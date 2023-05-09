Кучаев о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не мой формат. Серию с Дзагоевым на 4-й минуте выключил – не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется»

Теги ЦСКА Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Алан Дзагоев Константин Кучаев Спорт-Экспресс Футбол

Константин Кучаев поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Обратная трансформация произошла с Леонидом Слуцким: пару лет назад его в России все обожали, но после «Рубина» многие в нем разочаровались. Ты тоже?

– Нет, нисколько. Слуцкий – суперточный психолог. Немного, конечно, самоуверенный, ха-ха. Но умный человек.

Он сам очень чувствительный, но в людях отлично разбирается. Может понять твое настроение, знает, как его изменить.

Викторович до последнего пытался разбавить атмосферу в команде, чтобы убрать нервозность. Собирал всю команду в ресторане, просил не загоняться из-за результатов, особенно после поражений.

– Следишь за его медиаактивностью сейчас?

– За ней сложно не следить – Слуцкий же везде!

– Нет ощущения, что работа тренером ему уже не интересна?

– Может быть, он так перезагружается. Мне кажется, футбол ему будет интересен всегда.

Вряд ли вот так сразу Слуцкий обрезал все связи с футболом. Мне кажется, он пробует себя в другом направлении, чтобы отдохнуть.

– Как тебе их шоу с Артемом Дзюбой?

– Честно, не смотрел ни одного выпуска. Включил серию с Дзагой (Аланом Дзагоевым). Но на четвертой минуте выключил.

Не мой формат – не понял ни структуру их разговора, ни к чему все вообще ведется.

– Многих смущает количество мата. Без камер Слуцкий так же разговаривает?

– Ну, [выругаться] Викторович может, но не так, чтобы через каждое слово, – сказал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Сразу видно у Кучаева есть мозг!
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт ЛеванГОЛьски
Дзагоев сам похоже там ничего не понял
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Здравое суждение. 4 минуты просмотра хватило не только ему одному
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
be3myasa
Ответ Олег Мохов
слуцкий не интересен даже коням.К этому все и шло.
Он коням не был интересен уже в последние месяцы работы в ЦСКА.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**@#$НеКолюсь#@**
ну первый выпуск с Березуцким поржать можно было. А дальше одно и тоже: один лысый, другой дрочер... вот и все шутейки🤦 ветераны "кривое зеркало" лучше исполняют🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA\LAZIO\Netherlands
🤝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий