Филимонов о переходе в Азию: «Тот же тупик и санкции, ничего не изменится. Нужно смотреть глубже, менять отношение ФИФА и МОК к нам»

Александр Филимонов считает, что переход в Азию не изменит положение российского футбола

По словам , продолжит оказывать давление на российский футбол.

«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию – это тот же тупик и те же санкции. Ничего глобально не поменяется.

Все равно будет давление на нас. Нужно менять отношение ФИФА и к нам, нужно смотреть глубже», – сказал бывший вратарь « ».