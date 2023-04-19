«МЮ» и Де Хеа близки к продлению контракта. Оклад вратаря станет меньше, но увеличатся бонусы
Давид Де Хеа в ближайшее время может заключить с «Манчестер Юнайтед» новый контракт.
По сведениям ESPN, в клубе считают, что стороны близки к заключению сделки.
Условия нового договора подразумевают, что фиксированная часть выплат уменьшится, однако при этом вырастет размер бонусов, зависящих от выступлений.
Большая часть параметров согласована, но переговоры о структуре контракта продолжаются.
У «МЮ» есть опция продления нынешнего контракта на год, но в клубе уверены, что ее активировать не придется.
В текущем сезоне Де Хеа провел в АПЛ 30 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А сухари и золотые перчатки это тоже не одних киперов заслуга. Вот в этом сезоне у Давида больше всех сухарей, но лучшим в АПЛ его только фанаты МЮ назовут, да и то –далеко не все.
но и индивидуальные тоже. отстоял на сухарь в матче, лови бонус, взял золотую перчатку, лови два )
100% сначала будут деньги тратить на нападение/полузащиту.