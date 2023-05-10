Кан о том, почему «Бавария» не подписала Холанда летом: «Мы пытались, но уперлись в наш финансовый лимит. Не в нашем духе ломать структуру зарплат»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Оливер Кан Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрлинг Холанд Футбол

Оливер Кан рассказал, что «Бавария» не подписала Эрлинга Холанда летом из-за высокой цены.

Летом 2022 года Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«В прошлом году мы пытались сделать все ради Эрлинга Холанда, но уперлись в наш финансовый лимит. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать свою структуру зарплат? Мы не были готовы к этому. Это не в духе «Баварии», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.

Кроме того, Кан отметил, что трансфер форварда за сумму более 100 млн евро в «Баварию» этим летом маловероятен.

Когда речь идет о таких суммах, мы должны ответить на вопрос, даст ли игрок гарантию за такие деньги. Это было бы огромным риском», – сказал бывший вратарь мюнхенцев.

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34 комментария

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Пирс Морган
Зато возьмем Лигта за соточку, все хорошо, все под контролем, все хорошо
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<~Inter~>
Так разве до этого Сане не раздул ведомость?
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Jor Hakobyan
Хоть 150 миллионов дали бы и решили бы проблему в атаке лет 10 минимум.
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Homelender_666
Ответ <~Inter~>
Так разве до этого Сане не раздул ведомость?
Ещё раньше её раздул Эрнандес
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Ман Сити
Я критиковал Баварию и Тухеля, но к слову они у себя дома на порядок лучше сыграли чем Реал
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Фанат Лионеля Месси
Поэтому выдали Мане самую высокую зарплату в лиге
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Aziz Kurmanbekov
Так в интервью отец Холанда говорил, что с самого начала в приоритете у них стоял Манчестер Сити. Дальше по списку шли Бавария, Реал и ПСЖ. И дело вовсе не было в деньгах. Холланд ставил в приоритет спортивный проект, фактор тренера и то, насколько клуб нуждается в центральном нападающем. Ман Сити в таком случае был идеальным вариантом.
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Tristan...
Холанд бы проиграл конкуренцию Шупо Мотингу. Дальше скамейки никаких перспектив бы не было
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Homelender_666
Ответ Barca_mania
ну в итоге Холланд нагнул Баварию и сделал их 🤡
Ахмет, тебе до сих пор больно при упоминании Баварии? Для успокоения перечитай опусы Алехандро Маркеса.
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Stas.P
Ответ Jor Hakobyan
Хоть 150 миллионов дали бы и решили бы проблему в атаке лет 10 минимум.
Не факт, что ему интересно было бы долго играть в бундеслиге, тотч же Лёва захотел в Барсу. Да и Холланд говорил, что хотел бы попробовать разные лиги.
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SaH4r.
зачем Холланду продолжать в монолиге? Он перешёл в топовую лигу, в топовую команду. В Баварии в этом сезоне какая-то клоунада творится
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Пацанчик реальный
Ответ moldfan
Не знаю кого Бавария пытается изображать. Значит за защитников вроде Эрнандеса и Де Лигта по 70-90 млн платить. Разумно. За самого многообещающего форварда в мире. 100 много, причем нужно понимать, что 100 это со всеми бонусами, подписные, всем агентам и тд и тп. Cам трансфер Сити обошелся в 60. То есть как Де Лигт.
Они говорят о зарплате,о том,что Холланд придя в Баварию запросил такую зарплату,которую в клубе никто не получал,соответсвенно через некоторое время остальные игроки Баварии бы пришли к руководству и начали бы просить повышения!Он же говорит,что не хотели разрушать структуру зарплат!
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Дмитрий Пакунов
Ответ Злодей Спб
Арабы смотрят на Баварию с недоумением :) Какие потолки? Интересно будут с их стороны попытки переманить молодых звёзд или всё ограничится скупкой пенсионеров.
У них деньги ради денег, так что маловероятно)
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Сергей Никитин
Бавария и без Холанда могла бы выбить МС если бы руководство не сглупило и не уволила Нагельсмана. Достаточно посмотреть как Бавария грамотно сыграла с ПСЖ в ЛЧ.
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moldfan
Не знаю кого Бавария пытается изображать.

Значит за защитников вроде Эрнандеса и Де Лигта по 70-90 млн платить. Разумно. За самого многообещающего форварда в мире. 100 много, причем нужно понимать, что 100 это со всеми бонусами, подписные, всем агентам и тд и тп. Cам трансфер Сити обошелся в 60. То есть как Де Лигт.
+1
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Silent Mode
Ответ Ман Сити
Я критиковал Баварию и Тухеля, но к слову они у себя дома на порядок лучше сыграли чем Реал
Дома они смотрелись все теми же претендентами на лч и играли намного приятней реаловского полу буса
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kodgong
Ответ Fernando313
Мане вроде больше всех получает, даже больше Холланда если с ним идет сравнение
у Холланда оклад, чтобы АПЛ не бузила. + бонусы, которые сверху очень большие.
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Трент 66
Ответ <~Inter~>
Так разве до этого Сане не раздул ведомость?
Холланд под лям в неделю, по слухам, получает в мешке, какой там Сане.
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Артём Сергеев
Ответ Stas.P
Не факт, что ему интересно было бы долго играть в бундеслиге, тотч же Лёва захотел в Барсу. Да и Холланд говорил, что хотел бы попробовать разные лиги.
или переломал я бы,сеичас пока везёт
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Пирс Морган
Ответ Fernando313
Мане вроде больше всех получает, даже больше Холланда если с ним идет сравнение
ММА-щики да много получают обычно
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Jor Hakobyan
Ответ Stas.P
Не факт, что ему интересно было бы долго играть в бундеслиге, тотч же Лёва захотел в Барсу. Да и Холланд говорил, что хотел бы попробовать разные лиги.
По любому было бы лучше чем сейчас. Купили Мане- просто позор, а Шупо пахает но в не БЛ он очень слаб. Хоть Кейна подписали бы. В Баварии щас больше защитники забивают чем атакующие игроки.
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кроссовер Айверсона
А зачем было переплачивать, если он итак уходил из Боруссии? главный соперник за последние 20 лет теряет лучшего игрока, Бавария уже в огромном в плюсе не потратив ни копейки, в моночемпионате горизонт чист

Тем более трудяга Шупо-Мотинг не особо капризный и пашет как конь за вменяемые деньги
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Rio (BLR)
Глобально правильно.
Холанд им ЛЧ не гарантирует. А Бундес им тяжело проиграть даже если очень стараться - см. этот сезон.
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Ksandvankneshas
Ну да, дальше ломать было бы катастрофой. И так из-за трансфера Сане(вроде) и его высокой за ЗП остальным пришлось тоже поднимать чтоб не возникали.
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Злодей Спб
Арабы смотрят на Баварию с недоумением :) Какие потолки?

Интересно будут с их стороны попытки переманить молодых звёзд или всё ограничится скупкой пенсионеров.
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