«Бавария» хочет, чтобы Мюллер остался как минимум до 2024-го – в клубе уверены в его полезности. Томас никому ни на что не жаловался

«Бавария» может продлить контракт с Томасом Мюллером.

Ранее сообщалось, что недоволен игровым временем, которое он получает под руководством Томаса Тухеля, и всерьез рассматривает уход из «Баварии» летом.

Однако как утверждает Sport1, Мюллер ни разу не жаловался на что-либо главному тренеру или руководству «Баварии».

«Бавария» рассчитывает, что полузащитник останется в клубе как минимум до 2024 года, когда истечет его контракт. Кроме того, возможно продление соглашения до 2025 года, если Мюллер проведет следующий сезон удачно.

Несмотря на то, что боссы «Баварии» считают, что необходимо продвигать молодых игроков, чтобы планировать будущее команды, в клубе уверены, что Мюллер по-прежнему может быть полезен команде как игрок и лидер.

В текущем сезоне Мюллер забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 24 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.