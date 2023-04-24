«ПСЖ» связывался с Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет больше 60 млн евро за форварда

«ПСЖ» заинтересован в приобретении Рандаля Коло-Муани.

По сведениям RMC Sport, руководство клуба высоко оценивает форварда « », особенно в свете того, что стремится подписывать лучших французских футболистов.

Парижане уже контактировали с нападающим, однако ни о каких договоренностях речи пока не идет.

Сам футболист тоже не спешит с решением, поскольку пользуется спросом. Так, на него претендуют « » и « ».

«Айнтрахт» готов продать лучшего бомбардира в том случае, если получит хорошее предложение. Как минимум франкфуртцы намерены побить свой рекорд по выручке от трансфера (60 млн евро), хотя в идеале хотелось бы получить за Коло-Муани 100 млн евро.

При этом для « » приоритетным вариантом пока остается Виктор Осимхен из « ».

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