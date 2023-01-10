Перелом Нойера серьезнее, чем сообщали официально. «Бавария» сомневается, что вратарь вернется на прежний уровень, и не знает, когда он восстановится

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Футбол

Мануэль Нойер, возможно, получил более серьезное повреждение, чем сообщала «Бавария».

Мюнхенский клуб официально сообщил, что вратарь получил «перелом нижней части правой ноги».

Однако, как пишет Bild, ходят разговоры о том, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома. Bild связался с окружением Нойера по этому вопросу, и люди, близкие к вратарю, не опровергли, что диагноз Мануэля именно такой.

Никто в «Баварии» не может сказать, когда и в какой форме Нойер вернется на поле. Есть сомнения, что ему удастся выйти на прежний уровень игры. Вот почему мюнхенский клуб хочет подписать вратаря, который сможет заменить Нойера в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне.

Хоть трансферное окно и открыто до 31 января, руководители «Баварии» не хотят тянуть с поиском нового голкипера, так как к тому моменту состоятся уже 3 матча Бундеслиги, а до игр с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов останется всего две недели.

Напомним, Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после вылета Германии с ЧМ-2022.

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38 комментариев

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Roman Betenya
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Ответ Александра Александрова
Может смело теперь вставить себе в попку, радужный флажок ) вот что происходит , когда голова занята всем кроме своего дела , которое тебя кормило всю жизнь !
Сразу видно, чем твоя голова занята, умница.
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sashafan2
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Ответ sashafan2
Он что вне трассы катался?
Как я и думал, он катался вне трассы - https://news.italy24.press/trends/267810.html. Пример Шумахера ничему не учит.
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Антон Кривоногов
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Еще один Шумахер горнолыжник блин. Здоровья Мануэлю!!!
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Альфред
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Какая нелепость((
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Zodiak07
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Пора дать шанс Нюбелю
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Doctor of Philosophy
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Как там у Ливаковича дела на трансферном рынке? Должны с руками и ногами оторвать, по идее.
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sashafan2
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Он что вне трассы катался?
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иц а мэн
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Ответ ZamoRano
Если против ПСЖ будет играть 🤡 ульрайх, поставлю хату на Тб 3,5 и проход ПСЖ
Там зоммер на подходе, но великий месси его не почувствует
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Madhamish
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Бавария молодцы, чел еще точный диагноз не узнал, а ему уже ищут замену. Списали. Очень по-человечески.
Это как если бы тяжелобольной муж еще кони окончательно не двинул, а в соседней комнате жена уже с другим кувыркается.
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гоша малахов
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Ответ инок
Скорейшего восстановления Нойеру. Но разве это не нарушение контракта с клубом?
Было как то в новостях,что катание на лыжах не нарушение контракта с Баварией
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Amalfitano
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Анулировать контракт и перевести его на манагерскую работу.
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maxdux81
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пастор Шлаг бл., довыеживался.
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Денис Мартин
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Ответ JuVero
Буффон в 39 лет в финале ЛЧ играл.
Память на такие вещи короткая. Он же знает, что сейчас Буффон в Серии Б и ему много лет, короткая логическая цепочка готова, и вывод о том, что Буффон зря не ушел готов.
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Max Payne
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Ответ Александр Казаков
А что это чудо штрафовать не будут ? Все таки нарушение по своей вине или в контракте это не учли
В первую очередь об этом побегут сообщить такому чуду как тебе
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Денис Мартин
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Ответ Тьерри Анри1214
Скорее всего, это конец карьеры. Увы, получается скомканно. Но вовремя уйти - это тоже умение. Не стоит превращаться в Буффона.
Чушь пишешь, он до сих пор один из лучших голкиперов в мире, причем он последние лет 8-10 находится в топ 3 без сомнения. Ничто не мешает ему вернуться в сентябре и снова заиграть на топовом уровне.

И кстати, чем плох Буффон? Он ушел играть в команду попроще и сейчас играет в Серии Б, наслаждается карьерой, иди если он теперь не один из лучших в мире, ему сразу стоит уходить?
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Александр Казаков
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А что это чудо штрафовать не будут ? Все таки нарушение по своей вине или в контракте это не учли
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Контрольный выстрел
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Судя по фтоке с размером гипса, похоже на правду.
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Nathan De Stavr
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Ответ Schiaff1no
Хорошо еще что не как другой известный немец
Давно тебя не было в Уличных Гонках! Заходи!
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Александра Александрова
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Может смело теперь вставить себе в попку, радужный флажок ) вот что происходит , когда голова занята всем кроме своего дела , которое тебя кормило всю жизнь !
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Кавабунга Шреддоголовый
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Интересный вариант завершения карьеры. Но хоть Шумахера не повторил
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JuVero
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Ответ Тьерри Анри1214
Скорее всего, это конец карьеры. Увы, получается скомканно. Но вовремя уйти - это тоже умение. Не стоит превращаться в Буффона.
Буффон в 39 лет в финале ЛЧ играл.
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Lindeman
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Ответ Семён Жуйло
Надо срочно увеличивать предложение по Зоммеру. А Зоммер, кстати, может в ЛЧ играть?
Может
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Toscano
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Немцам на горных лыжах не везет что-то. Хотя лучше просто закончить со спортом, чем лежать в коме
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Богдан Громовски
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Ману, ну как так. Такой нелепый конец карьеры в Баварии и Сборной…. Если это все правда конечно.
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Зверёк
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На месте Баварии присмотрелся бы к Менди.Сидит на скамейке,ценник адекватный будет и вратарь неплохой
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