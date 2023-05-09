«МЮ» готов заплатить больше отступных за защитника «Наполи» Кима, чтобы опередить конкурентов (Corriere dello Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, английский клуб готовится сделать предложение о трансфере 26-летнего футболиста. 

Утверждается, что в контракте корейца с неаполитанцами указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов. «Юнайтед» готов заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов.

В «МЮ» считают, что такой подход побудит «Наполи» продать защитника летом.

В текущем сезоне Серии А Ким провел 33 матча, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

Защитник «Наполи» летом пойдет в армию (на месяц) – как раз в даты трансферной скидки

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44 комментария

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Okaka
Ответ QWertY
Очень сомнительный трансфер. В Серии А даже Смоллинг выглядит бистом, а Ким имеет все шансы стать вторым Магваером. Хотя в пользу холодильника был опыт игры в АПЛ
Смоллинг сильнее Магваера
+43
-3
+40
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QWertY
Очень сомнительный трансфер. В Серии А даже Смоллинг выглядит бистом, а Ким имеет все шансы стать вторым Магваером. Хотя в пользу холодильника был опыт игры в АПЛ
+38
-15
+23
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Streetbor
Наполи если не дураки должны скидывать чела с одним сезон за писят, а на его место можно вернуть Кулибали))
+20
-1
+19
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Lionel Andres Messi 10
Теперь главное, чтобы Боули не прослышал об этом.
+7
0
+7
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Ya Tolik
Смотрел буквально пару матчей Наполи в этом сезоне, показалось, что Ким это просто азиатская версия Магуайера. Или я ошибаюсь?
+7
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Streetbor
Наполи если не дураки должны скидывать чела с одним сезон за писят, а на его место можно вернуть Кулибали))
Шаришь. Можно в аренду, с правом выкупа. Челси может дать согласие.
+6
-1
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Голубая Эскадра
Ответ QWertY
Очень сомнительный трансфер. В Серии А даже Смоллинг выглядит бистом, а Ким имеет все шансы стать вторым Магваером. Хотя в пользу холодильника был опыт игры в АПЛ
У тебя всегда горит точка от серии А? От итальянского футбола?
+6
-2
+4
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Давид Agabekyan
А зачем превосходить предложения конкурентов, если Наполи за 40 все предложения примет?
может они к какой-то дате привязаны ?
+3
0
+3
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Андрей Тишкович
Немного не понятно от куда берутся эти цифры если ещё сам МЮ не знает своего бюджета на трансферы даже больше ещё с владельцеми неопределились
+1
0
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Алексей Толстюк
Ответ Okaka
Смоллинг сильнее Магваера
При правильном подходе тренера пара Еванс-Смоллинг становилась чемпионом Англии
+1
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He11raizer
На аукцион похоже.
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Bunyod Turgunov
Ответ rigobersong
Смальдини легенда:) Глупое решение было отпускать ео из МЮ:)
Смальдини🤣🤣🤣
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Михаил1970
Ответ Давид Agabekyan
А зачем превосходить предложения конкурентов, если Наполи за 40 все предложения примет?
Агентам же надо на что-то жить.
+1
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Tun
Закрыть сейчас за 40
Да ты спорт. дир от бога! Ай да в МЮ. Пока они там опять не напортачили.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Tun
Подавал, но они на удаленке спортдиров не рассматривают, только удобный офис недалеко от метро, дмс со стоматологией
Ну всё. На МЮ опять будет без слёз не взглянуть. Накупят всяких ноунеймов из Эредивизи по 50 за штуку.
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Лёха Жданчик
Ответ QWertY
Очень сомнительный трансфер. В Серии А даже Смоллинг выглядит бистом, а Ким имеет все шансы стать вторым Магваером. Хотя в пользу холодильника был опыт игры в АПЛ
Корейцы дисциплинированные и трудолюбивые...так что
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Elik1989
Ответ Artuom Batishev
Отступные вступят в силу в июле. МЮ предлагает больше, чтобы еще до июля купить и не вступать в аукцион. Так не редко делают.
К тому же что-то писали, что его забирают на обязательную военную службу на период, когда выпадает возможность его выкупить. Видимо хотят закрыть сделку до всего этого.
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<~Inter~>
Ответ sinkindragon@gmail.com
может они к какой-то дате привязаны ?
После истечения даты Наполи может хоть 100 просить
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Artuom Batishev
Ответ Давид Agabekyan
А зачем превосходить предложения конкурентов, если Наполи за 40 все предложения примет?
Отступные вступят в силу в июле. МЮ предлагает больше, чтобы еще до июля купить и не вступать в аукцион. Так не редко делают.
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Михаил Зюбин
Арсеналу ради прикола нужно 45 предложить, маню тогда 50 выложит... блин, почему я менеджером в Наполи не работаю....
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forward1988
Аналог Харри,зачем такой игрок нужен,да и ещё за приличную сумму?
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kx9vs4qvvm
Китайский холодильник👍
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8ndre
продайте сначала Гарри бревно
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Answer1
Ответ QWertY
Очень сомнительный трансфер. В Серии А даже Смоллинг выглядит бистом, а Ким имеет все шансы стать вторым Магваером. Хотя в пользу холодильника был опыт игры в АПЛ
Не, с Магой у них общая разве что антропометрия, кореец совсем другого типа деф, быстрый и ловкий, пусть его габариты не вводят в заблуждение. Насчет его класса, сказать не могу, слишком мало матчей его видел в деле, но из того что видел, он особо не ошибался, иногда немного опрометчиво выбрасывался вперед на перехват, в пас играет неплохо, не паникует при прессинге. Чисто по манере игры вполне себе Тен Хаговский деф и напарник для Мартинеса.
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Tun
Ответ Азрет-Али Айбазов
Да ты спорт. дир от бога! Ай да в МЮ. Пока они там опять не напортачили.
Подавал, но они на удаленке спортдиров не рассматривают, только удобный офис недалеко от метро, дмс со стоматологией
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