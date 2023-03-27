Сергей Ташуев: «Сборной России как таковой сегодня нет, к сожалению. Карпин правильно делает, оценивает ситуацию»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Сергей Ташуев Георгий Джикия Антон Зиньковский Игорь Дивеев Сергей Пиняев Футбол

Сергей Ташуев прокомментировал матчи сборной России с Ираном и Ираком.

В рамках тренировочного сбора в марте сборная провела два товарищеских матча, сыграв вничью с Ираном в Тегеране (1:1) и обыграв команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).

«Мы не участвуем в турнирах, мне кажется, это правильный ход, что рассматривают большое количество игроков. Сегодня нет сборной России как таковой – к сожалению, это так. Надо определить группу футболистов, чтобы знать, на кого в дальнейшем надеяться. Карпин правильно делает, занимается структурной работой и оценивает ситуацию.

Зиньковский и Пиняев – молодцы, есть маленькие удочки, которые будут в дальнейшем прогрессировать. Есть проблема в обороне, Джикия и Дивеев травмированы, объективно некого ставить. Проблема в защита присутствует.

Был важный результат для болельщиков. Для нас, для профессионалов – анализ и еще раз анализ, чтобы в дальнейшем, когда будем играть в официальных матчах, у нас был костяк.

Прогресс Пиняева? Я лично знаю этого мальчика, с 13 лет я смотрел за ним. Известно, что он обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он будущее нашей сборной. Пиняев – футболист с высоким уровнем», – сказал главный тренер «Ахмата».

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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6 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Konstantin Zorin
Я согласен с тем, что Карпин поступает правильно, делая ставку на молодёж. Сегодня цель у сборной только одна - работа на перспективу. Когда эта перспектива будет неизвестно, но это единственное оправдание существования сборной.
Но у нас всякие дурачки кричат о вызове Дзюбы. Акинфеева давайте вызывать ещё. Игоря Денисова с пенсии вернём.
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Konstantin Zorin
Я согласен с тем, что Карпин поступает правильно, делая ставку на молодёж. Сегодня цель у сборной только одна - работа на перспективу. Когда эта перспектива будет неизвестно, но это единственное оправдание существования сборной.
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Hitgoe Himgob
Ответ Вратарь Бага
Когда сборную России вновь допустят до международных соревнований, и если команда Карпина будет добиваться каких-то успехов, то те люди, которые говорят сейчас, что игра плохая, будут потом говорить, как хорошо Валера команду подготовил)
я вообще в шоке от этого треша что творится. Соревнований нет, мотивации нет, смысла нет, отстаньте уже от Каприна. Он приглашает много игроков, знакомится, смотрит на них. Какая разница какой счёт, какая схема, как выходят из обороны. Просто сохраняется сам институт Сборной. Ну выиграли бы мы все эти товарки за год, и? Трындец какой то. Тут все говорили что бы ввели возможность не читать новости по определенному тэгу, я бы тут же отписался от тэга "Сборная России", потому что здесь Зюгановы, Терюшковы, Жулины и прочие сразу вылезают.
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Ильдар Фарукшин
У нас футболе споткнулся без разницы игрок, тренер, русский, иностранец затопчут
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Виталий
Проблемы в защите присутствуют очень давно )) последний раз крепкая оборона была на ЧМ-2018 Кутепов-Игнашевич )) но этот дуэт был не долгим )))
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Вратарь Бага
Когда сборную России вновь допустят до международных соревнований, и если команда Карпина будет добиваться каких-то успехов, то те люди, которые говорят сейчас, что игра плохая, будут потом говорить, как хорошо Валера команду подготовил)
+9
-2
+7
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