Карпин о Джикии в сборной после 30 лет: «В любой момент, если Георгий в хорошем физическом состоянии, его можно пригласить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Футбол

Валерий Карпин оценил вероятность приглашения Георгия Джикии в сборную России после 30 лет.

– Осенью Джикии исполнится 30. Он перестанет вызываться в сборную?

— Может быть. Но давайте так: мы не знаем возможности Джикии? Он чего-то не знает, чего-то не умеет? В любой момент — если, конечно, Георгий в хорошем физическом состоянии — его можно пригласить в сборную.

Если понадобится в какой-то момент, когда нас вернут, то приедет и сыграет без проблем. Ему не надо набираться опыта, адаптироваться — Джикия все знает и все умеет. Со всеми остальными такая же ситуация.

Давайте представим, что возвратились в международный футбольный календарь в условном 2025 или 2026 году. Очевидно, что в сборную вызывались бы далеко не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем. И те же самые критики осуждали бы нас: почему в составе молодые и необстрелянные футболисты, хотя у команды как раз было время на смотрины и эксперименты, – сказал главный тренер сборной России.

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25 комментариев

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Андрей Тихонов
То есть правило "Старых не вызываю" работает только для Дзюбы.
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Александра Александрова
А какой интерес сейчас может быть в сборной , когда весь соревновательный профессор отсутствует !
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LLiriKK
Ответ Ильдар Фарукшин
Если подрастут ради бога пусть играют. Игнащевич до скольки играл? Вратари и защитники. Отдельно. Лижбы здоровье позваляло
Джикия даже рядом стоять с Игнашевичем не достоин.
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Сергей Круглов
Ответ Пользователь Имени
Глупо, условно нас завтра допускают и выходит либо сборная, где априори были не сильнейшие, а перспективные, либо сборная из игроков, которые международные матчи помнят весьма смутно, да и собирались вместе в лохматых годах. На матч-другой проверить ближайший резерв, но играть, возможно годами, отталкиваясь только от возраста это как ни странно бесперспективно
Завтра? Ты серьёзно, чувак? Всё это очень надолго
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Михаил Хромаков
Ответ Ярик01
То есть Джикию и Кузяева не приглашаем теперь в сборную? А почему приглашают и наигрывают?
им ещё 30 нет, а не 34 как некоторым
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Сергей Круглов
Ответ WelcomeBackPURE
Грузин в кб уже давно просто левый пассажир. Какая там уж сборная. Если раньше, ввиду отсутствия скорости как то вывозил за счет выбора позиции, то сейчас просто откровенно пузень чешет на поле
Левый пассажир это ты, на ветке Спартака
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Сергей Круглов
Ответ laudrup
Всё правильно он сказал. Пока нигде не играем нужно наигрывать молодёжь. Возможности Джикии и того же Дзюбы всем хорошо известны. Кому нужен результат в этих товарках?
Дзюбы? 😂😂😂
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Ильдар Фарукшин
Если подрастут ради бога пусть играют. Игнащевич до скольки играл? Вратари и защитники. Отдельно. Лижбы здоровье позваляло
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-1
-1
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goshforever
Посмотрел. Джикии 30 лет исполняется 27 ноября 2023 года. Еще целый сезон. После этого Валера придумает что-то другое.
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Виктор
Ответ Ярик01
Валерка уже совсем единоросом стал, по их шаблонам даже имя Дзюбы боится произносить - не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем) )
Все население страны принуждают изьясняться на эзоповом языке,за слова сроки больше,чем за тяжкие преступления.
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Moffo
Если есть хоть какой-то смысл в сборной сейчас, то это наигрыш перспективы. Чем моложе тем лучше.
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Konstantin Zorin
Валера всё подробно объяснил непонятливым. Вернётся сборная в официальную сетку, состав будет соотствующий. А пока тестируется молодёжь. Какие ещё вопросы?
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Ярик01
Ответ laudrup
Всё правильно он сказал. Пока нигде не играем нужно наигрывать молодёжь. Возможности Джикии и того же Дзюбы всем хорошо известны. Кому нужен результат в этих товарках?
То есть Джикию и Кузяева не приглашаем теперь в сборную? А почему приглашают и наигрывают?
+1
-3
-2
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Владимир Молявин
Валера, прав. Тут и добавить нечего.
+7
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laudrup
Всё правильно он сказал. Пока нигде не играем нужно наигрывать молодёжь. Возможности Джикии и того же Дзюбы всем хорошо известны. Кому нужен результат в этих товарках?
+14
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+13
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Роман
Ответ evil
поплыл физрук, Мостового ставить надо
пусть семак спокойно тренирует сборную Рио, а то мало ли нормального тренера надут
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evil
поплыл физрук, Мостового ставить надо
+5
-7
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WelcomeBackPURE
Грузин в кб уже давно просто левый пассажир. Какая там уж сборная. Если раньше, ввиду отсутствия скорости как то вывозил за счет выбора позиции, то сейчас просто откровенно пузень чешет на поле
+2
-5
-3
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Ярик01
Валерка уже совсем единоросом стал, по их шаблонам даже имя Дзюбы боится произносить - не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем) )
+2
-3
-1
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Кеша
Все индивидуально , конечно . Жирков и в 40 лет мог бровку рвать минут 30.
+1
-1
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DynamoUfa
Ответ Никому_никабельный
Потому что думать надо перед тем как сказать что-то. А у Карпина часто проблемы с этим. Вернее думать может он и думает.. Но сформулировать проблематично для него
согласен
+3
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Никому_никабельный
Ответ DynamoUfa
Мистер Карпин сам себе противоречит
Потому что думать надо перед тем как сказать что-то. А у Карпина часто проблемы с этим.
Вернее думать может он и думает.. Но сформулировать проблематично для него
+10
-10
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Пользователь Имени
Глупо, условно нас завтра допускают и выходит либо сборная, где априори были не сильнейшие, а перспективные, либо сборная из игроков, которые международные матчи помнят весьма смутно, да и собирались вместе в лохматых годах. На матч-другой проверить ближайший резерв, но играть, возможно годами, отталкиваясь только от возраста это как ни странно бесперспективно
+2
-4
-2
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ARAMIS777
Главное летом Copa Nasvai выиграть.
Пока других перспектив у нашей сборной увы нет.
+5
-6
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DynamoUfa
Мистер Карпин сам себе противоречит
+8
-10
-2
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