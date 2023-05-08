«Малком сильнее Промеса, это очевидно, тут и говорить особо не о чем». Экс-защитник «Спартака» Афанасьев о хавбеках

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Афанасьев Квинси Промес Малком Футбол

Андрей Афанасьев считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промеса.

«На мой взгляд, Малком сильнее Промеса. Да, многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это.

Считаю, что, конечно же, Малком сильнее Квинси. Для меня это просто очевидно, тут и говорить особо не о чем», – подчеркнул экс-защитник «Спартака».

В текущем сезоне бразильский полузащитник «Зенита» забил 22 гола и отдал 7 результативных передач за 26 туров Мир РПЛ.

У нидерландского хавбека «Спартака» 18 мячей и 7 ассистов за 23 игры в чемпионате.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
А кто это вообще?
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Deca
19 матчей за Спартак
Легенда футбола, тут не поспоришь получается
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deca
Ответ Eugene88
А кто это вообще?
19 матчей за Спартак
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Всё зависит от обстоятельств. С ножом у Промеса преимущество.
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Сегодня из нафталина всех бывших С достанут?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Eugene88
А кто это вообще?
Так то это довольно известный защитник и полузащитник ЦСКА, Торпедо М, Спартака М, Локомотива НН и Сатурна. 316 игр в вышке, 19 голов. В 1994 забил за Торпедо 8 и ОИР позвал в Спартак, 19 игр, 1 гол
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ TheSportNik
Пусть забьет столько же голов, как Промес, но лучший - это конечно Вагнер Лав, это реально звезда мирового уровня, может Халк к нему был близок по мастерству.
Халк круче был
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Сергей К
"жест пальчиками" перед Медведевым - бесценно! Всё зависит от обстоятельств.. )
Вот же низкая, меркантильная личность этот Малком! Намекает боссу на бонус за хорошо проделанную работу.
Промес-то наоборот - всё на базу Спартака несёт, что дома найдёт. Сковородки, там, всякие, мебель. Народный игрок! Как раньше!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rus1973
не помню такого защитника
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амиров
Ответ Эмырхан Амиров
Спартак теперь только мальчики для битья. Так унежать, опазорить, уничтожать, стерать в пыль могут только Спартак 😡. Очень очень жаль ветеранов Спартака ковавших имя, стиль, историю Спартака 💪. И хочу сказать игрокам которые сейчас уничтожают историю Спартака,,,, гареть вам в аду 😡😡😡👊👊👊
Тут не только игроки виноваты, но и люди которые сидят выше и руководят Спартаком
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Owen_the_Simple
Всё зависит от обстоятельств. С ножом у Промеса преимущество.
+ )))
А со стулом - у Кокорина. Где-то зачесалась нога, обутая в бутсу, у Романа Широкова... ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evincive
Андрей Афанасьев 1984—1988 ЦСКА 91 (3), 1989—1994 Торпедо (Москва) 130(12), 1995 Спартак (Москва) 19 (1), 1996—1997 Локомотив (НН) 46 (3), 1997 Навбахор 11 (1), 1998—2001 Сатурн (Раменское) 56 (1).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Romanenko
Осознанно болею за Спартак с 1989 года, этого человека не помню
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Да ну не факт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Какая перспективная ветка, кто бы мог подумать? Осознанным болельщикам Спартака неизвестен бывший игрок их клуба в том числе, патамушта им не нравится, что он говорит. И какие ники засветились, класс. А ведь при ОИРе он даже за сборную сыграл в товарняках
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
во вчерашнем матче Промес 1+1, Малком 0+0...очевидно, что бразилец лучше...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шаронов
А зачем это обсуждать?Полный бред. А кто сильнее малком или Емельяненко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Подлый Интригант
Ого, легенда не иначе
Андрей Аршавин, к примеру, не сыграл ни одного матча за Спартак. Совсем ноунейм, получается? )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitTop
Ответ Эмырхан Амиров
Спартак теперь только мальчики для битья. Так унежать, опазорить, уничтожать, стерать в пыль могут только Спартак 😡. Очень очень жаль ветеранов Спартака ковавших имя, стиль, историю Спартака 💪. И хочу сказать игрокам которые сейчас уничтожают историю Спартака,,,, гареть вам в аду 😡😡😡👊👊👊
А что вы хотели,это раньше вы играли хорошо,а сейчас новая эра пришла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ Abriel
Сегодня из нафталина всех бывших С достанут?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Подлый Интригант
Комментарий удален модератором
+1
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Болею за Спартак мног лет.Кто это Афанасьев?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ фахитос
а что говорили игроки зенита в лиги чемпионов?
А,что говорили игроки Спартака после 1-7?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
быстров уже начал отмечать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonny
Афанасьев: я сильнее Промеса ,тут и думать не чего !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий