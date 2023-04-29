«Малком вряд ли подойдет хорошим командам из ЛЧ, даже «ПСЖ». Если бы «Спартаку», ЦСКА забивал в каждой игре – это другая ситуация». Угаров о хавбеке «Зенита»
Денис Угаров считает, что Малкому не место в топ-командах Европы.
Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к хавбеку «Зенита».
– Дзюба тоже много забивал, и куда он уехал? Я думаю, что никто никуда не уедет, потому что такие условия, как здесь, ему никто не предложит. Плюс он вряд ли подойдет для хороших команд, играющих в Лиге чемпионов.
– Каких качеств ему не хватает для игры в таких командах?
– Возраст. Если он в 23 не заиграл, то где он заиграет в 26? Тем более у него были все условия там, где он играл. Точнее, не играл, а выходил. Может, в какой-то команде и будет играть, но не в топ-клубе. Даже в «ПСЖ» он играть не будет.
Кому он забивал? Посмотрите и посчитайте. Если бы он в каждой игре забивал «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо» – это была бы другая ситуация, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Малком – доминатор РПЛ. Он разрывает лигу не только цифрами, но и красотой
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Локо - 1+1пас
ЦСКА - 1+1пас
Спартаку - 1пас
Ростову - 1+1пас
Динамо - 2+1пас
А, теперь пусть, это чудо посмотрит в таблицу.
Не намного слабее Рафиньи или Феррана Торреса.
Малком может и сникнуть, если его будут как Бакаева на 15 минут выпускать.