Защитник «Спартака» Денисов: «Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита», должен был отменить, все это признали. Поэтому есть вопросы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян Чемпионат.com Даниил Денисов Роберт Ренан Футбол

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что второй гол «Зенита» засчитан ошибочно.

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2), досрочно оформив чемпионство. После матча «Спартак» заявил о намерении обратиться в ЭСК РФС, чтобы обжаловать решения главного арбитра Павла Кукуяна в ряде эпизодов перед вторым голом «Зенита».

Сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду «Спартака» Кейта Бальде, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

«Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита». Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы.

Но мы все равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку», – сказал Денисов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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71 комментарий

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ZarvuR2020
"Вся страна"
"Все признали"
Узнаю секту
+72
-22
+50
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fil_spb
"Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита»."

А все это кто? Зарема, Борзыкин и Соболев?
+65
-18
+47
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ТрактоПоктер
А когда бальда пинала в спину лежащего Клауда, вопросов нет ?
+50
-16
+34
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ТрактоПоктер
Болельщики Спартака - это нечто....
Хватает же совести у людей жаловаться на заговор по двум неочевидным эпизодам....
В то время, как их за уши вытянули судьи в матче с Динамо и Ростовом, три пенальти за тайм с Торпедо, регулярные неудаления Дельфина и ещё много чего ....
+26
-8
+18
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Дважды_Герой
Защитник «Спартака» Денисов: «Спартак должен был быть чемпионом, все в раздевалке это признали. Поэтому есть вопросы..»
+20
-3
+17
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fil_spb
Ответ А.Э.РАСИМ
Предлагаю такую систему. Газпром распределяет деньги по всем клубам РПЛ одинаково. Всем поровну, чтобы Зенит не обидеть. А потом проводим чемпионат на народные деньги. И клуб, победивщий в честном чемпионате становится чемпионом. Путин президент не только Зенита, а всей страны
Предлагаю вернуть Лукойл в госсобственность и расследовать как он оказался по контролем всяких мутных личностей. Чтобы деньги от нефти распределялись на всех, а не в карманы всяких Федунов и Вагитов.
+17
-4
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Валерий Анташов
Эпизод с нарушением в центре поля, обоюдная толкотня, был "заигран", мяч далеко не сразу попал в ворота, им даже владели спартаковцы. Кукуян много где не давал свистков и на нарушениях на игроков Зенита и что, все их надо рассматривать ? Малкома в штрафной тоже останавливали рукой, хватая за плечо, смотреть не стали.
+18
-5
+13
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Дважды_Герой
Ответ А.Э.РАСИМ
Предлагаю такую систему. Газпром распределяет деньги по всем клубам РПЛ одинаково. Всем поровну, чтобы Зенит не обидеть. А потом проводим чемпионат на народные деньги. И клуб, победивщий в честном чемпионате становится чемпионом. Путин президент не только Зенита, а всей страны
"- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…" (с)
+13
-1
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Mixet.spb
Все - это кто? Адепты Заремы?
+17
-7
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Мареску
Один из самых бестолковых и бесполезных игроков Спартака, но свои 5 копеек по судейству надо вставить.
+14
-5
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Андрей Тихонов
Ответ RUS_
А красная карточка здесь причём? Или её тоже оспариваете? И ещё... А все признали, это кто? Можно всех назвать поимённо?
Зарема, Джикия, Абаскаль.
+10
-2
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Кирилл.С-Пб
Ответ Mixet.spb
Все - это кто? Адепты Заремы?
Свидетели борща)
+12
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Виктор
Все это кто, он и Соболев?
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Вечно в бане
Ответ fil_spb
"Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол «Зенита»." А все это кто? Зарема, Борзыкин и Соболев?
Так известный факт, что вся страна - это как раз Зарема, Борзыкин и Соболев.
+9
-2
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Удар Кержакова
В раздевалке Спартака разве что признали. Фол в центре поля помешал им опять стать чемпионами.
+10
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Hong Kil
В смысле все, все зарэмские? Так это ничего не значит. Отменять не надо было. Вопросов нет.
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Спартак Уокер
У меня лично вопросов нет
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RUS_
А красная карточка здесь причём? Или её тоже оспариваете? И ещё... А все признали, это кто? Можно всех назвать поимённо?
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riverman1980
Приближался вечер, а спартаковские продолжали ныть ))

Зенит - чемпион! )))
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евГений
Ответ ZarvuR2020
"Вся страна" "Все признали" Узнаю секту
Да нет, Аршавин в перерыве же не жалко блеял, что судья действительно ошибся, не засчитав откровенный удар локтем Клаудиньо по Зобнину

И на повторах студия Срача (принадлежащая газпром медиа) не разглядели откровенный наступ на Бальде в штрафной Зени.

Нет-нет-нет, это привиделось. Зенит всегда честно и по делу обыгрывает соперников.

P.S. Хорошо, что спортс пометил мерзких лицемерных людишек. Сразу видно, кто генерит "умные футбольные мысли" в топах
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Hong Kil
Ответ евГений
Да, наш Аршавин стал заремовским, увы(
Серьезно?! Не знаю какой Аршавин ваш, но наш не отказывает себе в удовольствии потролить неудачников.
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Svobodu Mne
Ох уж эти современные передёргивания. Все признали. Все, это царица красно белая? Или все кто был на стадионе? Все, это кто?
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freeman123
Ответ ТрактоПоктер
А когда бальда пинала в спину лежащего Клауда, вопросов нет ?
Так этот момент даже никто по «газпромовскому» МатчТВ даже не обозначил, а это ключевой момент матча! Будь судья честный, а не после чаепития с руководством спартака, он бы удалил Бальде и ничего этого бы не было, а был дежурный разгром спартака в Санкт-Петербурге
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HRYNDEL
Играть надо было и побеждать!!! Зенит вчера на нервяке и разобранный был!!! Сидят там теперь на следующий день кукарекают !!!
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grizzlyspb
Никто ничего не признавал, вас как обычно отгегемонили.
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