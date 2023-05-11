Защитник «Спартака» Чернов о борьбе за 2-е место: «Надо выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» в борьбе за 2-е место в Мир РПЛ.

— «Спартак» выпал из первой тройки. Что нужно сделать, чтобы в нее вернуться и выиграть гонку за второе место?

— Выиграть оставшиеся матчи. Для этого надо реализовывать свои моменты. Играть в свой футбол, плотно, компактно. А дальше уже появятся моменты, которых у нас в каждом матче в избытке. Где-то не забиваем, потом нам забивают, и от этого становится вдвойне тяжелее.

— Кто из ваших конкурентов сильнее — ЦСКА или «Ростов»?

— Думаю, обе команды хорошие. У «Ростова» свой стиль, у ЦСКА — свой. Нам надо смотреть только на себя. Выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура.

— Матчи с двумя лидерами «Зенитом» (2:3) и «Ростовом» (1:1) показывают, что «Спартак» постепенно выходит из кризиса и возвращается к своей лучшей игре образца этого сезона?

— Не знаю. Лучшая игра — это дело вкуса. Думаю, все равно все ребята согласятся, что даже если бы мы играли не в лучший футбол, но побеждали, то это лучше, чем показывать отличный футбол и либо проигрывать, либо играть обидные ничьи. Хотелось бы побеждать, а какая игра — уже без разницы.

Думаю, «Зенит» в прошедшем матче против нас тоже не лучшую свою игру показал, но победил и доволен, – сказал защитник «Спартака».

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Делай, что должен и будь, что будет.
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RSI
Четко разложил.
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Konstantin Zorin
Судьба второго места решится в дерби с ЦСКА.
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Alex Vieri
Ответ Konstantin Zorin
Судьба второго места решится в дерби с ЦСКА.
А второе место в данной ситуации - это что? Не понимаю всего этого искусственного хайпа вокруг борьбы за "серебро". Раньше, когда была Лига Чемпионов - это было понятно, потому что это огромные доходы, возможность пригласить более качественных легионеров и т.д. А сейчас - это второе место ничем по сути не отличается от 10-го или 12-го, кроме того что игроки смогут повесить себе на шею какие-то утешительные медальки. А по факту сейчас есть только первое место - чемпионство. Это важно. А 2-е или 5 -е - это вообще без разницы. Для ЦСКА в данный момент гораздо важнее - кубок, т.е. реальный трофей. На нем в конце сезона и нужно концентрироваться.
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