Геннадий Орлов: «Зенит» силен не Малкомом, а системой. Это лучший клуб по всему – маркетингу, селекции, условиям для футболистов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Футбол

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о роли Малкома в «Зените».

«Малком по влиянию на игру «Зенита» примерно на том же уровне, что и Халк в свое время. В этом сезона он как никогда хорош.

Как его заменить, если уедет? «Зенит» силен не Малкомом, а системой. Бразильцы уедут, а зарплата-то их останется!

А за эти деньги можно пригласить хороших игроков. Вот и ответ на все вопросы. Уедут – не уедут. Уедут и хорошо – «Зенит» заработает деньги.

«Зенит» сейчас лучший клуб по всем направлениям – по маркетингу, по селекции, по условиям для футболистов», – сказал Орлов

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55 комментариев

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Евгений Кузнецов
итак, система "Зенита":

"Газпром" (национальное достояние) покупает кого захочешь! Пример - Малком за 40 млн евро, Халк и Витцель за 100 млн евро

при этом школа "Зенита" почти никого не даёт для основы - просто сравните с тем же "Краснодаром"!

Дюков ("Газпром", свой человек) - глава РФС!

Матч ТВ (единственный спортканал в стране) - принадлежит "Газпрому"

ручные судьи - можно назначить своего человека на важные матчи (Иванов на VAR в игре со "Спартаком")

система!
+63
-25
+38
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Виктор
Ответ Pavel Shikhaleev
Действительно, всего лишь в два раза отрыв по стоимости состава, и 5 самых дорогих игроков чемпионата - латиноамериканцы из Зенита https://www.transfermarkt.world/premier-liga/marktwerteverein/wettbewerb/RU1
Так это естественно. У лидера игроки дорожают, у середняков дешевеют.
+33
-14
+19
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DriverG
Ответ Екн Лор
Вообще смешно, когда пишут про Малкома, как главную причину успехов Зенита. Зенит и с Дриусси, который раза в 4 дешевле Малкома, брал чемпионства. Лучше берите пример с Шахтёра, который живёт по средствам и не покупает Малкомов. Но тем не менее, у них селекция на сто голов выше, чем у Спартака. Потому что кто-то работает, а кто-то пилит бюджет
Вот только в Шахттёре нет лимита на легионеров. Всегда проще взять 10 футболистов по 1 млн и вырастить из них 2-3 высококласных
+12
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Гамарджоба Генацвале
Смешно в очередной раз читать как клуб с самым большим бюджетом и возможностями в стране лучше других, но не за счёт Газпрома, а за счёт системы,крутого руководства, итд, итп. А остальные клубы бездари несистемные. И ведь работает же, фанаты Зенита всерьез верят в это.
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Pavel Shikhaleev
Ответ rarog
Я понимаю что "всей россии " бесполезно пояснять, но еще раз выскажу простую, в общем-то, мысль- наличие больших денег и больших трат не гарантирует результат, если ими неправильно, деньгами, распорядится- ну не составляет финансовый отрыв Зенита от нашей топ-5 космических масштабов.
Действительно, всего лишь в два раза отрыв по стоимости состава, и 5 самых дорогих игроков чемпионата - латиноамериканцы из Зенита

https://www.transfermarkt.world/premier-liga/marktwerteverein/wettbewerb/RU1
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+8
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Екн Лор
Вообще смешно, когда пишут про Малкома, как главную причину успехов Зенита. Зенит и с Дриусси, который раза в 4 дешевле Малкома, брал чемпионства. Лучше берите пример с Шахтёра, который живёт по средствам и не покупает Малкомов. Но тем не менее, у них селекция на сто голов выше, чем у Спартака. Потому что кто-то работает, а кто-то пилит бюджет
+20
-13
+7
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rarog
Я понимаю что "всей россии " бесполезно пояснять, но еще раз выскажу простую, в общем-то, мысль- наличие больших денег и больших трат не гарантирует результат, если ими неправильно, деньгами, распорядится- ну не составляет финансовый отрыв Зенита от нашей топ-5 космических масштабов.
+23
-19
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wadwill13
Ответ zanuda59
Тем не менее на поле выходит не система, а футболисты.
если у тебя нет встроенной системы, у тебя не будет и футболистов. футболисты это и есть результат встроенной системы, то что на виду- вершина айсберга. а то что в куллуарах- тренировки, селекция и менеджмент - это основа на которой всё и держится.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий9779
Деньгами важно правильно распорядиться,менеджмент работает как часы
Когда у меня есть 40млн на Малкома, а у другого 40млн - это весь трансферный бюджет (у многих намного меньше), то я конечно гений менеджмента.
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NIK7478
Сильнее конкретно Спартака - в том, что там нет федунизма, нет никаких Зарем! Люди правильно ведут дела, вот и всё.
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Pavel Shikhaleev
Ответ Виктор
Так это естественно. У лидера игроки дорожают, у середняков дешевеют.
сейчас дешевеют у всех, в том числе у зенита. Тут речь про то, что финансовый отрыв зенита от других команд последние 5 лет действительно космический, и странно обесценивать этот фактор в контексте конкуренции. Вот тут трансферные результаты за последние 5 лет, например.

