«Малком вряд ли подойдет хорошим командам из ЛЧ, даже «ПСЖ». Если бы «Спартаку», ЦСКА забивал в каждой игре – это другая ситуация». Угаров о хавбеке «Зенита»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Денис Угаров Малком Футбол

Денис Угаров считает, что Малкому не место в топ-командах Европы.

Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к хавбеку «Зенита».

– Дзюба тоже много забивал, и куда он уехал? Я думаю, что никто никуда не уедет, потому что такие условия, как здесь, ему никто не предложит. Плюс он вряд ли подойдет для хороших команд, играющих в Лиге чемпионов.

– Каких качеств ему не хватает для игры в таких командах?

– Возраст. Если он в 23 не заиграл, то где он заиграет в 26? Тем более у него были все условия там, где он играл. Точнее, не играл, а выходил. Может, в какой-то команде и будет играть, но не в топ-клубе. Даже в «ПСЖ» он играть не будет.

Кому он забивал? Посмотрите и посчитайте. Если бы он в каждой игре забивал «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА, «Динамо» – это была бы другая ситуация, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Малком – доминатор РПЛ. Он разрывает лигу не только цифрами, но и красотой

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34 комментария

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Nogoi89
Результативность Малкома в этом сезоне:
Локо - 1+1пас
ЦСКА - 1+1пас
Спартаку - 1пас
Ростову - 1+1пас
Динамо - 2+1пас

А, теперь пусть, это чудо посмотрит в таблицу.
+31
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+29
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Nogoi89
И в ПСЖ и в Барсе он бы не потерялся на правом фланге. Сейчас там не сказать, что густо с вингерами.
+9
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Михо
Прочитал заголовок, думал это Мостовой говорит
+6
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Владимир Абрамов
Какое дерзкое "даже в псж", где возможно играют два из трех лучших игроков мира. Но вот если б Динамо со Спартаком забивал, тогда да, тогда конечно:)
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tolstiy
дениска угорает?
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SPB Patriot
Побольше таких комментариев, пожалуйста! Пусть Марком еще пару сезонов в Зените нас порадует!
+2
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Peter Parker
Скауты ПСЖ такие сейчас: нужно срочно купить Селяву
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Макс Дунаевский
Ответ Ростов-на-Дону
Малком даже "Брюгге" не подойдёт!
Завидуй молча)
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Алексей Ненахов
Ну чушь несёт , Малком неплох для любой евро лиги ,для нас вообще топ , в его возрасте еде минимум 5-6 лет можно играть
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wRong
Малком выше классом и культурой игры чем Паредес, это без вариантов. Если уж Паредес играл в основе клубов калибра ПСЖ, то Малком осилит легко
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Дмитрий Иванов
Угаров какой то обиженка...всех подряд принежает и халка,витселя теперь малком...сам то не бог весть что на самом деле был
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Дмитрий Тихонов
Ну так ещё не вечер!))
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Злодей Спб
Дык вроде Зенит и не собирается его сплавлять :) Не будет предложений по трансферу - в следующем сезоне продолжит набивать стату в РПЛ.
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Андрей Герасимов
Угораю от Угарова..Аналитег топ.
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Peter Parker
Ну Мостовой вот забивает Спартаку, все в ПСЖ его?
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Fatty Toni
Эксперт подъехал.
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Universal1000
Малком так то Реалу и Интеру отгружал за Барселону.
Не намного слабее Рафиньи или Феррана Торреса.
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Hollywood Hogan
Я соглашусь с тем, что 20 в топ-лиге он скорее всего забивать не будет. Прежде всего, потому что вокруг него никто так команду строить не будет, как Зенит. Во-вторых, Азмун вот не заиграл, хотя игрок далеко не самый худший. А Головин только на 5ый год показывает цифры просто хорошего игрока.
Малком может и сникнуть, если его будут как Бакаева на 15 минут выпускать.
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ZarvuR2020
Важно понимать, что Малком к себе отношение поменял
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Balt39
Хвича за Рубин больше 10 по гол+пас не делал, а теперь сериАл рвёт...... Малком ещё по чемпу Франции выделялся. В Барсу других и не приглашают. Уверен, что Малком заиграет в любом клубе если сам этого захочет
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Kit244098
Согласен с Угаровым. Все он верно говорит. Никакому Парижу этот Малколм в бок ни уперся. А случай Паредеса, он единичен. Дураков нет.
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Вольдемар Непутёвый
когда начнётся смута , я первым делом перережу глотку местному модератору , ты читаешь чушкарь вонючий ?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Nogoi89
И в ПСЖ и в Барсе он бы не потерялся на правом фланге. Сейчас там не сказать, что густо с вингерами.
Просто не в то время перешел в Барсу
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