Возвращение Месси в «Барсу» «практически невыполнимо». Клуб не обсуждал сделку с Ла Лигой, а зарегистрировать Лео будет сложно из-за финансовых проблем (As)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Маркос Алонсо Серджи Роберто Рональд Араухо деньги Алекс Бальде Гави Футбол

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» под угрозой из-за финансовых проблем каталонцев.

Представители Ла Лиги отрицают, что обсуждали с «блауграной» возвращение форварда «ПСЖ», сообщает As.

Потенциальная сделка оценивается как «практически невыполнимая» из-за нескольких условий. Во-первых, «Барселоне» нужно будет сократить фонд заработной платы примерно на 200 млн евро.

Клубу сложно будет сделать это на фоне необходимости зарегистрировать новые, улучшенные контракты Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Алекса Бальде. В такой ситуации клубу будет сложно зарегистрировать контракт Месси.

Кроме того, каталонцы не могут предложить Лионелю маленькую зарплату в первом сезоне, чтобы повысить ее в последующих. Такой формат выплат стал невозможен после того, как клубы Ла Лиги одобрили меру о том, что зарплата игрока может быть увеличена только на 25% по сравнению с предыдущим сезоном.

Также из-за активации финансовых рычагов прошлым летом «Барселона» должна предоставить Ла Лиге финансовый план, гарантирующий экономическую стабильность на следующие три сезона. В плане, уже представленном клубом, не указаны расходы на возвращение аргентинца.

По этой причине на данный момент в Ла Лиге считают, что переход Месси маловероятен.

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109 комментариев

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Parce
Ничего завтра выйдет новость, что Месси близок к переходу в Барселону, а потом что все таки что его отец все таки ведет разговор с СА и так по кругу
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Oleg
А спортс не хочет опубликовать Фабрицио Романо а не прости хоспади ас?
Итак Романо:
Барселоне для ффп надо сократить расходы на 200 миллионов.
На сегодня Барселона сократила уже на 120, осталось 80 и это могут быть продажи игроков.
Таким оьразом Барселона при выполнении условий сможет регистрировать игроков.
Месси будет предложен контракт 1+1 и 12 миллионов в год.
+59
-13
+46
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blaugrana_man
Ответ Бестрофейник 19/20
Историю с возвращением придумали окружение Месси. Понимая, что ПСЖ хочет выкинуть Месси, они придумали историю о том, что это Месси не хочет продлевать контракт и собирается обратно в Барселону
Лапорта
Хави
Несколько игроков Барселоны начиная от Альбы с Бускетсом и заканчивая МАТСом и Левандовски, которые высказывались за возвращение Месси

