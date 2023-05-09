Гендиректор «Локо» о влиянии шоу Дзюбы «Ну так нельзя, ###» на имидж клуба: «Урегулируем вопрос. Думаю, будут правильно выводы сделаны»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Владимир Леонченко Спорт-Экспресс Футбол

В «Локомотиве» обсудят допустимость участия Артема Дзюбы в шоу с нецензурной бранью.

Форвард железнодорожников вместе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким принимает участие в программе «Ну так нельзя, ###».

– Насколько сильно поменяется состав в межсезонье?

– Мы находимся в стадии стабилизации команды. Когда большое количество игроков меняется, очень сложно, требуется время для того, чтобы сыграться. Не думаю, что будут большие изменения.

Мы удовлетворены той работой, которую делает тренерский штаб, команда и вообще клуб. Есть улучшение игры и результата. Мы хотим большего.

– Будет 2-3 изменения?

– Не буду называть цифры. Много факторов, которые могут повлиять, которые касаются [ситуации] извне. Вы все их прекрасно знаете.

– Чувствуете давление общественности из-за слухов, что вы якобы покинете пост генерального директора?

– Сегодня мы в очередной раз чувствовали поддержку болельщиков, мы их за это благодарим. Больше ничего не чувствую. Все поддерживают «Локомотив», и мы рады, что у нас улучшились результаты.

– Много обсуждается участие Дзюбы в интернет-платформах.

– Нас интересует в первую очередь футболист.

– Насколько портит имидж клуба активное участие Дзюбы в проектах на YouTube? Все-таки нецензурная брань, а шоу смотрят подростки и дети.

– Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны.

– Продление контракта с Дзюбой — это первоначальная задача менеджмента клуба?

– У нас задач много. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату. Поэтому вопросы продления контракта, приглашение новых футболистов или расставание — это вопросы, которыми спортивный блок активно занимается. Думаю, что мы все вместе придем к правильному решению.

– В новом контракте Дзюбы будет пункт об участии в различных шоу?

– У нас все зафиксировано. Надеюсь, что будет все в порядке. Это важно, я согласен, – сказал Владимир Леонченко.

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

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29 комментариев

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Александр Казаков
Не знаю кому как, а мне шоу понравилось
+67
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+46
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Юрий Кечко
Ответ Александр Казаков
Не знаю кому как, а мне шоу понравилось
С березуцким я рыдал от смеха в прямом смысле
Остальные два послабее , но тоже забавно

Но сейчас ханжи набегут , и будут показывать какие они культурные для этого )))
На ютубе кстати комментарии восторженные сплошь , а на спортсе наоборот
+59
-17
+42
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Константин Эсперов
У меня Дзюба никакой ассоциации с Локо не вызывает . Да и репутации у Локо пока нет. Поэтому не страшно .
+34
-11
+23
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Артур Багдасарян
ну да, надо закрыть это шоу, дети же больше нигде не услышат мат))
+15
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akschweyan
Ответ Юрий Кечко
С березуцким я рыдал от смеха в прямом смысле Остальные два послабее , но тоже забавно Но сейчас ханжи набегут , и будут показывать какие они культурные для этого ))) На ютубе кстати комментарии восторженные сплошь , а на спортсе наоборот
А мне с Павлюченко прям понравился))
Как будто бы вот идеальный баланс между юмором и душевностью))
Ну и да, я тоже, начитавшись комментариев, думала что количеством ненормативной товарищи пытаются перекрыть отсутвие содержания, но ведь нет же)) ну смешно прямо))
Да, с матом там перебор, и, наверно, кому-то это может помешать. Но я к подобному отношусь спокойно, поэтому мне зашло)
Не понимаю, зачем Леонченко душнит, и чью репутацию Дзюба портит(
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Фантом
Он ответил то, что должен был ответить, но если он не дурак, то отлично понимает, что "Локомотив" от этого только в плюсе. В нынешней ситуации паровозам любое внимание на пользу, даже такое (тем более что, честно говоря, ничего особенного в этом нет, все равно все, кроме особо утонченных дошкольников, эти слова знают).
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An Kr
Вопрос больше к детям, зачем они это смотрят? И к их родителям. Шоу явно не для детей делается.
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xyg2rdwzx4
Ответ Артур Багдасарян
ну да, надо закрыть это шоу, дети же больше нигде не услышат мат))
Так дети и слышат мат отовсюду, потому что это в какой-то момент перестало быть запретом, стали материться везде, в интернете, на улице, да и в телевизоре просто запикивают но понятно что говорят. Вот в Армении любой подросток знает что при женщине и ребенке нельзя ругаться, разве это плохо? Да и шутки которые основаны на матном слове это для имбицилов если честно, можно прекрасно шутить без ненормативной лексики.
+3
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Сергей Сунчилиев
И вроде бы отвечал на вопросы, но по сути ни на один вопрос не ответил толком
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be3myasa
Шоу ни о чем, пустая болтовня , оры и недошутки дэюбиньо. От Лёни лучшего ждал. От Артема нет))
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Mitya26
Надо назвать это шоу "В принципе, так можно".
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svft
ну и интервью) воды налил, информации ровно ноль
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dimamak10
Ответ Юрий Кечко
С березуцким я рыдал от смеха в прямом смысле Остальные два послабее , но тоже забавно Но сейчас ханжи набегут , и будут показывать какие они культурные для этого ))) На ютубе кстати комментарии восторженные сплошь , а на спортсе наоборот
Люблю рассказы из раздевалок , которые можно услышать только от футболиста , а в данном случае от тренера. С Павлюченко понравилось больше всего , но дико бесит что Дзюба вечно перебивает. Например Слуцкий начинает рассказывать какую нибудь историю и Дзюба начинает перебивать. Ну и уровень шуток Дзюбы с Березуцким, ты тупой ну потому что ты тупой.
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Karel
Ответ dimamak10
Люблю рассказы из раздевалок , которые можно услышать только от футболиста , а в данном случае от тренера. С Павлюченко понравилось больше всего , но дико бесит что Дзюба вечно перебивает. Например Слуцкий начинает рассказывать какую нибудь историю и Дзюба начинает перебивать. Ну и уровень шуток Дзюбы с Березуцким, ты тупой ну потому что ты тупой.
Ну так формат передачи такой.
С матом, перебиваниями друг друга, грубым юмором..

