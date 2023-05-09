«Без бразильцев «Зенит» будет другой, они делают мегаразницу. В РПЛ они пока недосягаемые, но играть с ними можно, мы же победили их весной». Кучаев о питерцах

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Малком Константин Кучаев Иван Обляков Спорт-Экспресс Футбол

Константин Кучаев высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.

– Летом ты говорил, что бороться с «Зенитом» – реально. Но сезон показал, что конкурентов у него нет.

– При этом в Кубке их сначала отправили в Путь регионов, а затем выбили и оттуда. Да, в чемпионате они пока недосягаемые, но играть с ними можно. Мы же победили их весной.

– Вероятно, летом уедет Малком и еще несколько легионеров. Согласен, что без них уровень «Зенита» сравняется с конкурентами?

– Без бразильцев явно будет другой «Зенит», они делают мегаразницу. Но и мы не стоим на месте. Условно, сейчас Ваня Обляков в отличной форме – год назад этого не было. Мы прогрессируем, развиваемся – соответственно, меняется и расклад сил: могут выстреливать и другие игроки.

– Для тебя принципиальнее обыграть «Спартак» или скинуть «Зенит» с трона?

– Со «Спартаком» всегда самые принципиальные матчи, несмотря на чемпионства «Зенита», – сказал полузащитник ЦСКА.

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41 комментарий

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сам ГазПром
Ребят, вы как будто без легионеров выступаете.
+48
-7
+41
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Owen_the_Simple
Ответ Shadow1882
А кого ЦСКА за 40 миллионов покупал из легов? Зделара? А может Гайича? Наверное, всё же Медину с Карраскалем. Те игроки, которые делают разницу (даже со скамейки)
Зенит покупал Малкома с рассрочкой выплат на 5 лет, при том что получил от УЕФА больше 40 млн уже за один сезон в ЛЧ. Может быть ЦСКА не стоило занимать дважды последнее место в группе ЛЕ?
+25
-4
+21
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сам ГазПром
Ответ Shadow1882
А кого ЦСКА за 40 миллионов покупал из легов? Зделара? А может Гайича? Наверное, всё же Медину с Карраскалем. Те игроки, которые делают разницу (даже со скамейки)
Да хоть Мукунку берите, вы же их зачем то берете.
Как Игнашевича и Гусева баблом переманивать, все нормально было.
Были деньги на Вагнера, Карвалье, Красича, Олича - все было хорошо. А теперь не все радужно, но виновны в этом другие. Хорошая позиция.
+13
-2
+11
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Кирилл.С-Пб
Если Малком не уйдёт снимутся с чемпионата 🤣🤣🤣
+18
-10
+8
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trav
Без легионеров Ман Сити и Реал Мадрид буду т совсем другими!
+10
-2
+8
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amur.
Ответ Nick150486
Убери лимит и вы бы играли во второй лиге
А если убрать мяч все игры 0-0 закончатся
+3
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сам ГазПром
Ответ Кирилл
Костя об этом нигде не говорит, что ЦСКА без легионеров. Но вы сами понимаете, что Зенит имеет возможность покупать игроков за огромные суммы: Клаудиньо покупали за 12, Вендела - за 20, Малкома - за 40, Дугласа - за 13.5, Ренан вам достался, если я ничего не путаю, в результате размена на Альберто, за которого отдали 25. И это «правильные вложения», потому что бразильцы Зенита делают разницу, о чем сказал Кучаев. У ЦСКА же такой возможности сейчас нет и в последние сезоны покупают только не особо известных игроков по небольшим ценам.
Да, у ЦСКА возможности несколько меньше, чем у Зенита. Да думаю сейчас меньше чем у Спартака, Локомотива и Динамо. Но нашли же Карраскаля, жаль что парень непостоянный, очень интересный игрок. Медину. Сколько платили за остальных, мне не известно точно, не слежу, но и за 10 неудачные трансферы кажется присутствовали. У Зенита все трансферы как минимум не провальные уже несколько сезонов. Конечно есть Алип, Адамов. Но, видимо нужны.
+3
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amur.
Ответ ВячеславКЗ
Долой Зенит Питерский! Придворный клуб, уже всех со своими договорняками достал
Да кто тебя тут услышит... нужно как нормальные пикетчики - выйти на красную площадь с плакатом, облить себя бензином и поджечь... или хотя бы за яйцы прибить к мостовой...
+3
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Кирилл
Ответ сам ГазПром
Ребят, вы как будто без легионеров выступаете.
Костя об этом нигде не говорит, что ЦСКА без легионеров.

