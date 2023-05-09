«МЮ» готов заплатить больше отступных за защитника «Наполи» Кима, чтобы опередить конкурентов (Corriere dello Sport)
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, английский клуб готовится сделать предложение о трансфере 26-летнего футболиста.
Утверждается, что в контракте корейца с неаполитанцами указана сумма отступных для иностранных клубов – 40 миллионов фунтов. «Юнайтед» готов заплатить на 13 миллионов фунтов больше, чтобы превзойти предложения от конкурентов.
В «МЮ» считают, что такой подход побудит «Наполи» продать защитника летом.
В текущем сезоне Серии А Ким провел 33 матча, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
Защитник «Наполи» летом пойдет в армию (на месяц) – как раз в даты трансферной скидки
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