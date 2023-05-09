Лахиялов о «Зените»: «Нужен потолок зарплат или не более одного трансфера внутри России, чтобы хоть как-то уравнять шансы команд»

Шамиль Лахиялов предложил ввести ограничения по зарплатам и трансферам в РПЛ.

По мнению президента «Легион-Динамо», такие меры помогут усилить конкуренцию в Мир . С сезона-2018/19 чемпионом России 5 раз подряд становился «Зенит».

«Чемпионство «Зенита», я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Как бы специалисты и журналисты ни пытались искусственно возродить интригу, с чемпионом все ясно было уже давно.

«Зенит» на сегодняшний день находится на другом уровне по сравнению с остальными клубами. В его составе есть ряд футболистов, кто делает разницу на поле. Если брать конкурентов, то в их составах таких игроков по одному, максимум по два, как в ЦСКА и в « ». А в « » я вообще не вижу таких футболистов.

Этого мало, чтобы на равных конкурировать с « », при том, что питерцы проводят свои игры не на максимуме, и, если вдруг понадобится, могут еще прибавить. Когда в последнем чемпионском матче против «Спартака» им нужно было прибавить, после того как москвичи сделали счет 2:2, они прибавили и забили.

Чтобы хоть как-то уравнять шансы команд, надо, я думаю, ввести ограничения: или потолок зарплат или не более одного трансфера на внутренней арене. А то получается, что «Зенит», приобретая игроков у конкурентов, не только укрепляет свои позиции, но и ослабляет этих самых конкурентов.

Пример Бакаева показателен, хотя мы не можем сказать, что он сильно усилил «Зенит» в этом смысле, но в том, что его уход ослабил «Спартак», я думаю, сомнений нет. То же самое может произойти, если «Зенит» подпишет Дивеева из .

А так «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Единственный минус, что мы по-прежнему не видим в составе питерцев местных воспитанников, – даже сейчас, когда «Зенит» не выступает в Европе», – сказал Лахиялов.

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы