«На Бальде – это не пенальти. Если после таких легких касаний ставить, это будет чемпионат пенальтистов. Зобнин мог не падать». Быстров о судействе матча «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян Спорт-Экспресс Роберт Ренан Футбол

Владимир Быстров не считает судейские решения в матче «Зенита» и «Спартака» ошибочными.

Петербуржская команда одержала побуду со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. Москвичи обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода этого матча. 

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

– Для тебя не дикая ситуация, что на Бальде не назначили пенальти?

– Не дикая. Я и по недавнему матчу в Самаре сказал, что это не пенальти, когда в пользу «Зенита» поставили за падение Кузяева. И еще три эпизода, которые до этого были в чемпионате, – тоже не пенальти.

– И на Тюкавине в Питере – тоже?

– Два совершенно разных эпизода. Когда тебе просто наступают – это одно. Когда бьют вскользь – это другое. Кузяев отдал передачу, потом только игрок наступил чуть-чуть. Это не пенальти. Здесь тоже игрок «Спартака» отдал передачу, потом вскользь наступили. Для меня это не 11-метровый. Вопрос к судьям, почему один судья рассудил так, а другой – по-другому.

Вот в матче «Динамо» с «Химками» был стопроцентный пенальти. Он прямо наступил. Мне как футболисту понятна разница. С Кузяевым я трактовал этот эпизод так, что он уже отдал передачу, защитник пытался сыграть, не попал. И все равно защитнику попадает мяч в пятку. Он сыграл в мяч.

Проблема в том, что в ЭСК подтверждают пенальти. Если мы будем ставить 11-метровые после таких легких касаний, тогда это будет чемпионат пенальтистов. Надо уже сейчас регистрировать. Не РПЛ, а пенальтистов. Наши руководители просят, чтобы судьи давали играть. Они дают играть – все начинают плакать. Вы плачете во всех моментах.

– Кузяев Зобнина толкал?

– Конечно, толкал. Но Зобнин мог устоять на ногах. Он мог бежать дальше. Это нормально. Он полностью был уверен, что судья сейчас свистнет. Но если судья выбрал планку единоборств высокую, какие к нему могут быть вопросы?

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

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23 комментария

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benjamin92
Уже почти наступила пятница, прошли матчи ЛЧ и ЛЕ, а обсуждения матча Зенит-Спартак всё никак не закончатся )
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Spartakus1984
Если на Бальде не пенальти,то почему на Кузяеве ранее,пенальти? Конечно Зобнин мог и не падать,если бы у него были крылья.Сам Быстров будучи футболистом,падал постоянно.
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Евгений Кошелек
Вов, давай так, если это не пенальти, я согласен, что ничего там такого не было, но вот вопрос, почему в другой игре эти же судьи ставят пенальти в таком же моменте? Что за неделю случилось, правила снова поменяли? Должна быть последовательность в решениях, тогда не будет этой клоунады.
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Wiley Fox
Крыса бы после такого наступа упала бы и изображала бы смерть. За это его питерские и не любили, когда он в Спартаке унижал зенит

Спрашивать питерских клоунов про судейство против Спартака для чего? Все всё понимают.
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Stas Politik
Ответ Spartakus1984
Если на Бальде не пенальти,то почему на Кузяеве ранее,пенальти? Конечно Зобнин мог и не падать,если бы у него были крылья.Сам Быстров будучи футболистом,падал постоянно.
Только вот Зобнин сам баднул Кузяева несколькими секундами ранее)
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Виталик Украинский
Ответ TeRex
Высокая планка единоборств -> Кузяев в неигровом эпизоде бежит за Зобниным и намеренно проносит его в спину. Нужно быть особенным (в эвфемистическом значении слова), чтобы увидеть здесь связь и оправдывать этим неспортивное поведение Кузяева, за которое он должен был получить жёлтую, помимо отмены гола.
Если следовать вашей логике, Зобнин должен быть удалён с поля еще в первом тайме за свое "неспортивное поведение". Судья пожалел для него 4-5 ЖК. А вы за 1 ЖК Кузяеву скулите уже вторую неделю.
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TeRex
Высокая планка единоборств -> Кузяев в неигровом эпизоде бежит за Зобниным и намеренно проносит его в спину. Нужно быть особенным (в эвфемистическом значении слова), чтобы увидеть здесь связь и оправдывать этим неспортивное поведение Кузяева, за которое он должен был получить жёлтую, помимо отмены гола.
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Ильдар Фарукшин
Видимо больше не хочет по тыковке получать своём городе.
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Валерий Анташов
В коем веке соглашусь с Быстровым, а также и с пенальти в Самаре, эпизод отыгран, ну наступили и наступили, случайно.
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Мукунку хороший
Вова иди в ##пу!
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MosFzz
Скандинав вообще не шарит)
+1
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Mechel**
Вова, дурачок, посчитай (если умеешь), сколько уже было назначено пенальти в чемпионате
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SPB Patriot
Ответ Spartakus1984
Если на Бальде не пенальти,то почему на Кузяеве ранее,пенальти? Конечно Зобнин мог и не падать,если бы у него были крылья.Сам Быстров будучи футболистом,падал постоянно.
Не вам, красно-белым, жаловаться на судейство!!
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Leonid73
Ответ Spartakus1984
Если на Бальде не пенальти,то почему на Кузяеве ранее,пенальти? Конечно Зобнин мог и не падать,если бы у него были крылья.Сам Быстров будучи футболистом,падал постоянно.
Потому что Кузяеву Бейл воткнул смачно, с выносом. И сам же, через несколько минут подтвердил свой «бойцовский» настрой, удалившись.
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