Барриос – третий легионер в истории РПЛ с 5 золотыми медалями. До хавбека «Зенита» это делали Робсон со «Спартаком» и Рахимич с ЦСКА
Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос – третий легионер в РПЛ, ставший чемпионом 5 раз.
В воскресенье, 7 мая, «Зенит» досрочно оформил 5-е чемпионство подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).
Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит» с февраля 2019 года, стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых в пятый раз.
До колумбийца это удавалось лишь двум легионерам в истории чемпионата России – бразильцу Луису Робсону, выступавшему за «Спартак» с 1997 по 2001 год, и боснийцу Элверу Рахимичу, с 2001 по 2014 год игравшему за ЦСКА.
Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?
В начале 10-х он уже больше папа Элвер был для раздевалки