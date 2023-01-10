Перелом Нойера серьезнее, чем сообщали официально. «Бавария» сомневается, что вратарь вернется на прежний уровень, и не знает, когда он восстановится
Мануэль Нойер, возможно, получил более серьезное повреждение, чем сообщала «Бавария».
Мюнхенский клуб официально сообщил, что вратарь получил «перелом нижней части правой ноги».
Однако, как пишет Bild, ходят разговоры о том, что Нойер получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. На восстановление от такой травмы требуется больше времени, чем после обычного перелома. Bild связался с окружением Нойера по этому вопросу, и люди, близкие к вратарю, не опровергли, что диагноз Мануэля именно такой.
Никто в «Баварии» не может сказать, когда и в какой форме Нойер вернется на поле. Есть сомнения, что ему удастся выйти на прежний уровень игры. Вот почему мюнхенский клуб хочет подписать вратаря, который сможет заменить Нойера в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне.
Хоть трансферное окно и открыто до 31 января, руководители «Баварии» не хотят тянуть с поиском нового голкипера, так как к тому моменту состоятся уже 3 матча Бундеслиги, а до игр с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов останется всего две недели.
Напомним, Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после вылета Германии с ЧМ-2022.
Это как если бы тяжелобольной муж еще кони окончательно не двинул, а в соседней комнате жена уже с другим кувыркается.
И кстати, чем плох Буффон? Он ушел играть в команду попроще и сейчас играет в Серии Б, наслаждается карьерой, иди если он теперь не один из лучших в мире, ему сразу стоит уходить?