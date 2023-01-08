Алаба о Нойере: «Мануэль изменил игру целого поколения вратарей. Уверен, он вернется еще сильнее»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Давид Алаба Футбол

Давид Алаба высказался о травме бывшего партнера по «Баварии» Мануэля Нойера.

«Я связался с Мануэлем по WhatsApp через несколько дней после его травмы. Он был очень позитивен и уже настроен на будущее. Я очень хорошо знаю Мануэля – он очень часто показывал в своей карьере, что всегда возвращается, и зачастую еще сильнее.

Я верю, что он сделает это снова. Он будет работать над этим каждый день на все 100. Мануэль провел на высшем уровне десять лет, он изменил игру целого поколения вратарей», – сказал защитник мадридского «Реала», выступавший в составе «Баварии» с 2010 по 2021 год.

Нойер получил травму во время отпуска – он сломал ногу, катаясь на лыжах. Вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона.

2 комментария

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AF007
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Истинный обладатель ЗМ-2014
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superduper
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Нойер 🫶🏻 Не понимаю людей кто его хейтят
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