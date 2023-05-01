Дзюба о шоу «Ну так нельзя, ###»: «Согласен, что мата много, буду работать над собой. Во всем виноват Слуцкий, я его марионетка»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой соцсети Футбол

Артем Дзюба пошутил над форматом совместного шоу с Леонидом Слуцким на ютубе.

В апреле ютуб-канал «Коммент.Шоу» запустил новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стали Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. После выхода первого выпуска шоу подверглось критике за обилие мата.

«Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.

Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!» – сказал нападающий «Локомотива».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

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40 комментариев

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1футбол1
Мат бывает разный. Взять к примеру Сектор Газа или Пневмослон. Там всё в рифму. Или просто выругаться на эмоциях. А так просто матом крыть это дешёвка.
+24
-8
+16
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Spaten
Дзюба и его кукловод
+16
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Za pravdurets
"Согласен, ###, что мата много, ####. Буду работать над собой, #####", - сказал Дзюба
+10
-3
+7
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Чётко_как_чечётка
Ответ 1футбол1
Мат бывает разный. Взять к примеру Сектор Газа или Пневмослон. Там всё в рифму. Или просто выругаться на эмоциях. А так просто матом крыть это дешёвка.
А знаешь сколько песен в рифму и без мата?
+13
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alexsem69
Чем ответит Леня?)
Про руку мы уже слышали ☺️☺️☺️
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Recreated
Да ладно бы мат там был по делу, но, блин, там же дворово-подъездный мат -- перемат такой, что уши вянут. И вообще это не красиво, когда из уст приличных( я не ошибся??) мужчин льётся потоком эта хренотня!
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1футбол1
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
Уважаемый Саша Пушки, Вы наверное очень сильно удевитесь, но Ваш тёзка, Великий Поэт А.С.Пушкин писал матерные стишки. И они очень органичны. P.S к сожалению их тут нельзя процетировать. Но Вы можете найти их на просторах инета. Так же как и матерные стизи других Русских Поэтов.
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Виктор Краснодар
Открыт новый персонаж: Марионетка Слуцкого.
Ник уже занят или не успели ещё?
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Пацанчик реальный
Ответ trav
Спортс, даю вам задание. А что сейчас с сыном Леонида? Который жил с ним в Голландии и в 14 лет записывал реп. Он также там и остался жить?
На ютубе есть канал у Тарасова,там есть шоу где он ходит по домам,он приходил к Слуцкому и сын его там же был,так что вроде в России живет!
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Крэнг
Ответ Орыс-орыс онбаган
Признался, что он Буратино. А слуцкий- карабас.
Буратино марионеткой не был. Он Мальвина или Пьеро
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Нионель Ералду
Ответ alisa dvoikina
я всего лишь марионетка, мои конечности дёргает Слуцкий
Слуцкий его правая рука вообще-то
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-DF-
Тарапунька и Штепсель
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trav
Спортс, даю вам задание.
А что сейчас с сыном Леонида? Который жил с ним в Голландии и в 14 лет записывал реп. Он также там и остался жить?
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Мукунку хороший
Вменяемый зритель, этот выхлоп, с поленом и бегемотом не смотрит..
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Вовщик
Ответ pont77
Ругаться матом или дано или нет. Вот Паша Техник, из его уст это гармонично, смешно. Остальным только позориться.
Да уж, находите вы кумиров...
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pont77
Ругаться матом или дано или нет.
Вот Паша Техник, из его уст это гармонично, смешно.
Остальным только позориться.
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_FoX-
Я не понял, он же пару недель назад говорил, что устал от журналистов и не будет давать интервью. Но почему-то их количество не уменьшилось. Это старые, неверное.
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Recreated
Ответ alisa dvoikina
я всего лишь марионетка, мои конечности дёргает Слуцкий
До своих руки не доходят!)
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Денис Гончаров
Не марионетка, а бибабо (кукла на руку).
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Орыс-орыс онбаган
Признался, что он Буратино. А слуцкий- карабас.
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Саша Пушкин
Ответ trav
А знаешь сколько матов в песнях Король и Шут? Ровно ни одного. Но в отличии от Сектора Газа они и без мата передавали в песнях всё, что требовалось
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Саша Пушкин
Ответ Recreated
Ты очумел!!?? О легендах такую хрень несёшь!!
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Илья Игнатьев
Ответ 1футбол1
Мат бывает разный. Взять к примеру Сектор Газа или Пневмослон. Там всё в рифму. Или просто выругаться на эмоциях. А так просто матом крыть это дешёвка.
Необязательно для рифмы, взять вон Кровосток. Мат должен звучать органично, а мат ради мата режет ухо.
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An Kr
Ответ 1футбол1
Мат бывает разный. Взять к примеру Сектор Газа или Пневмослон. Там всё в рифму. Или просто выругаться на эмоциях. А так просто матом крыть это дешёвка.
И то и то дешёвка. Мат есть мат.
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alisa dvoikina
я всего лишь марионетка, мои конечности дёргает Слуцкий
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