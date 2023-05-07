«Барса» вновь попросит де Йонга и тер Стегена снизить зарплаты, чтобы вписаться в ФФП

«Барселона» хочет вновь попросить двух игроков основы о снижении зарплат.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует провести переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном и полузащитником . Их попросят о снижении зарплат в обмен на продление действующих контрактов.

Соглашение тер Стегена с «Барсой» рассчитано до июня 2025 года, де Йонга – до июня 2026-го. Если они примут предложение клуба, то их контракты продлят еще на 2-3 года. В таком случае их ежегодная зарплата будет ниже, чем сейчас, но за счет более длительного срока соглашения они получат больше денег.

Руководство клуба уже контактировало с игроками по этому вопросу, но к решительным действиям оно перейдет после того, как «Барса» гарантирует себе победу в .

Провести переговоры о снижении зарплат могут не только с тер Стегеном и де Йонгом, но и с , с которым «Барсе» предстоит договориться о продлении контракта, рассчитанного до июня 2024 года.

На такой шаг « » идет, чтобы вписаться в требования финансового фэйр-плей, предъявляемые Ла Лигой. В клубе знают: для того, чтобы иметь возможность подписать новых игроков летом, необходимо снизить расходы на 200 млн евро. «Барса» уже начала работать в этом направлении, закрыв клубное телевидение Barça TV. Кроме того, каталонцы собираются выручить деньги с продаж некоторых игроков.

Отметим, что тер Стеген и де Йонг уже снижали зарплаты по просьбе «Барселоны» во время пандемии коронавируса. После этого Жозеп Бартомеу, который тогда был президентом клуба, продлил с игроками контракты на более выгодных условиях, чем прежде.

В прошлом сезоне «Барса» пыталась договориться о снижении зарплат с Серджи Бускетсом и Жераром Пике. Тогда полузащитник отклонил предложение клуба, так как не был уверен, что останется в «Барсе» еще на сезон. Бускетс хотел точно знать, что получит всю полагающуюся ему зарплату. Пике же сначала отказался снижать зарплату, а потом неожиданно завершил карьеру в ноябре 2022 года. Это позволило «Барсе» значительно сэкономить на его зарплате – его контракт действовал еще полтора года.

Сейчас же в «Барселоне» обдумывают все возможные варианты, которые позволят вписаться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги, и тер Стеген с де Йонгом играют очень важную роль в планах клуба.

Статистику 31-летнего вратаря, который не пропустил в 26 из 33 матчей Ла Лиги в этом сезоне, можно изучить здесь. Показатели де Йонга, у которого 2 гола и 2 результативные передачи в 28 играх чемпионата, доступны тут.

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