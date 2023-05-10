Мантуан о том, что этот «Зенит» вышел бы из группы ЛЧ: «Выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали»
Густаво Мантуан связал чемпионский титул «Зенита» в РПЛ с игрой в Лиге чемпионов.
– Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов?
– Да, без лишних слов – выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали.
Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт.
– Вы хотите получить российское гражданство?
– Пока со мной об этом никто не говорил, у меня нет ответа на этот вопрос, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».
Мантуан играет за «Зенит» на правах аренды из «Коринтианс». Его подробная статистика – здесь.
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— Густаво, вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов?
— Да ты чё, чувак, прикалываешься? Какая ЛЧ? Этот ваш чемпионат водокачки любой говноклуб выиграет!
Нужно объективно смотреть на расклады сил.