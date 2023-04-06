Филимонов о переходе в Азию: «Тот же тупик и санкции, ничего не изменится. Нужно смотреть глубже, менять отношение ФИФА и МОК к нам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Александр Филимонов Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Филимонов считает, что переход в Азию не изменит положение российского футбола

По словам Филимонова, ФИФА продолжит оказывать давление на российский футбол.

«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию – это тот же тупик и те же санкции. Ничего глобально не поменяется.

Все равно будет давление на нас. Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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25 комментариев

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ТимТалер
Ответ mnogokotin-
ахахахах хахахаха создавай с гондурасом и зимбабве
Они к вам ближе ! ХаХаХа
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Александр Игоревич
Ответ Игорь Новиков
Сперва подумал, что вы троллите. Не может же взрослый человек такие глупости серьёзно писать. Потом глянул теги, на которые вы подписаны, и все стало ясно.
Сам то понял что сказал. И в главных сам то что лучше что ль
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Александр Игоревич
Тут малость соглашусь со словами про АФК
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
Да черт бы с этим спортом. Сейчас есть заботы поважнее.
система самопожирается, так что "всё по плану" агента в кремле Ву Пу Ин
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mnogokotin-
Филя, неужели за голову взялся? )
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Romeo Yankovich
Ответ Ильдар Фарукшин
По шёл. Знаток. И главная вы всё знаете. Спец 😊
чувак, это уже мусолилось тысячи раз теми, кто не сидит у корыта и кто может говорить правду, а не то, что нужно властям
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mnogokotin-
Ответ f0mk4
Нужно просто паре-тройке деятелей в Нидерланды съездить и все поменяется
согласен )
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mnogokotin-
Ответ Ну и, епт?
Будет Цюрих вые...ться - так и будет.
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mnogokotin-
Ответ ТимТалер
Ничего менять не нужно. Нужно создавать аналог БРИКС в спорте.
ахахахах хахахаха создавай с гондурасом и зимбабве
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Игорь Новиков
Ответ Александр Кудрявцев
Это какие ещё. Ну кроме как убрать Зеленского
Сперва подумал, что вы троллите. Не может же взрослый человек такие глупости серьёзно писать. Потом глянул теги, на которые вы подписаны, и все стало ясно.
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Александр Кудрявцев
Вот тут согласен про АФК.
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Александр Кудрявцев
Ответ Игорь Новиков
Да черт бы с этим спортом. Сейчас есть заботы поважнее.
Это какие ещё. Ну кроме как убрать Зеленского
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Ну и, епт?
Ответ Romeo Yankovich
это не наш метод. лучше будем говорить, что Цюрих за минуты две с лица земли. во, это по путински
Будет Цюрих вые...ться - так и будет.
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Ну и, епт?
Так мы перешли в Азию или нет? Или снова создали комиссию по рассмотрению решений прошлой комиссии?
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Игорь Новиков
Ответ Romeo Yankovich
да ладно унывать. создадут чемпионат мира дружественных стран, туда даже отборочный проходить не надо, по пальцам рук их пересчитать, да закатят пирушку во время войны. и все будут довольны, пока в полуфинале не влетят Ирану
Да черт бы с этим спортом. Сейчас есть заботы поважнее.
+2
-1
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Ильдар Фарукшин
Ответ Romeo Yankovich
по всей видимости ты мало знаешь о экономике СССР в те годы. ей была жопа. и это мягко сказано. если бы продолжали там войска держать, то талон на 50 грамм хлеба у тебя был раз в неделю. но куда тебе такое знать, да???
По шёл. Знаток. И главная вы всё знаете. Спец 😊
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Romeo Yankovich
Ответ Ильдар Фарукшин
Горбатому не надо было выводить войска из Германии, ничего этого не было
по всей видимости ты мало знаешь о экономике СССР в те годы. ей была жопа. и это мягко сказано. если бы продолжали там войска держать, то талон на 50 грамм хлеба у тебя был раз в неделю. но куда тебе такое знать, да???
+1
-1
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
увы...
да ладно унывать. создадут чемпионат мира дружественных стран, туда даже отборочный проходить не надо, по пальцам рук их пересчитать, да закатят пирушку во время войны. и все будут довольны, пока в полуфинале не влетят Ирану
+1
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Сергей Р.
Футболисты, как и бывшие, - ну просто дно. Что за чушь. Что менять? Как менять? Куда смотреть? Хотя,.. Может, он очень умный. Ну, расшифровал бы, для сирых, куда смотреть-то.
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-1
-1
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f0mk4
Нужно просто паре-тройке деятелей в Нидерланды съездить и все поменяется
+2
-1
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ТимТалер
Ничего менять не нужно. Нужно создавать аналог БРИКС в спорте.
+3
-4
-1
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Ильдар Фарукшин
Горбатому не надо было выводить войска из Германии, ничего этого не было
+2
-3
-1
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Игорь Новиков
Ответ Romeo Yankovich
это не наш метод. лучше будем говорить, что Цюрих за минуты две с лица земли. во, это по путински
увы...
+2
-2
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
Отношение ФИФА, МОК и ещё кого-то там не изменится, пока страна не изменит отношения к другим.
это не наш метод. лучше будем говорить, что Цюрих за минуты две с лица земли. во, это по путински
+9
-2
+7
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Игорь Новиков
Отношение ФИФА, МОК и ещё кого-то там не изменится, пока страна не изменит отношения к другим.
+6
-3
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