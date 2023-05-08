«Малком сильнее Промеса, это очевидно, тут и говорить особо не о чем». Экс-защитник «Спартака» Афанасьев о хавбеках
Андрей Афанасьев считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промеса.
«На мой взгляд, Малком сильнее Промеса. Да, многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это.
Считаю, что, конечно же, Малком сильнее Квинси. Для меня это просто очевидно, тут и говорить особо не о чем», – подчеркнул экс-защитник «Спартака».
В текущем сезоне бразильский полузащитник «Зенита» забил 22 гола и отдал 7 результативных передач за 26 туров Мир РПЛ.
У нидерландского хавбека «Спартака» 18 мячей и 7 ассистов за 23 игры в чемпионате.
Промес-то наоборот - всё на базу Спартака несёт, что дома найдёт. Сковородки, там, всякие, мебель. Народный игрок! Как раньше!
А со стулом - у Кокорина. Где-то зачесалась нога, обутая в бутсу, у Романа Широкова... ;)