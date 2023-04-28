Тодибо интересен «Ливерпулю», «МЮ», «Юве», «Наполи» и «Ньюкаслу». «Ницца» хочет 30-40 млн евро за защитника

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо интересен топ-клубам Англии и Италии.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, среди клубов , заинтересованных в услугах 23-летнего француза, есть « », « » и « ».

Также с бывшим игроком «Барселоны» уже несколько месяцев контактируют итальянские клубы, в том числе « » и « ».

может покинуть «Ниццу» за 30-40 млн евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В 30 матчах Лиги 1 футболист, недавно впервые вызванный в сборную Франции, заработал 2 желтые и 2 красные карточки. Его статистика – здесь.

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