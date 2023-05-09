Барриос – третий легионер в истории РПЛ с 5 золотыми медалями. До хавбека «Зенита» это делали Робсон со «Спартаком» и Рахимич с ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Зенит Элвер Рахимич премьер-лига Россия рекорды Луис Перейра Робсон Вильмар Барриос Футбол

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос – третий легионер в РПЛ, ставший чемпионом 5 раз.

В воскресенье, 7 мая, «Зенит» досрочно оформил 5-е чемпионство подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит» с февраля 2019 года, стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых в пятый раз.

До колумбийца это удавалось лишь двум легионерам в истории чемпионата России – бразильцу Луису Робсону, выступавшему за «Спартак» с 1997 по 2001 год, и боснийцу Элверу Рахимичу, с 2001 по 2014 год игравшему за ЦСКА.

Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?

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25 комментариев

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Юрий Кечко
Справедливости ради Рахимич прям активное участие в золоте Цска принимал только в 2003, 2005, 2006
В начале 10-х он уже больше папа Элвер был для раздевалки
+40
-5
+35
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Rio de Janeiro
По влиянию на игру такой же ключевой футболист для Зенита как и Малком
Важнее. Без Малеома есть кому забивать, а без Барриоса весь центр сразу проседает. В этом году так слили кубок и проиграли коням.
+37
-4
+33
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Rio de Janeiro
По влиянию на игру такой же ключевой футболист для Зенита как и Малком
+29
-2
+27
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Виталий
Робсон легендище💪
+10
-3
+7
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Владислав88
Ответ riverman1980
Барриос ключевой игрок Зенита, обеспечивающий баланс между атакой и нападением и маскирующий неспособность Семака выстраивать грамотную игру в обороне. С ним разве что пиковый Тимощук 2007-2008 может сравниться по влиянию на игру. При этом Барриос гораздо техничнее(кстати, ключевой пас на золотой гол Сергеева отдал именно он) и пластичнее в отборе, редко нарушает и еще реже делает это грубо.
Где Барриос техничнее? Он в атаке нулевой, а Тимощук отлично разгонял атаки первыми пасами и сам дальние классные клал.
+5
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riverman1980
Барриос ключевой игрок Зенита, обеспечивающий баланс между атакой и нападением и маскирующий неспособность Семака выстраивать грамотную игру в обороне. С ним разве что пиковый Тимощук 2007-2008 может сравниться по влиянию на игру. При этом Барриос гораздо техничнее(кстати, ключевой пас на золотой гол Сергеева отдал именно он) и пластичнее в отборе, редко нарушает и еще реже делает это грубо.
+7
-3
+4
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Нужен гол!
Лучший трансфер со времён Халка. А, учитывая выигранные золотые места, лучше, чем Халк даже
+3
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Boris76
Ответ Юрий Кечко
Справедливости ради Рахимич прям активное участие в золоте Цска принимал только в 2003, 2005, 2006 В начале 10-х он уже больше папа Элвер был для раздевалки
Бывает так, что "папа"в раздевалке, не менее важен, а может и более...
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0:4 на спотифай камп ноу
Барриос молодчага
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Nick Crosier
Барриос с каждым годом все больше русифицируется.
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Рашпель793
Боря незаменимый. Один из лучших трансферов и Зенита и РПЛ в целом. Шикарно сработали, когда его урвали за копейки.
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Fjordy
Барриос топчик
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Владислав88
Ответ HI MARS
Вот и карьера прошла впустую.Мог играть за еврокубковую команду топ лиг - это был бы больший след в истории,чем пять чемпионств с Зенитом
Если у Барриосу карьера впустую прошло, то что говорить про легионеров Спартак тогда?))) Карьера в пропасть?)))
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interested
Но Барриос! старина Вильмар каков! строгий, молчаливый, а всех "умыл"! Вот что значит скромность. Восхищён! Сердечные поздравления со звездой! ))
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Владислав88
Как сказала бы ЗаРема всё дело в сакральной букве эР в фамилии))))
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Владислав88
Как сказали болельщики Челси - БекенБарриос))
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forzen
У меня полное ощущение, что Барриос в Зенит пришел пару лет назад, а у него уже это пятое чемпионство оказывается...
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KKA
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Важнее. Без Малеома есть кому забивать, а без Барриоса весь центр сразу проседает. В этом году так слили кубок и проиграли коням.
Поддерживаю! Это пол команды , практически.
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