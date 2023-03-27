Сергей Ташуев: «Сборной России как таковой сегодня нет, к сожалению. Карпин правильно делает, оценивает ситуацию»

прокомментировал матчи сборной России с Ираном и Ираком.

В рамках тренировочного сбора в марте сборная провела два товарищеских матча, сыграв вничью с Ираном в Тегеране (1:1) и обыграв команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).

«Мы не участвуем в турнирах, мне кажется, это правильный ход, что рассматривают большое количество игроков. Сегодня нет сборной России как таковой – к сожалению, это так. Надо определить группу футболистов, чтобы знать, на кого в дальнейшем надеяться. Карпин правильно делает, занимается структурной работой и оценивает ситуацию.

и Пиняев – молодцы, есть маленькие удочки, которые будут в дальнейшем прогрессировать. Есть проблема в обороне, и травмированы, объективно некого ставить. Проблема в защита присутствует.

Был важный результат для болельщиков. Для нас, для профессионалов – анализ и еще раз анализ, чтобы в дальнейшем, когда будем играть в официальных матчах, у нас был костяк.

Прогресс Пиняева? Я лично знаю этого мальчика, с 13 лет я смотрел за ним. Известно, что он обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он будущее нашей сборной. Пиняев – футболист с высоким уровнем», – сказал главный тренер « ».

В чем проблема сборной Валерия Карпина