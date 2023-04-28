Тодибо интересен «Ливерпулю», «МЮ», «Юве», «Наполи» и «Ньюкаслу». «Ницца» хочет 30-40 млн евро за защитника
Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо интересен топ-клубам Англии и Италии.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, среди клубов АПЛ, заинтересованных в услугах 23-летнего француза, есть «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Также с бывшим игроком «Барселоны» уже несколько месяцев контактируют итальянские клубы, в том числе «Наполи» и «Ювентус».
Жан-Клер может покинуть «Ниццу» за 30-40 млн евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.
В 30 матчах Лиги 1 футболист, недавно впервые вызванный в сборную Франции, заработал 2 желтые и 2 красные карточки. Его статистика – здесь.
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Экс-защитник «Барселоны» Тодибо получил красную карточку после 9 секунд со старта игры. Это рекорд Лиги 1
в Локо его, в пару к Митаю.