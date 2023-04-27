В «Баварии» недовольны игрой Зоммера. Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы возможные трансферы Томас Тухель Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер может покинуть «Баварию» летом.

По информации журналиста Abendzeitung Максимилиана Коха, в «Баварии» недовольны игрой Яна Зоммера.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель в следующем сезоне рассчитывает на Мануэля Нойера как на основного вратаря. Сообщается, что Зоммер не хочет быть запасным вратарем, поэтому в настоящее время существует вероятность ухода швейцарца из «Баварии».

Мануэль Нойер, восстанавливающийся после травмы, полученной во время отпуска после чемпионата мира, можетет вернуться к тренировкам уже в ближайшие 1-2 месяца – он будет заниматься по индивидуальной программе. В общую группу немецкий вратарь хочет вернуться в июле.

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35 комментариев

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Заур Джабраилов
игры нет, а виноват Зоммер?!
+42
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+42
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Заур Джабраилов
Ответ North213
Откровенно говоря, в плане "игры ногами" он действительно не соответствует требованиям.
в этом плане с Нойером мало кто сравнится. Но там, где надо было Зоммер тащил.
+24
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+23
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Derek Apple
Зоммер видимо должен забивать голы)
+21
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Эден Азаров
Недовольны тем, как Зоммер защищает ворота от Упамекано?
+10
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Дмитрий Агалаков
Не знаю, как по мне, так претензий особых к Зоммеру нет.
+7
0
+7
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klint
Ответ Derek Apple
Зоммер видимо должен забивать голы)
И отбивать удары в упор от Упамекано!
+5
0
+5
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igls54
Зоммер, который героически тащил с МС и не дал окончательно похоронить Баварию еще в первом матче? Не смешите мои тапки
+4
0
+4
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Ответ Дмитрий Агалаков
Не знаю, как по мне, так претензий особых к Зоммеру нет.
После гола Родри фанаты тут к его росту имели претензии, хотя это глупость, в том эпизоде и Нойер не потащил бы.
+3
0
+3
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инок
Нашли всё-же крайнего, оказывается Зоммер виноват в том, что Бавария стала играть хуже
+3
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Тюменец
Зоммер: пришел из Гладбаха за титулами!
Тухель: хрен тебе, а не титулы! Скамейка ждёт!
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North213
Ответ Заур Джабраилов
игры нет, а виноват Зоммер?!
Откровенно говоря, в плане "игры ногами" он действительно не соответствует требованиям.
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Arkadiy1
Вот и нашли виновного в проблемах команды
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Илья Храбров
Не в Зоммере дело, вратарь добротный
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Никита Кожемяка
Если б не Зоммер от баварцев в четвертьфинале лч вообще ничего не осталось.
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Ответ Stan789
В Баварии хоть кем то довольны? Я что видел, Зоммер вроде хорошо стоял, а то что он при Нойере не будет основным и ежу понятно. Новость из пальца наверное, как обычно. Очень много суеты вокруг Баварии.
Хасан и Оливер довольны собой и недовольны друг другом )
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Очень здоровая атмосфера в команде.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
А как Тухлый это понял, когда Ноейр травмирован - ему еще кучу времени нужно для восстановления и набора формы. Далеко не факт, что сможет на свой уровень вернутся.
А Зоммера "развели" как лопуха из фермер лиги, поматросили и бросили.
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Тюменский медвежонок
хахахахаха типичный Тухель, пришел, решил за неделю новую схему в команде сделать, по итогу команда само собой провалилась потому что играла в абсолютно другой футбол целый сезон, по итогу слили уже кубок страны, вылетели позорно с Лиги Чемпионов, продолжают отставать от Боруссии в чемпионате, а виноват Зоммер хахахаха который между прочим против Реала единственный наверное потел
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Злобный Конь
Раньше был "ФК Голливуд", а нынче процсто цирк...
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wenk
теперь ясно, как будет на немецком "стрелочник"
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Stan789
В Баварии хоть кем то довольны?

Я что видел, Зоммер вроде хорошо стоял, а то что он при Нойере не будет основным и ежу понятно.

Новость из пальца наверное, как обычно.
Очень много суеты вокруг Баварии.
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Derek Apple
Ответ Сергей Лимонников
А для чего еще покупают вратаря?
Вот надо у Баварии спросить)
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lus
Им не от Зоммера надо избавляться, а от Упамекано. Последний не защитник, а полною недоразумение. Если ждать его "прогресса", т.к. он якобы "молодой пока", то он еще не один раз "Баварию" в одиночку похоронит.
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Денис Свиридов
Блин как же все любят Зоммера, не понимая, что он крайне низкий для вратаря и кучу мячей пропускает, когда ему чуть-чуть не хватает. И все такие - ну не повезло, слишком хороший удар. Хотя другой вратарь спокойно бы тащил этот мяч при должной реакции. Да, у него есть моменты, когда он вытаскивает на реакции сложные мячи, но даже это в большинстве своем ловушка сознания - в матче с манчестером например были пару ударов под перекладину и Зоммер их с трудом вытащил - выглядел эффектно, но более высокий (и хороший, безусловно) вратарь спокойно бы их достал и это не казалось бы чем-то грандиозным
Ну и статистика говорит ещё совсем не в его пользу
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che kaif
Нюбель . Зоммер. Кого следующего выдернут а потом отправят искать новую команду?! Бавар проект в своем репертуаре
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