«Наполи» оценил Осимхена в 150 млн евро. Президент клуба хочет, чтобы форвард продлил контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен деньги Футбол

«Наполи» не хочет продавать Виктора Осимхена и оценил его более чем в 100 млн евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис установил трансферную стоимость нападающего – 150 миллионов евро. «Наполи» не хочет отпускать игрока за меньшую сумму.

Несмотря на интерес к Осимхену со стороны нескольких европейских клубов, Де Лаурентис хочет убедить форварда и его окружение продлить контракт. Отмечается, что сам футболист доволен «Наполи» и хочет совершенствоваться. 

Считается, наибольшую нацеленность на трансфер нигерийца проявляет «Манчестер Юнайтед». 

В текущем сезоне Серии А Осимхен провел 24 матча, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь

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25 комментариев

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red hikkikomori
уйдет в 30 лет как Кулибали
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Shikari
Ответ red hikkikomori
уйдет в 30 лет как Кулибали
Ну 6 сезонов в Наполи на таком уровне и уход как свободный агент, выгодней чем 150 млн
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fc_champion
От создателя "Кулибали за сотку"...
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Андрей Хенто
Ответ red hikkikomori
уйдет в 30 лет как Кулибали
Все вспоминают только про Кулибали, но почему-то никто не вспоминает, что Де Лаурентис отпустил того же Лавесси и Кавани. После долгожданного возвращения скудетто в Неаполь я думаю, что он будет готов выслушать предложения клубов.
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Люблю Марго Робби
После того сколько заплатил челси за деревянную блонду, 150 выглядит довольно адекватно за Витю
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Пирс Морган
Трюк Харри Кейна)
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Кан и Баллак сидят в баре
Вот бы он объединился с Леви в сверхчеловека, был бы клуб мечты для скупердяев)

PS: и это обоим Манчестерам лепят работорговлю за кораблики на эмблемах)
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Александр Титов
Ответ Андрей Хенто
Все вспоминают только про Кулибали, но почему-то никто не вспоминает, что Де Лаурентис отпустил того же Лавесси и Кавани. После долгожданного возвращения скудетто в Неаполь я думаю, что он будет готов выслушать предложения клубов.
Лавесси и Кавани тоже были проданы не сразу
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eao79rus
Будет ошибкой продлять контракт. Кейн так уже продлил и потерял лучшие годы карьеры, прозябая в Тоттенхэме. В контексте Наполи сразу приходит на ум Кулибали, который так же спустил в унитаз большую часть карьеры
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Balt
Если за Мудрика 100 выложили, то за таких как Осимхен и Хвича 150 это лишь стартовая цена должна быть. )
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Денис Аксентьев
Главное, чтобы не получилось как с Белотти. Не дай бог...
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Злой покупатель
Ответ Achilles 21
осталось только дураков найти кто их купит за такую цену))))))))
вопрос не в этом, а в том что Россия не сможет их купить да же за 300 миллионов евро))))) представь когда ты готов дать такие бабки, но тебя посылают на.... зачем России такие как Осимхен и Квара, когда есть Дзюба и Джикия))))
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Achilles 21
Ответ Balt
Если за Мудрика 100 выложили, то за таких как Осимхен и Хвича 150 это лишь стартовая цена должна быть. )
осталось только дураков найти кто их купит за такую цену))))))))
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ya_za_ac_milan
Ответ Андрей Иванов
Ну тут если он хочет уходить,то должен поговорить с президентом,чтоб тот установил нормальный ценник или через 2 года уйти бесплатно .Пора наказывать этих хапуг президентов которые иногда считают рабами игроков.Судьба Кейна должна быть уроком всем.
Де Лаурентис супержадный человек. Такого как с Белотти точно не будет. 150 млн это цена для мешков, которые реально могут отдать такие деньги. Тот же Челси скупает игроков вообще не глядя, подходит игрок под тренера или нет, под АПЛ по физухе тянет или нет. Главное купить, а там как получится приживётся хорошо, не приживётся купим другого.
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sebastian1410
Ответ Андрей Хенто
Все вспоминают только про Кулибали, но почему-то никто не вспоминает, что Де Лаурентис отпустил того же Лавесси и Кавани. После долгожданного возвращения скудетто в Неаполь я думаю, что он будет готов выслушать предложения клубов.
Что значит отпустил? Они ушли за сумму отступных в контракте.
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Al561
Наполи выигрывает Серию А, и мог пройти в 1/2 ЛЧ, так зачем в данный момент уходить, если устраивает город, команда, контракт?
МЮ вот Севилье в ЛЕ сливает, в Баварии бардак, в МС Холанд, Челси и Ливерпуль фигней занимаются, с Юве очки снимают))
Пару лет можно еще за Неаполь поиграть.
А потом переходить на очень большие деньги в правильный клуб.
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MUthebest
Надеюсь у Осимхена есть голова на плечах и он не будет продлевать контракт с Наполи, если хочет поиграть в каком-то другом чемпионате.
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ta-tosha
Все понятно, досидят у ДеЛаурентиса до 30 лет, как Кулибали, и уйдут за 20.
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Андрей Иванов
Ну тут если он хочет уходить,то должен поговорить с президентом,чтоб тот установил нормальный ценник или через 2 года уйти бесплатно .Пора наказывать этих хапуг президентов которые иногда считают рабами игроков.Судьба Кейна должна быть уроком всем.
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abdulakushev@yandex.ru
Главное чтоб не в ПСЖ ушел.
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