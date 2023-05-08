Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о роли Малкома в «Зените».

«Малком по влиянию на игру « » примерно на том же уровне, что и Халк в свое время. В этом сезона он как никогда хорош.

Как его заменить, если уедет? «Зенит» силен не , а системой. Бразильцы уедут, а зарплата-то их останется!

А за эти деньги можно пригласить хороших игроков. Вот и ответ на все вопросы. Уедут – не уедут. Уедут и хорошо – «Зенит» заработает деньги.

«Зенит» сейчас лучший клуб по всем направлениям – по маркетингу, по селекции, по условиям для футболистов», – сказал .