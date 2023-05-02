Нойер планирует полностью восстановиться к июлю. Уже через 2-3 недели вратарь «Баварии» возобновит тренировки

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Томас Тухель Футбол

Мануэль Нойер хочет восстановиться после травмы к июлю.

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Нойер планирует приступить к тренировкам уже через 2-3 недели, начав с легких упражнений и бега. Если в ближайшее время не возникнет осложнений, вратарь может вернуться в общую группу «Баварии» в июле, таким образом, полностью восстановившись к началу следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря в следующем сезоне.

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2 комментария

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Evgeny Trifonov
лыжник решил вернуться в футбол
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