«Наполи» оценил Осимхена в 150 млн евро. Президент клуба хочет, чтобы форвард продлил контракт
«Наполи» не хочет продавать Виктора Осимхена и оценил его более чем в 100 млн евро.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис установил трансферную стоимость нападающего – 150 миллионов евро. «Наполи» не хочет отпускать игрока за меньшую сумму.
Несмотря на интерес к Осимхену со стороны нескольких европейских клубов, Де Лаурентис хочет убедить форварда и его окружение продлить контракт. Отмечается, что сам футболист доволен «Наполи» и хочет совершенствоваться.
Считается, наибольшую нацеленность на трансфер нигерийца проявляет «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Серии А Осимхен провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
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PS: и это обоим Манчестерам лепят работорговлю за кораблики на эмблемах)
МЮ вот Севилье в ЛЕ сливает, в Баварии бардак, в МС Холанд, Челси и Ливерпуль фигней занимаются, с Юве очки снимают))
Пару лет можно еще за Неаполь поиграть.
А потом переходить на очень большие деньги в правильный клуб.