Алаба о Нойере: «Мануэль изменил игру целого поколения вратарей. Уверен, он вернется еще сильнее»

высказался о травме бывшего партнера по «Баварии» .

«Я связался с Мануэлем по WhatsApp через несколько дней после его травмы. Он был очень позитивен и уже настроен на будущее. Я очень хорошо знаю Мануэля – он очень часто показывал в своей карьере, что всегда возвращается, и зачастую еще сильнее.

Я верю, что он сделает это снова. Он будет работать над этим каждый день на все 100. Мануэль провел на высшем уровне десять лет, он изменил игру целого поколения вратарей», – сказал защитник мадридского « », выступавший в составе «Баварии» с 2010 по 2021 год.

Нойер получил травму во время отпуска – он сломал ногу, катаясь на лыжах. Вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона.