«Наполи» не хочет продавать Виктора Осимхена и оценил его более чем в 100 млн евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанского клуба установил трансферную стоимость нападающего – 150 миллионов евро. « » не хочет отпускать игрока за меньшую сумму.

Несмотря на интерес к Осимхену со стороны нескольких европейских клубов, Де Лаурентис хочет убедить форварда и его окружение продлить контракт. Отмечается, что сам футболист доволен «Наполи» и хочет совершенствоваться.

Считается, наибольшую нацеленность на трансфер нигерийца проявляет « ».

В текущем сезоне Серии А Осимхен провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол