Мантуан о том, что этот «Зенит» вышел бы из группы ЛЧ: «Выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали»

Густаво Мантуан связал чемпионский титул «Зенита» в РПЛ с игрой в Лиге чемпионов.

– Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в ?

– Да, без лишних слов – выиграв , мы это всем вполне доказали.

Сейчас не время думать о том, останусь ли я в « » после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт.

– Вы хотите получить российское гражданство?

– Пока со мной об этом никто не говорил, у меня нет ответа на этот вопрос, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».

Мантуан играет за «Зенит» на правах аренды из «Коринтианс». Его подробная статистика – здесь.

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