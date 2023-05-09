Матыцин о том, за кого болел в матче «Зенит» – «Спартак»: «За здоровый российский спорт»

Теги Спартак Зенит Николай Валуев премьер-лига Россия Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» и «Спартак» встречались между собой в воскресенье, 7 мая, в 26-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой «Зенита» (3:2), что позволило петербуржцам досрочно оформить чемпионство.

Один из журналистов на параде Победы на Красной площади в Москве спросил Матыцина, за кого он болел в чемпионском матче.

– Вы за «Зенит» или за «Спартак» болели?

– Я за здоровый российский спорт, – сказал Матыцин.

На параде также присутствовал депутат Госдумы Николай Валуев.

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21 комментарий

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Owen_the_Simple
Ответ Den_84
Команды за чемпионства вешают звёзды и только голубые газовые вешают кукуляки
Интересный факт. За время, прошедшее между появлением первой и четвёртой звезды на эмблеме, московский Спартак не выиграл ни одного чемпионата.
+5
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Owen_the_Simple
Ответ Алексей Сигаев
Покорители Мальме и Брюгге - это не "здоровый российский спорт"
Покорители последней строчки в группе ЛЕ на сколько тянут по вашей шкале оценки здоровья?
+9
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Owen_the_Simple
Ответ Den_84
Историю учи, ты не знаешь, привыкли только покупать
А вы к чему привыкли? Бесплатно всё получать?
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Owen_the_Simple
Ответ Den_84
Комментарий удален модератором
А с чем стоит сравнивать Спартак, созданный решением первого секретаря ЦК ВЛКСМ?
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Bashibuzuck
Ответ Owen_the_Simple
Интересный факт. За время, прошедшее между появлением первой и четвёртой звезды на эмблеме, московский Спартак не выиграл ни одного чемпионата.
За то у них есть(была) Зарема Салихова🤨😁
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ВячеславКЗ
Ответ Owen_the_Simple
А с чем стоит сравнивать Спартак, созданный решением первого секретаря ЦК ВЛКСМ?
А ты точно знаешь историю своего клуба? Может поговорим без оскорблений?
Я тебе дам номера фондов в ЦГА СПб. Узнаешь об истории своего клуба много чего интересного.
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Owen_the_Simple
Ответ Den_84
Комментарий удален модератором
Очень странное заявление, учитывая, что вы мне не задали ни одного вопроса и не ответили ни на один, из тех, что я задал. Это какая-то форма проекции?
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Den_84
Ответ Owen_the_Simple
С каждым сообщением ваша речь становится всё более бессвязной.
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Owen_the_Simple
Ответ Den_84
Комментарий удален модератором
С каждым сообщением ваша речь становится всё более бессвязной.
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Den_84
Ответ Owen_the_Simple
А вы к чему привыкли? Бесплатно всё получать?
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Den_84
Ответ Owen_the_Simple
Интересный факт. За время, прошедшее между появлением первой и четвёртой звезды на эмблеме, московский Спартак не выиграл ни одного чемпионата.
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Owen_the_Simple
– Вы за «Зенит» или за «Спартак» болели?
– Я за здоровый российский спорт. Без бромантана.
+7
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Александр Жердин
Ответ Owen_the_Simple
– Вы за «Зенит» или за «Спартак» болели? – Я за здоровый российский спорт. Без бромантана.
"Я своё отсидел" Егорка Титов.
+3
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Александр Жердин
Ответ Р-У-С-С-К-И-Е И-Д-У-Т ДОМОООЙ
Припоминаю первую строчку в ЛЕ, с двумя победами над Наполи, а как там у вас дела то?
Ты забыл написать"в группе ЛЕ" А у нас Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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Р-У-С-С-К-И-Е И-Д-У-Т ДОМОООЙ
Ответ Owen_the_Simple
Покорители последней строчки в группе ЛЕ на сколько тянут по вашей шкале оценки здоровья?
Припоминаю первую строчку в ЛЕ, с двумя победами над Наполи, а как там у вас дела то?
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Правда России
Здоровый спорт, это как в матче Нижний Новгород -Крылья Советов?
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Роман Герасимов
То есть ни за кого
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SMART789
Спасибо за поддержку нашей команды)
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