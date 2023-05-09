Нойер приступил к индивидуальным тренировкам после перелома ноги. Он хочет быть первым номером «Баварии» в следующем сезоне

Мануэль Нойер приступил к тренировкам в расположении «Баварии».

Вратарь мюнхенской команды возобновил тренировки на поле. Он занимался по индивидуальной программе под руководством тренера вратарей Михаэля Рехнера и тренера по реабилитации Томаса Вильхельми.

«Я в порядке. Я рад приезжать на Зебенер Штрассе и тренироваться. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично», – сказал Нойер.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Как пишет Bild, голкипер намерен подойти к новому сезону в оптимальной форме и снова стать первым номером «Баварии».