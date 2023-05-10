Кан о том, почему «Бавария» не подписала Холанда летом: «Мы пытались, но уперлись в наш финансовый лимит. Не в нашем духе ломать структуру зарплат»
Оливер Кан рассказал, что «Бавария» не подписала Эрлинга Холанда летом из-за высокой цены.
Летом 2022 года Холанд перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
«В прошлом году мы пытались сделать все ради Эрлинга Холанда, но уперлись в наш финансовый лимит. Мы должны были решить: хотим ли мы сломать свою структуру зарплат? Мы не были готовы к этому. Это не в духе «Баварии», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.
Кроме того, Кан отметил, что трансфер форварда за сумму более 100 млн евро в «Баварию» этим летом маловероятен.
Когда речь идет о таких суммах, мы должны ответить на вопрос, даст ли игрок гарантию за такие деньги. Это было бы огромным риском», – сказал бывший вратарь мюнхенцев.
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Значит за защитников вроде Эрнандеса и Де Лигта по 70-90 млн платить. Разумно. За самого многообещающего форварда в мире. 100 много, причем нужно понимать, что 100 это со всеми бонусами, подписные, всем агентам и тд и тп. Cам трансфер Сити обошелся в 60. То есть как Де Лигт.
Тем более трудяга Шупо-Мотинг не особо капризный и пашет как конь за вменяемые деньги
Холанд им ЛЧ не гарантирует. А Бундес им тяжело проиграть даже если очень стараться - см. этот сезон.
Интересно будут с их стороны попытки переманить молодых звёзд или всё ограничится скупкой пенсионеров.