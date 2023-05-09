Барриос – третий легионер в истории РПЛ с 5 золотыми медалями. До хавбека «Зенита» это делали Робсон со «Спартаком» и Рахимич с ЦСКА

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос – третий легионер в РПЛ, ставший чемпионом 5 раз.

В воскресенье, 7 мая, «Зенит» досрочно оформил 5-е чемпионство подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир (3:2).

, выступающий за « » с февраля 2019 года, стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых в пятый раз.

До колумбийца это удавалось лишь двум легионерам в истории чемпионата России – бразильцу , выступавшему за «Спартак» с 1997 по 2001 год, и боснийцу Элверу Рахимичу, с 2001 по 2014 год игравшему за .

Лишь четыре игрока «Зенита» взяли все пять титулов подряд. Кто они?