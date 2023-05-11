«На Бальде – это не пенальти. Если после таких легких касаний ставить, это будет чемпионат пенальтистов. Зобнин мог не падать». Быстров о судействе матча «Зенит» – «Спартак»

Владимир Быстров не считает судейские решения в матче «Зенита» и «Спартака» ошибочными.

Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир . Москвичи обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода этого матча.

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала наступил на ногу в штрафной площади, а затем толкнул в центре поля.

– Для тебя не дикая ситуация, что на Бальде не назначили пенальти?

– Не дикая. Я и по недавнему матчу в Самаре сказал, что это не пенальти, когда в пользу « » поставили за падение Кузяева. И еще три эпизода, которые до этого были в чемпионате, – тоже не пенальти.

– И на Тюкавине в Питере – тоже?

– Два совершенно разных эпизода. Когда тебе просто наступают – это одно. Когда бьют вскользь – это другое. Кузяев отдал передачу, потом только игрок наступил чуть-чуть. Это не пенальти. Здесь тоже игрок « » отдал передачу, потом вскользь наступили. Для меня это не 11-метровый. Вопрос к судьям, почему один судья рассудил так, а другой – по-другому.

Вот в матче «Динамо» с «Химками» был стопроцентный пенальти. Он прямо наступил. Мне как футболисту понятна разница. С Кузяевым я трактовал этот эпизод так, что он уже отдал передачу, защитник пытался сыграть, не попал. И все равно защитнику попадает мяч в пятку. Он сыграл в мяч.

Проблема в том, что в ЭСК подтверждают пенальти. Если мы будем ставить 11-метровые после таких легких касаний, тогда это будет чемпионат пенальтистов. Надо уже сейчас регистрировать. Не РПЛ, а пенальтистов. Наши руководители просят, чтобы судьи давали играть. Они дают играть – все начинают плакать. Вы плачете во всех моментах.

– Кузяев Зобнина толкал?

– Конечно, толкал. Но Зобнин мог устоять на ногах. Он мог бежать дальше. Это нормально. Он полностью был уверен, что судья сейчас свистнет. Но если судья выбрал планку единоборств высокую, какие к нему могут быть вопросы?

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое