«Без бразильцев «Зенит» будет другой, они делают мегаразницу. В РПЛ они пока недосягаемые, но играть с ними можно, мы же победили их весной». Кучаев о питерцах
Константин Кучаев высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.
– Летом ты говорил, что бороться с «Зенитом» – реально. Но сезон показал, что конкурентов у него нет.
– При этом в Кубке их сначала отправили в Путь регионов, а затем выбили и оттуда. Да, в чемпионате они пока недосягаемые, но играть с ними можно. Мы же победили их весной.
– Вероятно, летом уедет Малком и еще несколько легионеров. Согласен, что без них уровень «Зенита» сравняется с конкурентами?
– Без бразильцев явно будет другой «Зенит», они делают мегаразницу. Но и мы не стоим на месте. Условно, сейчас Ваня Обляков в отличной форме – год назад этого не было. Мы прогрессируем, развиваемся – соответственно, меняется и расклад сил: могут выстреливать и другие игроки.
– Для тебя принципиальнее обыграть «Спартак» или скинуть «Зенит» с трона?
– Со «Спартаком» всегда самые принципиальные матчи, несмотря на чемпионства «Зенита», – сказал полузащитник ЦСКА.
Как Игнашевича и Гусева баблом переманивать, все нормально было.
Были деньги на Вагнера, Карвалье, Красича, Олича - все было хорошо. А теперь не все радужно, но виновны в этом другие. Хорошая позиция.
Но вы сами понимаете, что Зенит имеет возможность покупать игроков за огромные суммы: Клаудиньо покупали за 12, Вендела - за 20, Малкома - за 40, Дугласа - за 13.5, Ренан вам достался, если я ничего не путаю, в результате размена на Альберто, за которого отдали 25.
И это «правильные вложения», потому что бразильцы Зенита делают разницу, о чем сказал Кучаев.
У ЦСКА же такой возможности сейчас нет и в последние сезоны покупают только не особо известных игроков по небольшим ценам.
Просто вы так написали в первом комментарии, как будто бы Костя сказал мол «мы молодцы, дали бой Зениту и играем без легионеров», хотя просто сказал про разницу, которую делают бразильцы.
Сейчас, слава богу и тьфу тьфу тьфу, селекция ЦСКА отработала на очень хорошем уровне: привезли Мойзеса и Рошу в защиту, Мендеш в опорке отрабатывает с Зделаром, Милан Гайич закрыл фланг после ухода Марио, Медину с Карраскалем еще в прошлом сезоне взяли.
В нападение еще бы толкового напа, но это уже другая история, которая длится годами.
Надеюсь, в следующем сезоне поборемся с вами )
В "Зените" есть "дорогущий" Малком, "средней стоимости" Клаудиньо, и "совсем недорогой" Сантос - но при этом они все бывшие игроки олимпийской сборной Бразилии и олимпийские чемпионы.
А можно накупить просто "бразилов" пинающих мяч - так делают ... некоторые другие клубы РПЛ.
Речь шла о трансферной политике, а точнее - о трансфере Малкома. Не стоит размывать дискуссию.
Вот прям, что б истерика случилась, а красно-белое колесо вновь закружилось.
1. Зенит монополизировал первое место по расходам в ЧР примерно десять лет назад, потому выиграть чемпионат для гарантированного попадания в группу стало крайне сложной задачей.
2. Доходы, кроме доходов от группы ЛЧ, это копейки. Да и выплаты больше десятки за группу и 4-6 очков появились только пару лет как.
3. Даже принимая во внимание выплату в теоретические 40 миллионов, это настолько незначительно по сравнению в общим бюджетом расходов из пункта 1, что экономического смысла нет никакого. То есть вы должны вложить 200, чтобы получить 40.