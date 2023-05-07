«Барса» вновь попросит де Йонга и тер Стегена снизить зарплаты, чтобы вписаться в ФФП

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген финансовый фэйр-плей кризис Френки де Йонг Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» хочет вновь попросить двух игроков основы о снижении зарплат.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует провести переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и полузащитником Френки де Йонгом. Их попросят о снижении зарплат в обмен на продление действующих контрактов.

Соглашение тер Стегена с «Барсой» рассчитано до июня 2025 года, де Йонга – до июня 2026-го. Если они примут предложение клуба, то их контракты продлят еще на 2-3 года. В таком случае их ежегодная зарплата будет ниже, чем сейчас, но за счет более длительного срока соглашения они получат больше денег.

Руководство клуба уже контактировало с игроками по этому вопросу, но к решительным действиям оно перейдет после того, как «Барса» гарантирует себе победу в Ла Лиге.

Провести переговоры о снижении зарплат могут не только с тер Стегеном и де Йонгом, но и с Усманом Дембеле, с которым «Барсе» предстоит договориться о продлении контракта, рассчитанного до июня 2024 года.

На такой шаг «Барселона» идет, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей, предъявляемые Ла Лигой. В клубе знают: для того, чтобы иметь возможность подписать новых игроков летом, необходимо снизить расходы на 200 млн евро. «Барса» уже начала работать в этом направлении, закрыв клубное телевидение Barça TV. Кроме того, каталонцы собираются выручить деньги с продаж некоторых игроков.

Отметим, что тер Стеген и де Йонг уже снижали зарплаты по просьбе «Барселоны» во время пандемии коронавируса. После этого Жозеп Бартомеу, который тогда был президентом клуба, продлил с игроками контракты на более выгодных условиях, чем прежде.

В прошлом сезоне «Барса» пыталась договориться о снижении зарплат с Серджи Бускетсом и Жераром Пике. Тогда полузащитник отклонил предложение клуба, так как не был уверен, что останется в «Барсе» еще на сезон. Бускетс хотел точно знать, что получит всю полагающуюся ему зарплату. Пике же сначала отказался снижать зарплату, а потом неожиданно завершил карьеру в ноябре 2022 года. Это позволило «Барсе» значительно сэкономить на его зарплате – его контракт действовал еще полтора года.

Сейчас же в «Барселоне» обдумывают все возможные варианты, которые позволят вписаться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и тер Стеген с де Йонгом играют очень важную роль в планах клуба.

Статистику 31-летнего вратаря, который не пропустил в 26 из 33 матчей Ла Лиги в этом сезоне, можно изучить здесь. Показатели де Йонга, у которого 2 гола и 2 результативные передачи в 28 играх чемпионата, доступны тут.

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62 комментария

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markoolio
Понижение зарплаты вратарю как бонус после рекордного сезона и чемпионства.
+195
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+194
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vaniaEee
Зато Месси хотят подписать
Больше чем семья
+134
-12
+122
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Уставший Фергюсон
Это просто позор
+89
-4
+85
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svft
надавить на "общее дело" и попросить ужаться, чтобы потом выкинуть в любой момент - это так по-российски. хотя стоп...
+48
-3
+45
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Cristiano Ronaldo
Ох и позорники в руководстве Барселоны, даже клубное тв закрыли, потому что сидят в долгах, как в шелках. По-моему, этот Лапорта, ещё в большую яму вгоняет клуб, чем его предшественник!
+34
-4
+30
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Дядя ТУРА
Ответ vaniaEee
Зато Месси хотят подписать Больше чем семья
да ты не понимаешь, он бесплатно будет играть
+37
-7
+30
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Wesley
Продление контракта взамен снижения зарплаты может быть интересно возрастному игроку, но зачем это де Йонгу, которому 25 и у которого светлое будущее? Похоже на надувательство
+26
-2
+24
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Микель Венгер
После ухода Месси ныть, что Барса зависима от него и ничего не может, поэтому когда игра наладилась они решили вновь его пригласить. Теперь ясно, почему Алемани ушёл.
+22
-2
+20
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Гарун Алиев
Ответ Wesley
Продление контракта взамен снижения зарплаты может быть интересно возрастному игроку, но зачем это де Йонгу, которому 25 и у которого светлое будущее? Похоже на надувательство
Ну дык он сам решил остаться,а не уходить в МЮ где его с распростертыми объятиями ждут
+13
0
+13
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Elm
Пусть шлют клуб на 3 буквы.
+14
-4
+10
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DolJun
фк мем, эпизод 325
+24
-15
+9
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Фёдор Кузнецов
У них сейчас наверное в мыслях:"Шо, опять"©
+10
-3
+7
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VladCory
Френки надо валить, совсем не его команда, не его тренер и ужасы в руководстве. МЮ, МС, куда угодно.
+5
0
+5
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Destro7451
да вы чё все какие отсталые, дадут ему контракт на 5 лет с понижением в 50% (условно) и дадут подписной бонус 30 млн, которые не будут учитываться как ЗП, или бонусы за сыграные матчи. им нужно понижение только на бумаге, ни кто не будет ужиматься в ЗП просто так
Ага, поэтому Де Йонга и Альбу умаляют уже 2 год снизить зп
+5
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Elm
Пусть шлют клуб на 3 буквы.
С чего бы это
Они ведь без проблем могут запросить трансфер
Тот же Френки отказался от большей лички в МЮ
+7
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Владимир Владимирович
Пусть Левандовски просят чтобы снизил зарплату
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sayemlo
Ответ Дядя ТУРА
да ты не понимаешь, он бесплатно будет играть
ага, и в родную Аргентину полетит и будет играть за песо 😂😂😂🤣🤣
+4
-1
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Raul14
😂😂😂🤣🤣🤣 Спотифай клап
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sayemlo
фк мем опять за свое
+5
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<~Inter~>
Ответ Гарун Алиев
Ну дык он сам решил остаться,а не уходить в МЮ где его с распростертыми объятиями ждут
Так он имеет право на условиях контракта который у него есть. Чего там руководство хочет, чтобы создать иллюзию работы его не должно интересовать
+4
-1
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Иван Лапин
откуда у этого клуба столько фанатов? адекватный человек не будет болеть за это недоразумение
+3
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Syndycate
А кто знает, этим летом на Спотифай арене будут свадьбы проводить? Знакомый там хочет жениться
+2
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белошип
Т.е они реально попросят снизить зп двум своим лучшим игрокам,которые в итоге и затащили для кабинета ЛЛ?
Ради кого? Или они думают что если распиаренный пенальтист вернётся,то начнут выходить из группы ЛЧ?
БЧП,больше чем позор)
+10
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Semper fidelis
Ответ Cristiano Ronaldo
Ох и позорники в руководстве Барселоны, даже клубное тв закрыли, потому что сидят в долгах, как в шелках. По-моему, этот Лапорта, ещё в большую яму вгоняет клуб, чем его предшественник!
Он просто идет ва-банк и приносит будущие доходы в жертву, чтобы добиться успеха здесь и сейчас
+2
0
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Спартак пичинен
Ответ Дядя ТУРА
да ты не понимаешь, он бесплатно будет играть
за корку хлеба, и ту он отдаст бедным. что за хороший человек этот месси
+1
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