Но вы сами понимаете, что Зенит имеет возможность покупать игроков за огромные суммы: Клаудиньо покупали за 12, Вендела - за 20, Малкома - за 40, Дугласа - за 13.5, Ренан вам достался, если я ничего не путаю, в результате размена на Альберто, за которого отдали 25.
И это «правильные вложения», потому что бразильцы Зенита делают разницу, о чем сказал Кучаев.

У ЦСКА же такой возможности сейчас нет и в последние сезоны покупают только не особо известных игроков по небольшим ценам.
+10
-8
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Злодей Спб
Ответ ВячеславКЗ
Мои яйца, дороже чем весь этот Питерский цирк
Мистер Фаберже? Как поживаете? -)
+1
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Кирилл
Ответ сам ГазПром
Да, у ЦСКА возможности несколько меньше, чем у Зенита. Да думаю сейчас меньше чем у Спартака, Локомотива и Динамо. Но нашли же Карраскаля, жаль что парень непостоянный, очень интересный игрок. Медину. Сколько платили за остальных, мне не известно точно, не слежу, но и за 10 неудачные трансферы кажется присутствовали. У Зенита все трансферы как минимум не провальные уже несколько сезонов. Конечно есть Алип, Адамов. Но, видимо нужны.
Да конечно присутствовали, никто ж от этого не открещивается: Гайч и Фукс передают Мовсесяну огроменный привет из аренд.

Просто вы так написали в первом комментарии, как будто бы Костя сказал мол «мы молодцы, дали бой Зениту и играем без легионеров», хотя просто сказал про разницу, которую делают бразильцы.

Сейчас, слава богу и тьфу тьфу тьфу, селекция ЦСКА отработала на очень хорошем уровне: привезли Мойзеса и Рошу в защиту, Мендеш в опорке отрабатывает с Зделаром, Милан Гайич закрыл фланг после ухода Марио, Медину с Карраскалем еще в прошлом сезоне взяли.
В нападение еще бы толкового напа, но это уже другая история, которая длится годами.