https://www.transfermarkt.world/premier-liga/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/RU1
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ЛексЛютый
Ответ Shadow1882
Если бы воспитанники играли ещё, перешедшие из академии напрямую, тогда по всем, вопросов нет. А так не совсем получается
История с переходом игроков академии в клубы послабее-вполне нормальная история, опыта набраться там быстрее и легче. А дальше уже прописанная заранее опция приоритетного выкупа, большие клубы так поступают.
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interested
Абсолютно верно! Послушайте внимательно победное интервью Семака: в нём он, в немногих словах, назвал главное своё достижение -- создание отлаженного победного м е х а н и з м а команды, в котором каждый знает своё место и роль. Семак сильно поумнел.
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Ковид 07.10.52
Ответ NIK7478
Сильнее конкретно Спартака - в том, что там нет федунизма, нет никаких Зарем! Люди правильно ведут дела, вот и всё.
А в башке все коровы соседские...даже в праздник все мысли о Спартаке...
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Pushkin Sasha
С тех пор как чиновник газпрома Александр Дюков возглавил РФС, Зенит лучший буквально во всем. Лукойлу, ВТБ и остальным галицким на заметку) Секрет успеха.
Прекратите юродствовать. Это всего лишь совпадение. Самобытный клуб не просто так прозябал на задворках футбольной истории большую часть своего существования. Люди долгое время размышляли и придумали экономическое чудо, благодаря которому мы имеем один из сильнейших клубов мира.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий9779
Не так,Малкома купили за 40,но на 5 лет,т е по 8 в год,так?Единовременно ЦСКА покупает Эджуке,Фукса и Гаича за 31,5 млн. Соглашусь,что у Зенита больше денег,из которых около 140 млн заработано в ЛЧ,но то что они ими распоряжаются грамотно будет спорить только сектант. На что закупалось Динамо,ни где не учавствовавшее?На 80 млн у них закупки(включая тренеров) Ты же не будешь утверждать что Спартак нищий?А теперь посчитай сколько неустоек выплачено тренерам и спортдиректоров+разогнали с неустойками чемпионский состав в 17-ом.Назовешь провальный трансфер Зенита за последние 5 лет?
Ты же понимаешь, что шорт-лист из возможных трансферов Зенита на вход уже состоит из игроков, которые с большой долей вероятности будут топами для РПЛ изначально. Ну не откопал же Зенит Клаудиньо, Малкома из низшей лиги Бразилии.
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grom55
Ответ dimon-sm71
Конечно, за госсчёт можно выстроить всё лучшее, а ты попробуй на свои,как Галецкий например,а так ,конечно лучшие.
А что такое "госсчёт", да ещё в получастной компании?
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Nikolay Borisov
система по скупке бразильцев? и вложением премий в паспорт "россиянам" )
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Shadow1882
Если бы воспитанники играли ещё, перешедшие из академии напрямую, тогда по всем, вопросов нет. А так не совсем получается
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Алексей Ненахов
Все хорошо , только школу похерили
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Valentin Grabenovsky
в точку, Геннадий Сергеевич
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Екн Лор
Ответ DriverG
Вот только в Шахттёре нет лимита на легионеров. Всегда проще взять 10 футболистов по 1 млн и вырастить из них 2-3 высококласных
В УПЛ тоже есть лимит - 7+4 на поле
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Гамарджоба Генацвале
Ответ pyritanza
Вот есть у тебя лямов 10-20 свободных денег. Покупаешь ты, скажем, Порше, но если вместо бензина будешь заливать солярку или наоборот, вместо охлаждайки будешь заливать огуречный рассол и в двигатель лить подсолнечное масло, в скором времени можно будет заметить, что порш за хреналион денег "почему-то" не едет, а то и вовсе не заводится. И тут так же. Недостаточно просто купить Малкома за 40 лямов(пусть и в рассрочку, но кто про это вспоминает, когда нужно написать цифру 40?!), - в одиночку повлиять на исход игры он почти не может, доставить мяч до штрафной и сам себе отдать пас также, игровые связи с появлением дорогих футболистов сами не появляются. Но каждый раз нам говорят, что это не так, а дело в деньгах...
Кстати,отличный пример с Порше. У меня допустим, есть деньги на его покупку, но его нужно ещё качественно обслуживать, а на это у меня денег уже нет. Так и с трансферами Зенита, сумма трансфера тут вообще не главное и писать, что многие смогли бы купить условного Клаудиньо, ориентируясь лишь на сумму трансфера, очень наивно. Нет, не смогли бы обслуживать этот трансфер, не потянули бы просто.
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pyritanza
Ответ Spartakus1984
Бред
Ну да, нормальный менеджмент для Спартака звучит как бранное слово)
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pyritanza
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати,отличный пример с Порше. У меня допустим, есть деньги на его покупку, но его нужно ещё качественно обслуживать, а на это у меня денег уже нет. Так и с трансферами Зенита, сумма трансфера тут вообще не главное и писать, что многие смогли бы купить условного Клаудиньо, ориентируясь лишь на сумму трансфера, очень наивно. Нет, не смогли бы обслуживать этот трансфер, не потянули бы просто.
Кто-то явно не понял суть этого примера)
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