«Бавария» хочет, чтобы Мюллер остался как минимум до 2024-го – в клубе уверены в его полезности. Томас никому ни на что не жаловался

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

«Бавария» может продлить контракт с Томасом Мюллером.

Ранее сообщалось, что Мюллер недоволен игровым временем, которое он получает под руководством Томаса Тухеля, и всерьез рассматривает уход из «Баварии» летом.

Однако как утверждает Sport1, Мюллер ни разу не жаловался на что-либо главному тренеру или руководству «Баварии».

«Бавария» рассчитывает, что полузащитник останется в клубе как минимум до 2024 года, когда истечет его контракт. Кроме того, возможно продление соглашения до 2025 года, если Мюллер проведет следующий сезон удачно.

Несмотря на то, что боссы «Баварии» считают, что необходимо продвигать молодых игроков, чтобы планировать будущее команды, в клубе уверены, что Мюллер по-прежнему может быть полезен команде как игрок и лидер.

В текущем сезоне Мюллер забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 24 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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Андрей Хенто
Вообще не представляю Мюллера в футболке другого клуба. Хотя про Месси я тоже так думал. Томас легенда и надеюсь завершит свою карьеру в клубе всей своей жизни.
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Roman Betenya
Мюллер вообще настоящий кремень, с какой стороны не посмотри. Начал карьеру уже 35-летним, если судить по внешности, и всегда был образцом профессионализма.
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JENNINGS
А ведь ещё каких-то 3-4 года назад Томас был в шаге от ухода из мюнхенского клуба.
Как Филипп Лам и Бастиан Швайнштайгер, Мюллер ассоциируется у меня только с «Баварией».
Многие клубы, возможно, уже перестали видеть потенциальную покупку в виде немца.
Живая легенда клуба, навсегда вписавший своё имя в историю клуба!
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Velirpa
Ответ Roman Betenya
Мюллер вообще настоящий кремень, с какой стороны не посмотри. Начал карьеру уже 35-летним, если судить по внешности, и всегда был образцом профессионализма.
то же самое про Неймара можно сказать, девочка осталась девочкой.
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Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ ЧМ 2014 - 5+3 во всех матчах

Жаль, что так и не получил широкого признания, как те же Хави, Иньеста
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Андрей
Мюллер закачивай с этой ерундой, ты часть команды, часть корабля и всегда будешь полезен. Дождись предсезонки, там может новые игроки придут, что-то сдвинется, глядишь и ты на поле нужен.
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Дядя ТУРА
Ответ Андрей Хенто
Вообще не представляю Мюллера в футболке другого клуба. Хотя про Месси я тоже так думал. Томас легенда и надеюсь завершит свою карьеру в клубе всей своей жизни.
я про Ибрагимовича так же думал
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Никита Самарин
Такой профи походу сезона точно пригодится.
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Михо
Да утка страшная была от Бильд что Томас хочет уйти. Он сердце Баварии и большую карьеру закончит здесь. Возможно потом США или Саудия
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Raul14
значит продолжит издеваться над барселонкой если попадется))
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Кино Музыка
Грустно все это.
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wadwill13
современная тенденция.... команда взрослеть игрока. тот всем доволен, потом повышение зп... всем доволен... повышение зп... всем доволен .. и вдруг в один прекрасный момент игрок вдруг понимает что в клубе оказывается полный П. и начинает жаловаться. заметьте что такая тенденция у 90% игроков... реально единицы молчат и уважают свой клуб за то что он дам им зп а они накмные рабочие а не вякающие депутаты проясняющие за всё подряд своему нанимателю.
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