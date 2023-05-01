Дзюба о шоу «Ну так нельзя, ###»: «Согласен, что мата много, буду работать над собой. Во всем виноват Слуцкий, я его марионетка»

Артем Дзюба пошутил над форматом совместного шоу с Леонидом Слуцким на ютубе.

В апреле ютуб-канал «Коммент.Шоу» запустил новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стали и . После выхода первого выпуска шоу подверглось критике за обилие мата.

«Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.

Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!» – сказал нападающий « ».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд