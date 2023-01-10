Перелом Нойера серьезнее, чем сообщали официально. «Бавария» сомневается, что вратарь вернется на прежний уровень, и не знает, когда он восстановится

, возможно, получил более серьезное повреждение, чем сообщала « ».

Мюнхенский клуб официально сообщил, что вратарь получил «перелом нижней части правой ноги».

Однако, как пишет Bild, ходят разговоры о том, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома. Bild связался с окружением Нойера по этому вопросу, и люди, близкие к вратарю, не опровергли, что диагноз Мануэля именно такой.

Никто в «Баварии» не может сказать, когда и в какой форме Нойер вернется на поле. Есть сомнения, что ему удастся выйти на прежний уровень игры. Вот почему мюнхенский клуб хочет подписать вратаря, который сможет заменить Нойера в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне.

Хоть трансферное окно и открыто до 31 января, руководители «Баварии» не хотят тянуть с поиском нового голкипера, так как к тому моменту состоятся уже 3 матча Бундеслиги, а до игр с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов останется всего две недели.

Напомним, Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после вылета Германии с ЧМ-2022.