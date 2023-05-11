Геннадий Орлов: «Болельщики других команд мечтают, чтобы «Зенит» развалился. Но что мешает «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл» сильно меньше «Газпрома»?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Динамо Москва Газпром Алексей Миллер Геннадий Орлов ВТБ Лукойл РЖД Футбол

Журналист Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.

– «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд, но ни для кого это не стало шоком. Все как будто привыкли. Вам не скучно следить за такой РПЛ?

– Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъем. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится все лучше. Как может быть скучно?

И потом – «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в свое время 9 раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите – ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает?

Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Все это работает вместе. «Зенит» – это система. В футболе нет мелочей.

Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы все в ней было лучше – игроки, тренеры, повара, самолет, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял эту фразу. «Зенит» всех превосходит, – сказал Орлов.

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
У Лукойла, ВТБ и РЖД нет неограниченного бюджета на любимую игрушку царя и его своры. Вот в этом и есть маленькая разница
+86
-25
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ Ебздрогыч
У Лукойла, ВТБ и РЖД нет неограниченного бюджета на любимую игрушку царя и его своры. Вот в этом и есть маленькая разница
И безграничного админ ресурса в виде частного канала (срач тв), 3 президентов РФС, спокойных трансферов за 50к рублей (без разбирательства со стороны судов и пр.) и тд и тп
+60
-15
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Morozov
ЦСКА вообще под санкциями находится,не могут они позволить себе трансферы,да и ещё за продажу своих игроков денег не получили!
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goga70
Дзюдоисты из Питера мешают:).
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Ой вей орлов не надо под дурочка косить...)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ Давид Agabekyan
Но на Тилей, Кралов, Филиппов и немцев почему-то находятся
Тиль и крал по деньгам вышли дешевле одного Малкома, к примеру.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Горбов
Я не хочу читать новости о зените тем более в исполнении фриков с зенит ТВ тем более в ленте Спартака. Если вся ваша работа заключается в том что б в каждой Новости про зенит упоминать Спартак и таким образом популизировать провинциальный клуб то надо признать что наверное ненависть у кого то из болельщиков вы вызвать сможете. Но большинству мне кажется вы не интересны
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexKovalev
«Менеджмент!! Лучший стадион!!»

Менеджмент и правда гениальный. Взяли в аренду стадион за дохерльард миллионов заплатив 1 рубль. Просто умопомрачительные менеджерские навыки.

А цска пришлось в кредитную яму залезать чтоб стадион построить и Спартаку бюджет урезать ради постройки стадиона. Вот бездари.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Я миллион раз говорил и говорю - за "чемпионствами" зенита нет ничего, кроме бабла Газпрома и бандитов, которые управляют футболом в стране
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Демидов
Ответ Ебздрогыч
У Лукойла, ВТБ и РЖД нет неограниченного бюджета на любимую игрушку царя и его своры. Вот в этом и есть маленькая разница
Вы про хоккей, ведь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Это Генка, блаженный у нас в Петербурге. "Империю" Гыыы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ евГений
И безграничного админ ресурса в виде частного канала (срач тв), 3 президентов РФС, спокойных трансферов за 50к рублей (без разбирательства со стороны судов и пр.) и тд и тп
И стадионов за 1 рубль 😌
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Кто считает этого маразматика журналистом? Он им не был никогда

Стадиона у зенита, нет, кстати. Считать медведева хорошим менеджером - это идиотизм

Кивать на Германию, где евреи из Баварии уничтожили футбол, скупая всех подряд, глупо. Провал сборной Германии прямое следствие жуликов из Баварии. То же можно сказать про Италию