Но историю с возвращением придумало конечно же окружение Месси. Пора обратно в палату
+49
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Skotinas
Так и будем читать до завершения перехода (куда-либо), как он хочет туда, а может сюда и т.д.
+36
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Alexander Katschalow
Ответ Oleg
А спортс не хочет опубликовать Фабрицио Романо а не прости хоспади ас? Итак Романо: Барселоне для ффп надо сократить расходы на 200 миллионов. На сегодня Барселона сократила уже на 120, осталось 80 и это могут быть продажи игроков. Таким оьразом Барселона при выполнении условий сможет регистрировать игроков. Месси будет предложен контракт 1+1 и 12 миллионов в год.
Ты глянь, минусанули, хотя ты написал как есть, да и Романо - авторитетнейший источник, плюс Тебас вчера сделал вполне оптимистичное заявление, но нет, тут же набежала гора «экспертов», причем каждая собака думает что связка слов «конечно же» - это весомый аргумент
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Al Sar
Сериал с Нейманом был интереснее, тут как-то скучно и однообразно. А где "он остаётся" от Мбаппе и так далее?
+11
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Goofts
Ответ Parce
Ничего завтра выйдет новость, что Месси близок к переходу в Барселону, а потом что все таки что его отец все таки ведет разговор с СА и так по кругу
Круговорот контракта Месси в пророде
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АРХАТ
Лапорта блефовал с Месси, заранее зная что не подпишет.
+11
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wasilij Petrow
Конечно, хотелось бы видеть Месси в Европе, а не в СА или США. Но аргументы против Барсы действительно серьезны - не выкидывать же из команды группу уже состоявшейся молодежи ради подписания Месси на годик-другой - даже если он действительно готов играть за 10 млн.
При чём здесь молодёжь?
Они Умтити не могут продать.
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Wasilij Petrow
Конечно, хотелось бы видеть Месси в Европе, а не в СА или США. Но аргументы против Барсы действительно серьезны - не выкидывать же из команды группу уже состоявшейся молодежи ради подписания Месси на годик-другой - даже если он действительно готов играть за 10 млн.
+7
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VERBLYUD
Ответ Гистерезис
Как же у тебя горело когда твой кумир каждый раз просирал финал Чили, а криш в это время брал главный трофей в карьере любого футболиста, ЕВРО))
Евро - главный трофей в карьере любого футболиста?)))))) Представляю, как условный Неймар по ночам не спит и мечтает выиграть Евро)))
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Barca_mania
Ответ Parce
Ничего завтра выйдет новость, что Месси близок к переходу в Барселону, а потом что все таки что его отец все таки ведет разговор с СА и так по кругу
Для Месси важнее играть на высоком уровне в Барсе и ЛЧ, чем любые нефтяные деньги арабов. Переход в Барсу очень вероятен.
+9
-5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Классный руководитель
когда эту херню перестанут публиковать каждый день
Когда Месси подпишет контракт с новым клубом.
Пока не подписал, каждый день будут вбрасывать прямо противоположные вещи.
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Oleg
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Ну что ж противостояние двух величайших уже в Саудовской Аравии ?))
Каких двух величайших?
У Месси спор может быть только с такими же как он ЧЕМПИОНАМИ МИРА.
Поэтому оставте своего роналду в аравии одного, у Лео спор только с Диего и Пеле.
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BurBon
Источник ни о чем, но в любом случае, на возвращение очень мало шансов , скорее были разговоры, что бы провести прощальный матч.
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Vinnipukh Vinni
Ответ МГЕР
Я не могу понять, тебасу какая х. разница подпишут Месси или какого ни будь ноунейма. Главное вписаться в фп и всё. Почему именно его нельзя подписывать, человек конкретно идёт на понижение зарплаты, и самое главное переходит как свободный агент. Маразм выше планки😡😡😡
Никого нельзя подписывать. Они даже контракт Гави не зарегистрировали. Просто с именем Месси больше траффик.
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Oleg
Ответ Гистерезис
Как же у тебя горело когда твой кумир каждый раз просирал финал Чили, а криш в это время брал главный трофей в карьере любого футболиста, ЕВРО))
Видимо Пеле и Марадона логти кусали что не смогли выиграть Евро)
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Dead88 Poets
в голове один мотив Арабскааая ночььь
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МГЕР
Я не могу понять, тебасу какая х. разница подпишут Месси или какого ни будь ноунейма. Главное вписаться в фп и всё. Почему именно его нельзя подписывать, человек конкретно идёт на понижение зарплаты, и самое главное переходит как свободный агент. Маразм выше планки😡😡😡
+6
-4
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Ришад Хайруллин
Ответ Бестрофейник 19/20
Историю с возвращением придумали окружение Месси. Понимая, что ПСЖ хочет выкинуть Месси, они придумали историю о том, что это Месси не хочет продлевать контракт и собирается обратно в Барселону
угомонись персофан кришти, пропусти пару новостей про Месси
+3
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Фархад Касимханов
автор создал ажиотаж,скоро узнаем что уже Месси подметает дом в Каталонии
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Ярик01
Ответ Oleg
А спортс не хочет опубликовать Фабрицио Романо а не прости хоспади ас? Итак Романо: Барселоне для ффп надо сократить расходы на 200 миллионов. На сегодня Барселона сократила уже на 120, осталось 80 и это могут быть продажи игроков. Таким оьразом Барселона при выполнении условий сможет регистрировать игроков. Месси будет предложен контракт 1+1 и 12 миллионов в год.
Все хорошо, но продажи игроков это совсем не сокращение расходов. Это 80 млн. зарплата "проданных" игроков должна составлять.
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BurBon
Ответ Karl0709
Продадут Рафинью и Торреса плюс Альбу отправят в свободное плавание вот и Месси в составе.
А кто играть будет? Всем им нужна альтернатива.
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МГЕР
Ответ Kanan Jarrus
ахахаха во-первых, есть такое понятие как кульный патриотизм. во-вторых, за эти деньги и родину променяет
Я не знал что ты так хорошо осведамлён о планах Месси. Видимо вы часто ужинаете вместе
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Rus Donskoy
завтра другое напишут, послезавтра опять другое, так и будут мусолить тему до начала июня
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