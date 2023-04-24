«ПСЖ» связывался с Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет больше 60 млн евро за форварда

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» заинтересован в приобретении Рандаля Коло-Муани.

По сведениям RMC Sport, руководство клуба высоко оценивает форварда «Айнтрахта», особенно в свете того, что стремится подписывать лучших французских футболистов.

Парижане уже контактировали с нападающим, однако ни о каких договоренностях речи пока не идет.

Сам футболист тоже не спешит с решением, поскольку пользуется спросом. Так, на него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

«Айнтрахт» готов продать лучшего бомбардира в том случае, если получит хорошее предложение. Как минимум франкфуртцы намерены побить свой рекорд по выручке от трансфера (60 млн евро), хотя в идеале хотелось бы получить за Коло-Муани 100 млн евро.

При этом для «ПСЖ» приоритетным вариантом пока остается Виктор Осимхен из «Наполи».

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7 комментариев

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Granero-24
Коло-Муани легенда Аргентины!
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jonnysilverhand01
Помню раньше за Неймара казались космические деньги 100 млн., а сейчас это фикс прайс какой то, все по 100 млн.
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Roman
Бесплатно в Баварию перейдет
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Даниил Гутин
Ну, был бы условный Челси, запросили б все 100)
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молодой сутенер
Решить проблемы в центре поля? Нет.
Купить еще одного напа? Да.

Логика менеджмента ПСЖ ясна 😁
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Алекс Самойлов
Ответ Неби Бабаханов
Кан и Салихамиджич должны написать книгу. "Как сделать фаворита (по букам были вторыми весь сезон) ЛЧ в аутсайдера Бундеслиги" Ну и еще Салихамиджич должен отдельно написать книгу а трансферах.. Как их не делать Левандовски < Мане Давид Алаба < Упамекано Забитцер < Хави Мартинес
дятел ты и написал х
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