Геннадий Орлов: «Болельщики других команд мечтают, чтобы «Зенит» развалился. Но что мешает «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл» сильно меньше «Газпрома»?»
Журналист Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.
– «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд, но ни для кого это не стало шоком. Все как будто привыкли. Вам не скучно следить за такой РПЛ?
– Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъем. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится все лучше. Как может быть скучно?
И потом – «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в свое время 9 раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите – ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.
Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает?
Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Все это работает вместе. «Зенит» – это система. В футболе нет мелочей.
Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы все в ней было лучше – игроки, тренеры, повара, самолет, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял эту фразу. «Зенит» всех превосходит, – сказал Орлов.
Менеджмент и правда гениальный. Взяли в аренду стадион за дохерльард миллионов заплатив 1 рубль. Просто умопомрачительные менеджерские навыки.
А цска пришлось в кредитную яму залезать чтоб стадион построить и Спартаку бюджет урезать ради постройки стадиона. Вот бездари.
Стадиона у зенита, нет, кстати. Считать медведева хорошим менеджером - это идиотизм
Кивать на Германию, где евреи из Баварии уничтожили футбол, скупая всех подряд, глупо. Провал сборной Германии прямое следствие жуликов из Баварии. То же можно сказать про Италию
Про сборную России смешно говорить. Из Питера там никого
когда у Зенита будет все за частные инвестиции, тогда можно выёживаться.
Матч-ТВ по факту Спартаковский канал. Судьи по факту помогают Спартаку, постоянный вой делает свое дело. Все перечисленные футболисты, кто уже не играет в Зените, были крайне удачно проданы. Спартак тратит на трансферы почти столько же, только покупает шлак. Только Насчет стадиона соглашусь.
Так что присмотритесь лучше к Федуну, а не к Миллеру. Корень ваших проблем там.