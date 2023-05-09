Нойер приступил к индивидуальным тренировкам после перелома ноги. Он хочет быть первым номером «Баварии» в следующем сезоне

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Футбол

Мануэль Нойер приступил к тренировкам в расположении «Баварии».

Вратарь мюнхенской команды возобновил тренировки на поле. Он занимался по индивидуальной программе под руководством тренера вратарей Михаэля Рехнера и тренера по реабилитации Томаса Вильхельми.

«Я в порядке. Я рад приезжать на Зебенер Штрассе и тренироваться. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично», – сказал Нойер.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Как пишет Bild, голкипер намерен подойти к новому сезону в оптимальной форме и снова стать первым номером «Баварии». 

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Если наберет форму, то снова станет основным. Зоммер, конечно, хорош, но явно слабее.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Очень изменилось отношение к Нойеру после этой глупой травмы. Подвел Баварию. Здоровья конечно, сделать выводы и выйти на свой уровень
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альберт Нурбекьян
Зоммеру тупо не хватает роста тащить те мячи, с которыми Нойер бы справился..
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Олег Ринкевич
дело не в форме, а его политике. он раскрыл рот на руководство, поэтому должен уйти
Судя по происходящему, уйти должно руководство. Убирать тренера вратарей, который очень нравится безоговорочному первому номеру, кстати, тоже идея сомнительная. Но там вообще много странного происходит. Ну и лишаться топового вратаря из принципа, конечно, красиво, но что-то не видно альтернативы. Зоммер, вполне добротный вратарь, многими считавшийся чуть ли не топом, наглядно продемонстрировал разницу в уровне. Никого сопоставимого уровня и доступного на горизонте не видно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Хорошая новость. Вёл себя не правильно, но реально команда нуждается в него. Зоммер хорош, но классно играет только против Баварии.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Балышев
Когда придет Нойер, уверенность вернётся, очень нужен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Баварии по хорошему надо думать о долгосрочной замене Нойера. Всё же абсолютно непонятно каким он вернётся после травмы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заратустра-будрайтис
Будем надеяться, что к старту сезона будет полностью здоров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ Альберт Нурбекьян
Зоммеру тупо не хватает роста тащить те мячи, с которыми Нойер бы справился..
Нойер уже не прыгает за такими мячами, которые летят выше роста Зоммера, последние пару лет уж точно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Удачи Мануэлю в восстановление один из лучших вратарей в этом веке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
пусть отдыхает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
баварии надо думать о молодом вратаре
в 37 очень сложно будет вернуться как по мне на былой уровень, но посмотрим ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deutsche Fan
Сейчас игра ногами чуть ли не важнее, чем игра на линии, а Нойеру в этом равных нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
жаль зоммера, хороший чувак, но рост подводит вратаря. надеюсь они сойдутся на поле будут помогать друг другу и все решится мирным путем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ринкевич
Ответ Самозанятый
Судя по происходящему, уйти должно руководство. Убирать тренера вратарей, который очень нравится безоговорочному первому номеру, кстати, тоже идея сомнительная. Но там вообще много странного происходит. Ну и лишаться топового вратаря из принципа, конечно, красиво, но что-то не видно альтернативы. Зоммер, вполне добротный вратарь, многими считавшийся чуть ли не топом, наглядно продемонстрировал разницу в уровне. Никого сопоставимого уровня и доступного на горизонте не видно.
просто ещё не перестроились на игру с другим кипером. пусть возьмут кого-нибудь из сериала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Олег Ринкевич
просто ещё не перестроились на игру с другим кипером. пусть возьмут кого-нибудь из сериала
Да, в сериале сейчас ни в одной команде нет топового вратаря. Есть в Милане нормальный, в Салернитане, по-моему, но он старый уже. Последним топом был Нигматулин)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Неаференко
Ответ Андрей
жаль зоммера, хороший чувак, но рост подводит вратаря. надеюсь они сойдутся на поле будут помогать друг другу и все решится мирным путем.
Зоммер вероятно уйдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ <~Inter~>
Баварии по хорошему надо думать о долгосрочной замене Нойера. Всё же абсолютно непонятно каким он вернётся после травмы
Лучше Зоммера точно будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий