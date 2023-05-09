Матыцин о том, за кого болел в матче «Зенит» – «Спартак»: «За здоровый российский спорт»
Министр спорта РФ Олег Матыцин сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит» и «Спартак» встречались между собой в воскресенье, 7 мая, в 26-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой «Зенита» (3:2), что позволило петербуржцам досрочно оформить чемпионство.
Один из журналистов на параде Победы на Красной площади в Москве спросил Матыцина, за кого он болел в чемпионском матче.
– Вы за «Зенит» или за «Спартак» болели?
– Я за здоровый российский спорт, – сказал Матыцин.
На параде также присутствовал депутат Госдумы Николай Валуев.
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– Я за здоровый российский спорт. Без бромантана.