Т.е. " .. так нельзя, ###, себя вести! "..так нельзя, ###, ругаться матом" так нельзя, ###, перебивать другого!

Ну так вот задумано

А тебе другого хочется, культурного и задушевного.
Что-нибудь типа ".. о футболе и не только с Геннадием Орловым.." (для примера фамилия)
Тоже может быть очень интересно, историй-то футбольных много - но это уже другая передача будет, для других зрителей.
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Владислав88
Ответ Hong Kil
Это домыслы, а факты говорят о том, что Локомотив уверенно шел в ФНЛ. И пришлось бы Изидору демонстрировать свое мастерство в пердиве. аххах
Спас Галактионов Локо, а не Дзюба. Дзюба великий трутень, умеючи всю жизнь примазывается к чужим заслугам.
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Hong Kil
Ответ Владислав88
Кому он нужен продлевать его. Сейчас восстановился Изидор и сразу стало видно насколько он сильнее Дзюбы.
Это домыслы, а факты говорят о том, что Локомотив уверенно шел в ФНЛ. И пришлось бы Изидору демонстрировать свое мастерство в пердиве. аххах
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Владислав88
Ответ Hong Kil
Дзюба человек амбициозный, по этому обидчивый. Не думаю, что такими заявлениями его сильно мотивируют подписать контракт. Придется заваливать деньгами.
Кому он нужен продлевать его. Сейчас восстановился Изидор и сразу стало видно насколько он сильнее Дзюбы.
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filippa
Ответ Фантом
Он ответил то, что должен был ответить, но если он не дурак, то отлично понимает, что "Локомотив" от этого только в плюсе. В нынешней ситуации паровозам любое внимание на пользу, даже такое (тем более что, честно говоря, ничего особенного в этом нет, все равно все, кроме особо утонченных дошкольников, эти слова знают).
мы знаем , но делаем вид что удивленны! а они знают что мы знаем и делаем вид что удивлены! но всем пофигу!
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zpby23@gmail.com
Ответ Константин Эсперов
У меня Дзюба никакой ассоциации с Локо не вызывает . Да и репутации у Локо пока нет. Поэтому не страшно .
Что значит нет репутации?
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Артем Алмазов
Ответ Михаил Тарасов
А Дзюба в в Локомотиве играет? 0_о
С ДОБРЫМ УТРОМ!
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Юрий Кечко
Ответ dimamak10
Люблю рассказы из раздевалок , которые можно услышать только от футболиста , а в данном случае от тренера. С Павлюченко понравилось больше всего , но дико бесит что Дзюба вечно перебивает. Например Слуцкий начинает рассказывать какую нибудь историю и Дзюба начинает перебивать. Ну и уровень шуток Дзюбы с Березуцким, ты тупой ну потому что ты тупой.
В коммент шоу мне кажется больше перебивают , а так да немного напрягает
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Добрый Ретроград
Тзюбу уже ничем не испортить.
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xyg2rdwzx4
Ответ Артур Багдасарян
Я не знаю, как у подростков в Армении, я там в сознательном возрасте не жил больше пары недель. Но думаю, что как и везде, дети учатся мату от родителей, потому что слышат как они это делают. Так же как и ещё миллиону всякого они учатся от них, от бытовых манипулирования и шантажа и до неумения брать ответственность за собственную жизнь.
Дети могут услышать случайно матное слово как и везде, но чтоб матом разговаривать как в таких шоу то конечно такого в адекватных семьях нет. Столько грязи от всяких стендаперов блогеров моргенштернов никогда не было, и не надо тут про модель поведения и воспитание ребенка притягивать, вообще другая тема.
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Артур Багдасарян
Ответ xyg2rdwzx4
Так дети и слышат мат отовсюду, потому что это в какой-то момент перестало быть запретом, стали материться везде, в интернете, на улице, да и в телевизоре просто запикивают но понятно что говорят. Вот в Армении любой подросток знает что при женщине и ребенке нельзя ругаться, разве это плохо? Да и шутки которые основаны на матном слове это для имбицилов если честно, можно прекрасно шутить без ненормативной лексики.
Я не знаю, как у подростков в Армении, я там в сознательном возрасте не жил больше пары недель. Но думаю, что как и везде, дети учатся мату от родителей, потому что слышат как они это делают. Так же как и ещё миллиону всякого они учатся от них, от бытовых манипулирования и шантажа и до неумения брать ответственность за собственную жизнь.
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mdaa
Хорошее шоу для футбольной аудитории, не нравится не смотрите, в чем проблема. Мне как бывшему футболисту в кайф
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