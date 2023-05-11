Защитник «Спартака» Чернов о борьбе за 2-е место: «Надо выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура»

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

— «Спартак» выпал из первой тройки. Что нужно сделать, чтобы в нее вернуться и выиграть гонку за второе место?

— Выиграть оставшиеся матчи. Для этого надо реализовывать свои моменты. Играть в свой футбол, плотно, компактно. А дальше уже появятся моменты, которых у нас в каждом матче в избытке. Где-то не забиваем, потом нам забивают, и от этого становится вдвойне тяжелее.

— Кто из ваших конкурентов сильнее — или « »?

— Думаю, обе команды хорошие. У «Ростова» свой стиль, у ЦСКА — свой. Нам надо смотреть только на себя. Выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура.

— Матчи с двумя лидерами «Зенитом» (2:3) и «Ростовом» (1:1) показывают, что «Спартак» постепенно выходит из кризиса и возвращается к своей лучшей игре образца этого сезона?

— Не знаю. Лучшая игра — это дело вкуса. Думаю, все равно все ребята согласятся, что даже если бы мы играли не в лучший футбол, но побеждали, то это лучше, чем показывать отличный футбол и либо проигрывать, либо играть обидные ничьи. Хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы.

Думаю, «Зенит» в прошедшем матче против нас тоже не лучшую свою игру показал, но победил и доволен, – сказал защитник « ».