Надеюсь, в следующем сезоне поборемся с вами )
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ks1923
Ответ Owen_the_Simple
Зенит покупал Малкома с рассрочкой выплат на 5 лет, при том что получил от УЕФА больше 40 млн уже за один сезон в ЛЧ. Может быть ЦСКА не стоило занимать дважды последнее место в группе ЛЕ?
Вы серьёзно объясняете ежегодные расходы Зенита около 15 миллиардов рублей поступлением 40 миллионов евро?
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Karl_Ivanovich
"бразильцы" бывают разные - сама по себе национальность не гарантирует наличие навыков игры.
В "Зените" есть "дорогущий" Малком, "средней стоимости" Клаудиньо, и "совсем недорогой" Сантос - но при этом они все бывшие игроки олимпийской сборной Бразилии и олимпийские чемпионы.
А можно накупить просто "бразилов" пинающих мяч - так делают ... некоторые другие клубы РПЛ.
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Strike36
Ответ trav
Без легионеров Ман Сити и Реал Мадрид буду т совсем другими!
Ман сити и Реал не наберут 11 человек, если играть без легов
+1
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Owen_the_Simple
Ответ ks1923
Вы объясняете возможность покупки Малкома премиальными от УЕФА. Я возражаю, что при масштабах расходов Зенита эти премиальные ничего не решают, так как составляют около 15 процентов от общих расходов.
А я разве говорил, что эти премиальные - единственный источник доходов Зенита? Вот и получается, что вы критикуете контраргумент, которого я не приводил, в ответ на аргумент, которого не было.
Речь шла о трансферной политике, а точнее - о трансфере Малкома. Не стоит размывать дискуссию.
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Юрий Кечко
Ответ ВячеславКЗ
Мои яйца, дороже чем весь этот Питерский цирк
Потому что девственные, в идеальном состоянии ?))
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сам ГазПром
Ответ Кирилл
Да конечно присутствовали, никто ж от этого не открещивается: Гайч и Фукс передают Мовсесяну огроменный привет из аренд. Просто вы так написали в первом комментарии, как будто бы Костя сказал мол «мы молодцы, дали бой Зениту и играем без легионеров», хотя просто сказал про разницу, которую делают бразильцы. Сейчас, слава богу и тьфу тьфу тьфу, селекция ЦСКА отработала на очень хорошем уровне: привезли Мойзеса и Рошу в защиту, Мендеш в опорке отрабатывает с Зделаром, Милан Гайич закрыл фланг после ухода Марио, Медину с Карраскалем еще в прошлом сезоне взяли. В нападение еще бы толкового напа, но это уже другая история, которая длится годами. Надеюсь, в следующем сезоне поборемся с вами )
Да, ЦСКА молодцы. Надеюсь, что в следующем сезоне станут сильнее. А в ближайшее время, от себя лично, армейцем желаю 21.05 показать другому московскому клубу их место.
Вот прям, что б истерика случилась, а красно-белое колесо вновь закружилось.
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amur.
Ответ ВячеславКЗ
Мои яйца, дороже чем весь этот Питерский цирк
Ну тогда тренируй голос
+1
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Nick Crosier
Ответ ВячеславКЗ
Твой Ахмат вообще никому не интересен. От слова совсем.
эх,вот бы он был мой.
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Nick150486
Ответ amur.
А если убрать мяч все игры 0-0 закончатся
Так вот и я про тоже)))
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Дмитрий9779
Ответ Shadow1882
А кого ЦСКА за 40 миллионов покупал из легов? Зделара? А может Гайича? Наверное, всё же Медину с Карраскалем. Те игроки, которые делают разницу (даже со скамейки)
ЦСКА купил за 31,5 Фукса,Гаича и Эджуке,может одного,но стоящего купить,а не вот этих вот?Или скажем двоих,типа Барриоса и Клаудиньо или Вендела и Клаудиньо?
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ks1923
Ответ Owen_the_Simple
Вот опять речь не о том. Я же не говорил, что футбол прибылен. Речь шла о том, что при правильном подходе любой состоятельный клуб мог на протяжении определённого исторического периода увеличивать доходную часть на сумму, соотносимую с трансфером Малкома, даже не беря золото в РПЛ за счёт выплат от УЕФА в ЛЧ. Зенит пользовался этой возможностью, а ЦСКА - нет. Факт же.
Аргумент интересный и не лишённый логики за исключением трёх вещей:
1. Зенит монополизировал первое место по расходам в ЧР примерно десять лет назад, потому выиграть чемпионат для гарантированного попадания в группу стало крайне сложной задачей.
2. Доходы, кроме доходов от группы ЛЧ, это копейки. Да и выплаты больше десятки за группу и 4-6 очков появились только пару лет как.
3. Даже принимая во внимание выплату в теоретические 40 миллионов, это настолько незначительно по сравнению в общим бюджетом расходов из пункта 1, что экономического смысла нет никакого. То есть вы должны вложить 200, чтобы получить 40.
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ks1923
Ответ Owen_the_Simple
А где шла речь про 15 миллиардов? Вы из контекста разговора выпадаете.
Вы объясняете возможность покупки Малкома премиальными от УЕФА. Я возражаю, что при масштабах расходов Зенита эти премиальные ничего не решают, так как составляют около 15 процентов от общих расходов.
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ВячеславКЗ
Ответ Злодей Спб
Мистер Фаберже? Как поживаете? -)
Все, О, кей!
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Owen_the_Simple
Ответ ks1923
Вы серьёзно объясняете ежегодные расходы Зенита около 15 миллиардов рублей поступлением 40 миллионов евро?
А где шла речь про 15 миллиардов? Вы из контекста разговора выпадаете.
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