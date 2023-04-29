«Малком вряд ли подойдет хорошим командам из ЛЧ, даже «ПСЖ». Если бы «Спартаку», ЦСКА забивал в каждой игре – это другая ситуация». Угаров о хавбеке «Зенита»

Денис Угаров считает, что Малкому не место в топ-командах Европы.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к хавбеку « ».

– Дзюба тоже много забивал, и куда он уехал? Я думаю, что никто никуда не уедет, потому что такие условия, как здесь, ему никто не предложит. Плюс он вряд ли подойдет для хороших команд, играющих в чемпионов.

– Каких качеств ему не хватает для игры в таких командах?

– Возраст. Если он в 23 не заиграл, то где он заиграет в 26? Тем более у него были все условия там, где он играл. Точнее, не играл, а выходил. Может, в какой-то команде и будет играть, но не в топ-клубе. Даже в « » он играть не будет.

он забивал? Посмотрите и посчитайте. Если бы он в каждой игре забивал «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо» – это была бы другая ситуация, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Малком – доминатор РПЛ. Он разрывает лигу не только цифрами, но и красотой

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