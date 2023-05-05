Возвращение Месси в «Барсу» «практически невыполнимо». Клуб не обсуждал сделку с Ла Лигой, а зарегистрировать Лео будет сложно из-за финансовых проблем (As)
Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» под угрозой из-за финансовых проблем каталонцев.
Представители Ла Лиги отрицают, что обсуждали с «блауграной» возвращение форварда «ПСЖ», сообщает As.
Потенциальная сделка оценивается как «практически невыполнимая» из-за нескольких условий. Во-первых, «Барселоне» нужно будет сократить фонд заработной платы примерно на 200 млн евро.
Клубу сложно будет сделать это на фоне необходимости зарегистрировать новые, улучшенные контракты Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Алекса Бальде. В такой ситуации клубу будет сложно зарегистрировать контракт Месси.
Кроме того, каталонцы не могут предложить Лионелю маленькую зарплату в первом сезоне, чтобы повысить ее в последующих. Такой формат выплат стал невозможен после того, как клубы Ла Лиги одобрили меру о том, что зарплата игрока может быть увеличена только на 25% по сравнению с предыдущим сезоном.
Также из-за активации финансовых рычагов прошлым летом «Барселона» должна предоставить Ла Лиге финансовый план, гарантирующий экономическую стабильность на следующие три сезона. В плане, уже представленном клубом, не указаны расходы на возвращение аргентинца.
По этой причине на данный момент в Ла Лиге считают, что переход Месси маловероятен.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Итак Романо:
Барселоне для ффп надо сократить расходы на 200 миллионов.
На сегодня Барселона сократила уже на 120, осталось 80 и это могут быть продажи игроков.
Таким оьразом Барселона при выполнении условий сможет регистрировать игроков.
Месси будет предложен контракт 1+1 и 12 миллионов в год.
Хави
Несколько игроков Барселоны начиная от Альбы с Бускетсом и заканчивая МАТСом и Левандовски, которые высказывались за возвращение Месси
Но историю с возвращением придумало конечно же окружение Месси. Пора обратно в палату
Они Умтити не могут продать.
Пока не подписал, каждый день будут вбрасывать прямо противоположные вещи.
У Месси спор может быть только с такими же как он ЧЕМПИОНАМИ МИРА.
Поэтому оставте своего роналду в аравии одного, у Лео спор только с Диего и Пеле.