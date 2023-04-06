Филимонов о переходе в Азию: «Тот же тупик и санкции, ничего не изменится. Нужно смотреть глубже, менять отношение ФИФА и МОК к нам»
Александр Филимонов считает, что переход в Азию не изменит положение российского футбола
По словам Филимонова, ФИФА продолжит оказывать давление на российский футбол.
«Это все под эгидой ФИФА. Переход в Азию – это тот же тупик и те же санкции. Ничего глобально не поменяется.
Все равно будет давление на нас. Нужно менять отношение ФИФА и МОК к нам, нужно смотреть глубже», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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