Кучаев о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не мой формат. Серию с Дзагоевым на 4-й минуте выключил – не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется»

Константин Кучаев поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Обратная трансформация произошла с Леонидом Слуцким: пару лет назад его в России все обожали, но после «Рубина» многие в нем разочаровались. Ты тоже?

– Нет, нисколько. Слуцкий – суперточный психолог. Немного, конечно, самоуверенный, ха-ха. Но умный человек.

Он сам очень чувствительный, но в людях отлично разбирается. Может понять твое настроение, знает, как его изменить.

Викторович до последнего пытался разбавить атмосферу в команде, чтобы убрать нервозность. Собирал всю команду в ресторане, просил не загоняться из-за результатов, особенно после поражений.

– Следишь за его медиаактивностью сейчас?

– За ней сложно не следить – Слуцкий же везде!

– Нет ощущения, что работа тренером ему уже не интересна?

– Может быть, он так перезагружается. Мне кажется, футбол ему будет интересен всегда.

Вряд ли вот так сразу Слуцкий обрезал все связи с футболом. Мне кажется, он пробует себя в другом направлении, чтобы отдохнуть.

– Как тебе их шоу с ?

– Честно, не смотрел ни одного выпуска. Включил серию с Дзагой (Аланом Дзагоевым). Но на четвертой минуте выключил.

Не мой формат – не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется.

– Многих смущает количество мата. Без камер Слуцкий так же разговаривает?

– Ну, [выругаться] Викторович может, но не так, чтобы через каждое слово, – сказал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!