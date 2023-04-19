«МЮ» и Де Хеа близки к продлению контракта. Оклад вратаря станет меньше, но увеличатся бонусы

Давид Де Хеа в ближайшее время может заключить с «Манчестер Юнайтед» новый контракт.

По сведениям ESPN, в клубе считают, что стороны близки к заключению сделки.

Условия нового договора подразумевают, что фиксированная часть выплат уменьшится, однако при этом вырастет размер бонусов, зависящих от выступлений.

Большая часть параметров согласована, но переговоры о структуре контракта продолжаются.

У « » есть опция продления нынешнего контракта на год, но в клубе уверены, что ее активировать не придется.

В текущем сезоне Де Хеа провел в 30 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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