Мантуан о том, что этот «Зенит» вышел бы из группы ЛЧ: «Выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА натурализация Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан связал чемпионский титул «Зенита» в РПЛ с игрой в Лиге чемпионов.

– Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов?

– Да, без лишних слов – выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали.

Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт.

– Вы хотите получить российское гражданство?

– Пока со мной об этом никто не говорил, у меня нет ответа на этот вопрос, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».

Мантуан играет за «Зенит» на правах аренды из «Коринтианс». Его подробная статистика – здесь.

Золотая замена Семака: придумали выход Сергеева и Мантуана еще перед пенальти, это дало чемпионский гол на 90+1!

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64 комментария

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WhatZ
А почему же тогда Зенит в последние годы не выходил из группы, при этом выигрывая чемпионство? И как вообще взаимосвязана победа в РПЛ с выходом из группы в ЛЧ?
+100
-4
+96
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Удар Кержакова
Уровень РПЛ это Лига Европы и Лига конференции. В ЛЧ мы гастролеры.
+60
-3
+57
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Yenchik
Хахаха
+40
-5
+35
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snegoviq
Ответ Удар Кержакова
Уровень РПЛ это Лига Европы и Лига конференции. В ЛЧ мы гастролеры.
удел чемпиона РПЛ — через группу ЛЧ пробиваться на 3 место и выходить в плей-офф ЛЕ
+15
-2
+13
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samarskij-kuzmich
В ЛЧ нет нужных арбитров и админресурса в целом. Вышли бы они из группы, ага. ВКубке России не смогли выйти из группы, а в ЛЧ бы вышли. Смешно😂 👋👋👋
+16
-4
+12
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Sinister Kid
Гвардиола о победе Сити в ЛЧ: Выиграв АПЛ, мы это всем вполне доказали.
+9
-2
+7
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ZenitTop
Сейчас Рпл не показатель,вот пример: Азмун играл круто в Рпл,уехал в Бундеслигу и теперь его не слышно не видно,а про ЛЧ я вобще молчу сейчас
+6
0
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Николай Байков
Смешно, очень смешно. А грустно то, что он в это верит...
+11
-5
+6
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Доктор Верховцев
Ответ WhatZ
А почему же тогда Зенит в последние годы не выходил из группы, при этом выигрывая чемпионство? И как вообще взаимосвязана победа в РПЛ с выходом из группы в ЛЧ?
Судя по всему диалог должен был быть такой:
— Густаво, вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов?
— Да ты чё, чувак, прикалываешься? Какая ЛЧ? Этот ваш чемпионат водокачки любой говноклуб выиграет!
+7
-2
+5
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igorkuz45
Ответ ZenitTop
Сейчас Рпл не показатель,вот пример: Азмун играл круто в Рпл,уехал в Бундеслигу и теперь его не слышно не видно,а про ЛЧ я вобще молчу сейчас
Так же, как и Влашич и много, кто ещё.(((
+5
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T622222
Ответ Удар Кержакова
Уровень РПЛ это Лига Европы и Лига конференции. В ЛЧ мы гастролеры.
И это не выше 1/16))))
+6
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57s6w79qhh
Угомонись чувак). За третье место пободались бы)
+5
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Никита Самарин
Парень походу незнает историю. 😉
+3
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Газонокосильщик Хави
Ответ WhatZ
А почему же тогда Зенит в последние годы не выходил из группы, при этом выигрывая чемпионство? И как вообще взаимосвязана победа в РПЛ с выходом из группы в ЛЧ?
А говорят свидетели иеговы наивные. Там по ходу обряды в раздевалки проводят каждый раз перед матчем. Если верят в то, что вышли бы из группы
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мутятя
Даже и не сомневаюсь. Не только вышел бы, даже вылетел бы из группы.
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Recreated
Ответ 57s6w79qhh
Угомонись чувак). За третье место пободались бы)
Не пободались бы, а просто великодушно отдали.
+3
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Спартак Уокер
Думаю где то за 3 место в группе бы боролись
+6
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Spartakus1984
Ответ Semen B
Хвича в РПЛ играл не лучше Азмуна, а уехал в Италию и зажёг.
Это скорее исключение из правил
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ta-tosha
сначала в fifa 23 просто попадите :)
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Доктор Верховцев
Ответ Вячеслав Краснов
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Semen B
Ответ ZenitTop
Сейчас Рпл не показатель,вот пример: Азмун играл круто в Рпл,уехал в Бундеслигу и теперь его не слышно не видно,а про ЛЧ я вобще молчу сейчас
Хвича в РПЛ играл не лучше Азмуна, а уехал в Италию и зажёг.
+3
-3
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Stas Politik
Не вышел бы. Начиная от того, что сам Зенит был бы в 4 корзине и заканчивая Кассьеррой в основном составе.
Нужно объективно смотреть на расклады сил.
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Кино Музыка
Вышли бы... как всегда.
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Recreated
Ответ Никита Самарин
Парень походу незнает историю. 😉
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Алексей Крапивкин
В том году на равных играли 2 матча с Челси и с Юве дома. Эта версия команды сильнейшая при Семаке. Тем обиднее не увидеть ее ЛЧ😔
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