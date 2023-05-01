Дзюба о шоу «Ну так нельзя, ###»: «Согласен, что мата много, буду работать над собой. Во всем виноват Слуцкий, я его марионетка»
Артем Дзюба пошутил над форматом совместного шоу с Леонидом Слуцким на ютубе.
В апреле ютуб-канал «Коммент.Шоу» запустил новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стали Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. После выхода первого выпуска шоу подверглось критике за обилие мата.
«Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.
Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!» – сказал нападающий «Локомотива».
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
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Про руку мы уже слышали ☺️☺️☺️
Ник уже занят или не успели ещё?
А что сейчас с сыном Леонида? Который жил с ним в Голландии и в 14 лет записывал реп. Он также там и остался жить?
Вот Паша Техник, из его уст это гармонично, смешно.
Остальным только позориться.