В «Баварии» недовольны игрой Зоммера. Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря

Ян Зоммер может покинуть «Баварию» летом.

По информации журналиста Abendzeitung Максимилиана Коха, в «Баварии» недовольны игрой .

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель в следующем сезоне рассчитывает на как на основного вратаря. Сообщается, что Зоммер не хочет быть запасным вратарем, поэтому в настоящее время существует вероятность ухода швейцарца из «Баварии».

Мануэль Нойер, восстанавливающийся после травмы, полученной во время отпуска после чемпионата мира, можетет вернуться к тренировкам уже в ближайшие 1-2 месяца – он будет заниматься по индивидуальной программе. В общую группу немецкий вратарь хочет вернуться в июле.

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