Андрей Афанасьев считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промеса.

«На мой взгляд, Малком сильнее Промеса. Да, многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это.

Считаю, что, конечно же, сильнее . Для меня это просто очевидно, тут и говорить особо не о чем», – подчеркнул экс-защитник « ».

В текущем сезоне бразильский полузащитник « » забил 22 гола и отдал 7 результативных передач за 26 туров Мир .

У нидерландского хавбека «Спартака» 18 мячей и 7 ассистов за 23 игры в чемпионате.