«Без бразильцев «Зенит» будет другой, они делают мегаразницу. В РПЛ они пока недосягаемые, но играть с ними можно, мы же победили их весной». Кучаев о питерцах

Константин Кучаев высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.

– Летом ты говорил, что бороться с « » – реально. Но сезон показал, что конкурентов у него нет.

– При этом в Кубке их сначала отправили в Путь регионов, а затем выбили и оттуда. Да, в чемпионате они пока недосягаемые, но играть с ними можно. Мы же победили их весной.

– Вероятно, летом уедет и еще несколько легионеров. Согласен, что без них уровень «Зенита» сравняется с конкурентами?

– Без бразильцев явно будет другой «Зенит», они делают мегаразницу. Но и мы не стоим на месте. Условно, сейчас Ваня Обляков в отличной форме – год назад этого не было. Мы прогрессируем, развиваемся – соответственно, меняется и расклад сил: могут выстреливать и другие игроки.

– Для тебя принципиальнее обыграть «Спартак» или скинуть «Зенит» с трона?

– Со « » всегда самые принципиальные матчи, несмотря на чемпионства «Зенита», – сказал полузащитник .