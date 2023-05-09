Гендиректор «Локо» о влиянии шоу Дзюбы «Ну так нельзя, ###» на имидж клуба: «Урегулируем вопрос. Думаю, будут правильно выводы сделаны»
В «Локомотиве» обсудят допустимость участия Артема Дзюбы в шоу с нецензурной бранью.
Форвард железнодорожников вместе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким принимает участие в программе «Ну так нельзя, ###».
– Насколько сильно поменяется состав в межсезонье?
– Мы находимся в стадии стабилизации команды. Когда большое количество игроков меняется, очень сложно, требуется время для того, чтобы сыграться. Не думаю, что будут большие изменения.
Мы удовлетворены той работой, которую делает тренерский штаб, команда и вообще клуб. Есть улучшение игры и результата. Мы хотим большего.
– Будет 2-3 изменения?
– Не буду называть цифры. Много факторов, которые могут повлиять, которые касаются [ситуации] извне. Вы все их прекрасно знаете.
– Чувствуете давление общественности из-за слухов, что вы якобы покинете пост генерального директора?
– Сегодня мы в очередной раз чувствовали поддержку болельщиков, мы их за это благодарим. Больше ничего не чувствую. Все поддерживают «Локомотив», и мы рады, что у нас улучшились результаты.
– Много обсуждается участие Дзюбы в интернет-платформах.
– Нас интересует в первую очередь футболист.
– Насколько портит имидж клуба активное участие Дзюбы в проектах на YouTube? Все-таки нецензурная брань, а шоу смотрят подростки и дети.
– Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны.
– Продление контракта с Дзюбой — это первоначальная задача менеджмента клуба?
– У нас задач много. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату. Поэтому вопросы продления контракта, приглашение новых футболистов или расставание — это вопросы, которыми спортивный блок активно занимается. Думаю, что мы все вместе придем к правильному решению.
– В новом контракте Дзюбы будет пункт об участии в различных шоу?
– У нас все зафиксировано. Надеюсь, что будет все в порядке. Это важно, я согласен, – сказал Владимир Леонченко.
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
Остальные два послабее , но тоже забавно
Но сейчас ханжи набегут , и будут показывать какие они культурные для этого )))
На ютубе кстати комментарии восторженные сплошь , а на спортсе наоборот
Как будто бы вот идеальный баланс между юмором и душевностью))
Ну и да, я тоже, начитавшись комментариев, думала что количеством ненормативной товарищи пытаются перекрыть отсутвие содержания, но ведь нет же)) ну смешно прямо))
Да, с матом там перебор, и, наверно, кому-то это может помешать. Но я к подобному отношусь спокойно, поэтому мне зашло)
Не понимаю, зачем Леонченко душнит, и чью репутацию Дзюба портит(
С матом, перебиваниями друг друга, грубым юмором..
Т.е. " .. так нельзя, ###, себя вести! "..так нельзя, ###, ругаться матом" так нельзя, ###, перебивать другого!
Ну так вот задумано
А тебе другого хочется, культурного и задушевного.
Что-нибудь типа ".. о футболе и не только с Геннадием Орловым.." (для примера фамилия)
Тоже может быть очень интересно, историй-то футбольных много - но это уже другая передача будет, для других зрителей.