В «Баварии» недовольны игрой Зоммера. Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря
Ян Зоммер может покинуть «Баварию» летом.
По информации журналиста Abendzeitung Максимилиана Коха, в «Баварии» недовольны игрой Яна Зоммера.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель в следующем сезоне рассчитывает на Мануэля Нойера как на основного вратаря. Сообщается, что Зоммер не хочет быть запасным вратарем, поэтому в настоящее время существует вероятность ухода швейцарца из «Баварии».
Мануэль Нойер, восстанавливающийся после травмы, полученной во время отпуска после чемпионата мира, можетет вернуться к тренировкам уже в ближайшие 1-2 месяца – он будет заниматься по индивидуальной программе. В общую группу немецкий вратарь хочет вернуться в июле.
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Тухель: хрен тебе, а не титулы! Скамейка ждёт!
А Зоммера "развели" как лопуха из фермер лиги, поматросили и бросили.
Я что видел, Зоммер вроде хорошо стоял, а то что он при Нойере не будет основным и ежу понятно.
Новость из пальца наверное, как обычно.
Очень много суеты вокруг Баварии.
Ну и статистика говорит ещё совсем не в его пользу