Про сборную России смешно говорить. Из Питера там никого
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Agnev
Интересно, а почему футбольные клубы финансируются государственными деньгами? Наверное простым пенсионерам, бюджетникам, сфере образования, медицине, инвалидам эти деньги больше бы принесли пользы, чем миллионные зарплаты футболистам? Даже римляне говорили: "Хлеба и зрелищ", сначала хлеб, а затем основное. Когда футбольные клубы будут финансироваться из частного капитала или на добровольных взносах болельщиков, тогда будет более справедливая модель развития футбола. А так получается что кто-то тянется из последних сил, а государство пускает деньги на второстепенные нужды, вместо помощи своим малоимущим гражданам. Футбол это спорт №1 и примеры ведущих чемпионатов показывают, что он прекрасно развивается без государственного финансирования.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Stavchansky
Ответ Razrubsis
Собственный капитал Газпрома 16,867 трлн рублей, Лукойл 4,52 трлн рублей, чтобы вы имели представление. )) Это данные за 2021 год, сейчас думаю дела хуже обстоят.
Прибыль надо сравнивать, так корректно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Шарипович
Ответ goga70
Дзюдоисты из Питера мешают:).
Уважуха, культурно стебанул.!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Никита Давыдкин
Тиль и крал по деньгам вышли дешевле одного Малкома, к примеру.
Спартак и денег за ЛЧ не получал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ Ебздрогыч
У Лукойла, ВТБ и РЖД нет неограниченного бюджета на любимую игрушку царя и его своры. Вот в этом и есть маленькая разница
Так значит разница , всё-таки, маленькая. Значит не в этом дело, ебзрогений :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
Ответ maks44
Орлов видимо считает, что главная миссия каждой уважающей себя корпорации это содержать банду высокооплачиваемых футбольных паразитов.
ну и это тоже. но хотя бы можно было, что бы каждая уважающая себя корпорация хотя бы содержала команду высокооплачиваемых футбольных паразитов хотя ыб по всей России. например - Лукойл - Ростов, РЖД - Крылья Советов, ВТБ - Ротор, ВЭБ - Урал и т.п. непонятно какого черта они содержат только московские клубы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brildan
Да и вообще рот бы свой прикрыл, начнём с того что столько гос.деньг нехер вообще тратить, сколько тратит Зенит, налево, направо, по 5млн за выигрыш, совсем прихерели. Вот ещё про Краснодар можно что-то писать подобное.
когда у Зенита будет все за частные инвестиции, тогда можно выёживаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Совесть пропадает у Орлова. Первый признак деменции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ответ Евгений Кузнецов
ну, у боссов Лукойла начальником Путин точно не был) а вот Миллер, говорят, чемоданы ему носил)) просто продублирую сюда "секреты" успеха "Зенита" в чемпионате (в еврокубках эта магия уже не действует))): 1. Покупайте самых дорогих футболистов (Халк и Витцель; 80-100 млн евро), Малком (за 40 млн евро), Данни (30 млн евро) - ТРАТЬТЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ!!! 2. Сделайте вашим футболистам САМЫЕ ЖИРНЫЕ контракты в чемпионате! 3. Поставьте своего человека во главе РФС (Дюков - экс-президент "Зенита") 4. Имейте свой собственный национальный спортивный канал - Матч ТВ! 5. Возьмите новый стадион у города в аренду за 1 рубль в год! 6. Будьте везунчиками! Чтобы на важных матчах работали удобные судьи! 7. Сделайте "Газпром" (национальное достояние) своим спонсором, чтобы компания платила за все ваши желания!
Когда вы говорите, кажется, что вы бредите.
Матч-ТВ по факту Спартаковский канал. Судьи по факту помогают Спартаку, постоянный вой делает свое дело. Все перечисленные футболисты, кто уже не играет в Зените, были крайне удачно проданы. Спартак тратит на трансферы почти столько же, только покупает шлак. Только Насчет стадиона соглашусь.

Так что присмотритесь лучше к Федуну, а не к Миллеру. Корень ваших проблем там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
У лукойла частники сидят,свои бабки втюхивают,многим вообще до футбола параллельно,с чего они должны платить,а газпромка пририсовал спонсора,газпромнефтьгпзсинтезтюмень,тот типо проплатил и в бюджет упали 10 условных лямов,от спонсора левого и все счастливы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
Пока есть Миллер и кооператив Озеро их игрушка будет наверху ЧР. Цену этому не так давно показали Брюгге и Мальме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Орлову идеально подошла бы Винер. Два философа с одной палаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий