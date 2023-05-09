Лахиялов о «Зените»: «Нужен потолок зарплат или не более одного трансфера внутри России, чтобы хоть как-то уравнять шансы команд»
Шамиль Лахиялов предложил ввести ограничения по зарплатам и трансферам в РПЛ.
По мнению президента «Легион-Динамо», такие меры помогут усилить конкуренцию в Мир РПЛ. С сезона-2018/19 чемпионом России 5 раз подряд становился «Зенит».
«Чемпионство «Зенита», я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Как бы специалисты и журналисты ни пытались искусственно возродить интригу, с чемпионом все ясно было уже давно.
«Зенит» на сегодняшний день находится на другом уровне по сравнению с остальными клубами. В его составе есть ряд футболистов, кто делает разницу на поле. Если брать конкурентов, то в их составах таких игроков по одному, максимум по два, как в ЦСКА и в «Спартаке». А в «Ростове» я вообще не вижу таких футболистов.
Этого мало, чтобы на равных конкурировать с «Зенитом», при том, что питерцы проводят свои игры не на максимуме, и, если вдруг понадобится, могут еще прибавить. Когда в последнем чемпионском матче против «Спартака» им нужно было прибавить, после того как москвичи сделали счет 2:2, они прибавили и забили.
Чтобы хоть как-то уравнять шансы команд, надо, я думаю, ввести ограничения: или потолок зарплат или не более одного трансфера на внутренней арене. А то получается, что «Зенит», приобретая игроков у конкурентов, не только укрепляет свои позиции, но и ослабляет этих самых конкурентов.
Пример Бакаева показателен, хотя мы не можем сказать, что он сильно усилил «Зенит» в этом смысле, но в том, что его уход ослабил «Спартак», я думаю, сомнений нет. То же самое может произойти, если «Зенит» подпишет Дивеева из ЦСКА.
А так «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Единственный минус, что мы по-прежнему не видим в составе питерцев местных воспитанников, – даже сейчас, когда «Зенит» не выступает в Европе», – сказал Лахиялов.
Собственно, за последние три с лишним года были куплены "у конкурентов" Сергеев (у "Крыльев"), Адамов (у "Урала"), Чистяков (у "Ростова") и все. При этом "Ростов" тогда трудно назвать конкурентом (да и Чистяков все-таки собственный воспитанник), а "Крылья" и "Урал" ими и сейчас в общем-то не являются. В среднем - один игрок в год.
Чтобы далеко не ходить, возьмем того же Бакаева. Его зарплата в "Зените" совпадает с той, что предлагал ему "Спартак" (там, правда, он хотел больше, но не получил).
Предлагаю ограничить код-во команд из одного города до максимум двух