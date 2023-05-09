Лахиялов о «Зените»: «Нужен потолок зарплат или не более одного трансфера внутри России, чтобы хоть как-то уравнять шансы команд»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Шамиль Лахиялов Зелимхан Бакаев деньги Футбол

Шамиль Лахиялов предложил ввести ограничения по зарплатам и трансферам в РПЛ.

По мнению президента «Легион-Динамо», такие меры помогут усилить конкуренцию в Мир РПЛ. С сезона-2018/19 чемпионом России 5 раз подряд становился «Зенит».

«Чемпионство «Зенита», я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Как бы специалисты и журналисты ни пытались искусственно возродить интригу, с чемпионом все ясно было уже давно.

«Зенит» на сегодняшний день находится на другом уровне по сравнению с остальными клубами. В его составе есть ряд футболистов, кто делает разницу на поле. Если брать конкурентов, то в их составах таких игроков по одному, максимум по два, как в ЦСКА и в «Спартаке». А в «Ростове» я вообще не вижу таких футболистов.

Этого мало, чтобы на равных конкурировать с «Зенитом», при том, что питерцы проводят свои игры не на максимуме, и, если вдруг понадобится, могут еще прибавить. Когда в последнем чемпионском матче против «Спартака» им нужно было прибавить, после того как москвичи сделали счет 2:2, они прибавили и забили.

Чтобы хоть как-то уравнять шансы команд, надо, я думаю, ввести ограничения: или потолок зарплат или не более одного трансфера на внутренней арене. А то получается, что «Зенит», приобретая игроков у конкурентов, не только укрепляет свои позиции, но и ослабляет этих самых конкурентов.

Пример Бакаева показателен, хотя мы не можем сказать, что он сильно усилил «Зенит» в этом смысле, но в том, что его уход ослабил «Спартак», я думаю, сомнений нет. То же самое может произойти, если «Зенит» подпишет Дивеева из ЦСКА.

А так «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Единственный минус, что мы по-прежнему не видим в составе питерцев местных воспитанников, – даже сейчас, когда «Зенит» не выступает в Европе», – сказал Лахиялов.

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

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64 комментария

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angry horse
Нужно в футбол играть , а не ныть 😁
+61
-21
+40
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IceBear27
Скорее нужен потолок на кретинов в руководстве, а то московские клубы имеют явно дикое превышение. Тогда может и конкуренция будет)
+50
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Фантом
Интересно, он в курсе, что "Зенит" не приобретал Бакаева? Тот пришел свободным агентом.

Собственно, за последние три с лишним года были куплены "у конкурентов" Сергеев (у "Крыльев"), Адамов (у "Урала"), Чистяков (у "Ростова") и все. При этом "Ростов" тогда трудно назвать конкурентом (да и Чистяков все-таки собственный воспитанник), а "Крылья" и "Урал" ими и сейчас в общем-то не являются. В среднем - один игрок в год.
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CaSpeR-13
когда анжи куролесил ляхиалов что не высказывался про потолок
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Кирилл.С-Пб
Сам-то интересно понимает как это жалко звучит?
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Александр Жердин
Ответ Сергей Фетисов
Странно что не кто не пишет ,что игрокам Зенита за победу над Спартаком выплатили по 5млн.Против Спартака все играют как в последний раз.Спартак больший раздражитель для всех.Победа над Спартаком для все почему-то почётна.Может кто-то просто стимулирует клубы?Везде есть определённый потолок зарплат.Поэтому клуба вынуждены продавать некоторых игроков для того чтобы разгрузить ведомость.Богатые клубы были и будут.Надо покупать отличных игроков ,а не посредственных.Особенно Спартака касается.
Да не над Спартаком, а то что стали чемпионами официально. Пора уже привыкнуть, что каждый год, то вызов бросают, то перчатку, а результат - в прошлом сезоне -10, в этом тоже уже за тройкой. Середняк, он и есть середняк. Как бы ни пыжились.
+13
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Саша Матвеев
За##### со своим потолком. Нигде нет .А у нас будет. Всё время свой путь ищем
+11
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Abriel
Ответ CaSpeR-13
когда анжи куролесил ляхиалов что не высказывался про потолок
Это другое (с)
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Архитектор Мендисабаль
Как мог уход Бакаева ослабить Спартак, если он практически не играл там в последний период перед уходом? Каких игроков у каких конкурентов забрал Зенит? Сколько подобных переходов в Спартаке, Локо, Динамо? Что за чушь они несут? Может быть, Зениту ввосьмером начинать играть матчи?
+10
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Давид Agabekyan
Надо адекватные трансферы проводить, а не Дуарте брать. Только у ЦСКА и Локо после уходов немцев есть более-менее логичные планы
+11
-4
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Николай Иванов
.... Что они хотят?.... Они хотят, чтоб не было богатых.... А мы хотели, чтобы не было бедных....
+8
-1
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Михаил1970
Уравниловка может привести к тому, что в РПЛ будет 16 Торпедо-Химок.
+7
-2
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Александр Жердин
Ой, а что молчал когда московские клубы забирали лучших игроков по всей России? Тогда это было нормально?
+6
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Александр Жердин
Ответ Андрей Лоел
Нужно разогнать зенит!
Конечно, как он может заставлять пятый год глотать пыль за ним! Вы же такие отличные, вы же такие столичные!
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Михаил1970
Ответ Abriel
а что за бородач?
Работает охранником.
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Nick Crosier
Будут они по платежке получать МРОТ,а бонусами и по левым схемам остальное,уж Шамилю то хорошо известно как это делается,человек все таки из региона где знают как сделать по-братски.
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amur.
В пердив переходи ... там ровненько достаточно... а два пердива делать не надо... одного вполне хватает... его даже не боятся... ну в смысле не оч.расстраиваются туда вылетать
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Sorokin**********
Чего только не придумают, когда по спортивному принципу победить в чемпионате не могут)
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Владислав88
Только столичные команды вообще в заднице будут. У Спартака в составе 3 воспитаникка Денисов, Литвинов и Игнатов, всех остальных они внутри России скупали по 3-4 человека каждое трасферное окно. Тоже самое и ЦСКА, и Локо.
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Фантом
Ответ Зубы Дзюбы
Надо понимать, что трансфер из Спартака в зенит возможен в первую очередь за увеличенную зарплату игроку. У зенита в принципе они больше, что даёт преимущество при выборе их команды
Не стоит понимать глупости.

Чтобы далеко не ходить, возьмем того же Бакаева. Его зарплата в "Зените" совпадает с той, что предлагал ему "Спартак" (там, правда, он хотел больше, но не получил).
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26
за Анжи и Локо видимо за идею играл
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Abriel
а что за бородач?
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Саша Матвеев
Ответ Ezra-Matthew Miller
В Австралии и США, где по большому счету все плевали на ЛЧ Конкакаф и Афк, есть и футбол в виде бизнеса и потолки. МЛС - кривой жёсткий потолок [три звёзды могут получать хоть сколько]. А-Лига - слишком жёсткий потолок, из-за него клубы стали не сильнее тайских команд и не могут конкурировать с небедными и сильными китайцами, японцами и корейцами -> зрители и команды потеряли интерес к турниру. РПЛ что мешает?
Вы сейчас на полном серьёзе РПЛ сравниваете с МЛС? Может с НХЛ и НБА сразу. Чего мелочиться
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SMART789
Видимо на Москву никаких потолков не будет

Предлагаю ограничить код-во команд из одного города до максимум двух
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Dimonty
Ответ Михаил1970
Уравниловка может привести к тому, что в РПЛ будет 16 Торпедо-Химок.
Это почему? Почему не 16 Оренбургов и Ахматов?
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