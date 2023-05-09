Матыцин о том, за кого болел в матче «Зенит» – «Спартак»: «За здоровый российский спорт»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» и «Спартак» встречались между собой в воскресенье, 7 мая, в 26-м туре Мир . Игра завершилась победой « » (3:2), что позволило петербуржцам досрочно оформить чемпионство.

Один из журналистов на параде Победы на Красной площади в Москве спросил Матыцина, за кого он болел в чемпионском матче.

– Вы за «Зенит» или за « » болели?

– Я за здоровый российский спорт, – сказал Матыцин.

На параде также присутствовал депутат Госдумы Николай Валуев.