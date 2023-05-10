Кан о том, почему «Бавария» не подписала Холанда летом: «Мы пытались, но уперлись в наш финансовый лимит. Не в нашем духе ломать структуру зарплат»

Оливер Кан рассказал, что «Бавария» не подписала Эрлинга Холанда летом из-за высокой цены.

Летом 2022 года Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в « ».

«В прошлом году мы пытались сделать все ради , но уперлись в наш финансовый лимит. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать свою структуру зарплат? Мы не были готовы к этому. Это не в духе «Баварии», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.

Кроме того, Кан отметил, что трансфер форварда за сумму более 100 млн евро в «Баварию» этим летом маловероятен.

Когда речь идет о таких суммах, мы должны ответить на вопрос, даст ли игрок гарантию за такие деньги. Это было бы огромным риском», – сказал бывший вратарь мюнхенцев.

«Когда я увидел сумму, потерял сознание, жена откачала». Трансфер Холанда в «Баварию», который не состоялся