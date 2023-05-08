Защитник «Спартака» Денисов: «Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита», должен был отменить, все это признали. Поэтому есть вопросы»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что второй гол «Зенита» засчитан ошибочно.
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2), досрочно оформив чемпионство. После матча «Спартак» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС, чтобы обжаловать решения главного арбитра Павла Кукуяна в ряде эпизодов перед вторым голом «Зенита».
Сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду «Спартака» Кейта Бальде, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.
«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы.
Но мы все равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – сказал Денисов.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
"Все признали"
Узнаю секту
А все это кто? Зарема, Борзыкин и Соболев?
Хватает же совести у людей жаловаться на заговор по двум неочевидным эпизодам....
В то время, как их за уши вытянули судьи в матче с Динамо и Ростовом, три пенальти за тайм с Торпедо, регулярные неудаления Дельфина и ещё много чего ....
Зенит - чемпион! )))
И на повторах студия Срача (принадлежащая газпром медиа) не разглядели откровенный наступ на Бальде в штрафной Зени.
Нет-нет-нет, это привиделось. Зенит всегда честно и по делу обыгрывает соперников.
P.S. Хорошо, что спортс пометил мерзких лицемерных людишек. Сразу видно, кто генерит "умные футбольные мысли" в топах