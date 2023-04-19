«МЮ» и Де Хеа близки к продлению контракта. Оклад вратаря станет меньше, но увеличатся бонусы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа в ближайшее время может заключить с «Манчестер Юнайтед» новый контракт.

По сведениям ESPN, в клубе считают, что стороны близки к заключению сделки.

Условия нового договора подразумевают, что фиксированная часть выплат уменьшится, однако при этом вырастет размер бонусов, зависящих от выступлений.

Большая часть параметров согласована, но переговоры о структуре контракта продолжаются.

У «МЮ» есть опция продления нынешнего контракта на год, но в клубе уверены, что ее активировать не придется.

В текущем сезоне Де Хеа провел в АПЛ 30 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Ес Жи
Ответ jonnysilverhand01
Лучше бы в свое время Акинфеева пригласили
Игорь, это ты?)
+57
-3
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mancunian82
Нормально. Затащил лигу чемпионов или апл, лови бонусы. Провалил сезон, мимо кассы.
+36
0
+36
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Ksandvankneshas
Ответ Dm Kznts
и эти, командные но и индивидуальные тоже. отстоял на сухарь в матче, лови бонус, взял золотую перчатку, лови два )
Скорее: удачно вышел из ворот – лови бонус, отдал точный средний-длинный пас – тоже. Отдал корявый пас или опять ещё как-то накосячил –лови штраф)) эх, мечты-мечты.
А сухари и золотые перчатки это тоже не одних киперов заслуга. Вот в этом сезоне у Давида больше всех сухарей, но лучшим в АПЛ его только фанаты МЮ назовут, да и то –далеко не все.
+15
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+14
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ottomann
Де Хеа, уже потихоньку легендой МЮ стал, а когда-то почти ушёл
+14
-2
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Ksandvankneshas
Ответ Ольга Иванова
Замечу, в этом сезоне играет ровно и стабильно, без откровенных косяков!
С косяками. Просто все уже привыкли, наверное.
+8
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+8
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каток Третьяка
был с клубом в сложные для него времена...однозначно легенда, даже недостаток трофеев это не может опровергнуть... начал при сафе, и выдержал эту чехарду тренеров и патнеров...
+9
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+7
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Wilmer Younger
Ответ Ольга Иванова
Замечу, в этом сезоне играет ровно и стабильно, без откровенных косяков!
Били сезоны где благодаря ему очки набирали, и хоть во второй части таблицы не заканчивали сезон.
+8
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N1ghtwolf
Ошибка. Нужно отпускать и брать вратаря умеющего играть ногами.
+7
-3
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Артур Ганненко
Ответ каток Третьяка
был с клубом в сложные для него времена...однозначно легенда, даже недостаток трофеев это не может опровергнуть... начал при сафе, и выдержал эту чехарду тренеров и патнеров...
Наверное сложно было выдерживать с самым большим окладом в мире среди вратарей) Бедняга)
+3
0
+3
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Wilmer Younger
Ответ ottomann
Де Хеа, уже потихоньку легендой МЮ стал, а когда-то почти ушёл
Легенда уже, но всё и ровно у всех легенда ассоциируется с трофеями
+3
0
+3
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Ольга Иванова
Замечу, в этом сезоне играет ровно и стабильно, без откровенных косяков!
+6
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Тима Мамхяг
Ответ jonnysilverhand01
Лучше бы в свое время Акинфеева пригласили
Еще Может филимонова👍
+2
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Dm Kznts
Ответ mancunian82
Нормально. Затащил лигу чемпионов или апл, лови бонусы. Провалил сезон, мимо кассы.
и эти, командные
но и индивидуальные тоже. отстоял на сухарь в матче, лови бонус, взял золотую перчатку, лови два )
+3
-1
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Nickolay Lyskov
Ответ red hikkikomori
Как минимум Райа
Райа не настолько хорошо играет руками.
+1
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Всеволод Коледенков
Ответ Артур Ганненко
Наверное сложно было выдерживать с самым большим окладом в мире среди вратарей) Бедняга)
Он на свой оклад всегда играл, даже учитывая все косяки. И мотивацию за 10 лет безуспешности не потерял
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Диер Ташкент
Ответ Ksandvankneshas
С косяками. Просто все уже привыкли, наверное.
не, ну откровенных ляпов почти нет в этом сезоне. разве что матч с Ливерпулем можно вспомнить, где не косяк, но все голы пустил Давид
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Ольга Иванова
Ответ Ksandvankneshas
С косяками. Просто все уже привыкли, наверное.
Ну может быть, уже не так бросаются в глаза!
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Ольга Иванова
Ответ Wilmer Younger
Били сезоны где благодаря ему очки набирали, и хоть во второй части таблицы не заканчивали сезон.
А были такие матчи, хотелось ему по горбу надавать!
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Алекс Мелкумян
Ответ jonnysilverhand01
Лучше бы в свое время Акинфеева пригласили
Лучше бы Фергюсон в свое время послушал тренера вратарей и выбрал Нойера
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Artuom Batishev
Ответ N1ghtwolf
Ошибка. Нужно отпускать и брать вратаря умеющего играть ногами.
У МЮ дофига трансферов(не дешевых) будет на другие позиции. На покупку еще и сильного вратаря - не останется. Поэтому лучше продлить Де Хеа.

100% сначала будут деньги тратить на нападение/полузащиту.
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jonnysilverhand01
Лучше бы в свое время Акинфеева пригласили
+12
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Ksandvankneshas
Ответ Диер Ташкент
не, ну откровенных ляпов почти нет в этом сезоне. разве что матч с Ливерпулем можно вспомнить, где не косяк, но все голы пустил Давид
В начале сезона он самолично слил матч с Брентфордом, два первых гола на его совести. Ещё помню смешной привоз с Эвертоном в кубке)
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Шухрат Мавлянов
Ответ jonnysilverhand01
Лучше бы в свое время Акинфеева пригласили
Акинфеева говоришь? 😂😂😂😂😂😂
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Tun
Ответ каток Третьяка
был с клубом в сложные для него времена...однозначно легенда, даже недостаток трофеев это не может опровергнуть... начал при сафе, и выдержал эту чехарду тренеров и патнеров...
В сложные времена он чуть не сбежал, факс подвел
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