если будет готов играть за дешево, то можно подумать.
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AlexZhano__
Ответ madrilenos
если он перейдёт, то только бесплатно. Париж за 180-200м не продал его за год до истечения контракта, так что и летом они его явно не продадут.
Ну Реал его и покупать не будет. Они рассчитывали взять его бесплатно, он их кинул. Естественно, что единственный вариант для Реала - это только трансфер свободным агентом, и то при условии, что Мбаппе на коленях стоять будет.
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Андрей Хенто
Так очевидно, что Париж затребует неподъемную сумму.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Влад Яшнов
Они как Ванда и Икарди, то разлука, то снова вместе
Некорректное сравнение, никакого «вместе» у Реала и Мбаппе не было.

Ему предложили перспективу стать лучшим в мире и в дальнейшем - даже в истории.

В ответ он выбрал контракт пожирнее и комфортные для себя условия, после чего ни о каких «снова вместе» даже речи не было - теперь доверие нужно возвращать.
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ShamilK
А какой план у клуба на состав сезона 2023/2024? Прикупить очередного бразильского ноунейма? Клубу и всему испанскому футболу нужна большая звезда и лишь Мбаппе поможет в этом. Мадрид уже медлит с контрактом Модрича, ожидая ответа от переоцененного Беллингема. Его Энцо в ЛЧ просто сожрал и выплюнул.
А какой-нибудь очередной Родриго клубу уж точно не нужен. Даже защитники в лице Милитао забивают в Ла Лиге больше этого недонападающего.
В вопросе с Мбаппе в 2022 виноват был лишь сам Мадрид, что поверил на слово и тупо ожидал, тогда как Париж подключил президента Франции и эмира Катара.
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LIBerly
Ответ Redmurza
Так это не спортс, а Марка, которая пишет 10 новостей в день, причем одна половина опровергает другую.
Спортс же публикует все это, не смотря на достоверность информации
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Как можно ему доверять после прошлого раза?
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Robs8n Madrid
Ответ Влад Яшнов
Они как Ванда и Икарди, то разлука, то снова вместе
Пхаххахахха
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Moscwow
Ответ Тор 100
реалу не надоело унижаться перед мбаппе???
Классное унижение было, когда Реал выиграл ЛЧ в Париже сразу после его решения остаться в псж
+37
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