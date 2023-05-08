Геннадий Орлов: «Зенит» силен не Малкомом, а системой. Это лучший клуб по всему – маркетингу, селекции, условиям для футболистов»
Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о роли Малкома в «Зените».
«Малком по влиянию на игру «Зенита» примерно на том же уровне, что и Халк в свое время. В этом сезона он как никогда хорош.
Как его заменить, если уедет? «Зенит» силен не Малкомом, а системой. Бразильцы уедут, а зарплата-то их останется!
А за эти деньги можно пригласить хороших игроков. Вот и ответ на все вопросы. Уедут – не уедут. Уедут и хорошо – «Зенит» заработает деньги.
«Зенит» сейчас лучший клуб по всем направлениям – по маркетингу, по селекции, по условиям для футболистов», – сказал Орлов.
"Газпром" (национальное достояние) покупает кого захочешь! Пример - Малком за 40 млн евро, Халк и Витцель за 100 млн евро
при этом школа "Зенита" почти никого не даёт для основы - просто сравните с тем же "Краснодаром"!
Дюков ("Газпром", свой человек) - глава РФС!
Матч ТВ (единственный спортканал в стране) - принадлежит "Газпрому"
ручные судьи - можно назначить своего человека на важные матчи (Иванов на VAR в игре со "Спартаком")
система!
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/marktwerteverein/wettbewerb/RU1
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/RU1