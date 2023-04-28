Тодибо интересен «Ливерпулю», «МЮ», «Юве», «Наполи» и «Ньюкаслу». «Ницца» хочет 30-40 млн евро за защитника

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Жан-Клер Тодибо Футбол

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо интересен топ-клубам Англии и Италии.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, среди клубов АПЛ, заинтересованных в услугах 23-летнего француза, есть «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Также с бывшим игроком «Барселоны» уже несколько месяцев контактируют итальянские клубы, в том числе «Наполи» и «Ювентус».

Жан-Клер может покинуть «Ниццу» за 30-40 млн евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В 30 матчах Лиги 1 футболист, недавно впервые вызванный в сборную Франции, заработал 2 желтые и 2 красные карточки. Его статистика – здесь.

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9 комментариев

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Grime Font
Ответ Elik1989
Чувак фолит по жесте, а в этом сезоне красных не меньше, чем жёлтых. В АПЛ может сидеть на банке чаще из-за дисквалификации, нежели чего-то другого.
За три сезона в чемпионате, у него 2 красных за 81 игру. Как-будто не так уж и много 🤨
+13
-1
+12
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Egor Aleksandrovich
18.09
Экс-защитник «Барселоны» Тодибо получил красную карточку после 9 секунд со старта игры. Это рекорд Лиги 1

в Локо его, в пару к Митаю.
+8
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+2
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azikevich
Барсе перейдет 20% от стоимости... + 6-8 млн
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MK
Кто бы не купил, Барса получит проценты от продажи 😄
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Sardor Abdujalilov
Капризный игрок)
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liv6
какой-то игрок мутный и не понятный
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Almars
А есть игрок, которым не «интересовался» бы Ньюкасл? Зачем эти утки про сорок
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