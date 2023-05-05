Возвращение Месси в «Барсу» «практически невыполнимо». Клуб не обсуждал сделку с Ла Лигой, а зарегистрировать Лео будет сложно из-за финансовых проблем (As)

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» под угрозой из-за финансовых проблем каталонцев.

Представители Ла Лиги отрицают, что обсуждали с «блауграной» возвращение форварда « », сообщает As.

Потенциальная сделка оценивается как «практически невыполнимая» из-за нескольких условий. Во-первых, «Барселоне» нужно будет сократить фонд заработной платы примерно на 200 млн евро.

Клубу сложно будет сделать это на фоне необходимости зарегистрировать новые, улучшенные контракты , , , и . В такой ситуации клубу будет сложно зарегистрировать контракт .

Кроме того, каталонцы не могут предложить Лионелю маленькую зарплату в первом сезоне, чтобы повысить ее в последующих. Такой формат выплат стал невозможен после того, как клубы Ла Лиги одобрили меру о том, что зарплата игрока может быть увеличена только на 25% по сравнению с предыдущим сезоном.

Также из-за активации финансовых рычагов прошлым летом « » должна предоставить Ла Лиге финансовый план, гарантирующий экономическую стабильность на следующие три сезона. В плане, уже представленном клубом, не указаны расходы на возвращение аргентинца.

По этой причине на данный момент в Ла Лиге считают, что переход Месси маловероятен.

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