«Сначала Зобнин толкнул Кузяева, а тот толкнул в ответ – ничего криминального, судья дал бороться. В моменте с Бальде наступ по касательной, чиркнул». Радимов про «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян Роберт Ренан Футбол

Владислав Радимов высказался о работе судей матча «Зенит» – «Спартак».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

– Что скажете по двум моментом по судейству, которые обсуждают – толчки Кузяева и Зобнина и наступ на Бальде

– Сначала Зобнин толкнул Кузяева, Кузяев толкнул в ответ – ничего там нет криминального. Судья был рядом, дал бороться, если уж такие еще моменты свистеть…

А в моменте с Бальде там наступ был по касательной, то есть [Роберт Ренан] не наступил, а чиркнул. Та самая «степень контакта». Как они ее определяют – я не знаю.

Я думаю, от таких пенальти вообще стоит отказаться, потому что эпизод прошел, кто-то кому-то наступил – не надо тут ставить одиннадцатиметровые.

А то все по-разному эти моменты трактуют. Я если бы еще сам играл, сильно бы психовал из-за этого, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

140 комментариев

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открывай!
Есть правила футбола, а есть правила газпрома))
+163
-41
+122
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Гамарджоба Генацвале
Чёткая картинка из трансляции. Какие ещё могут быть вопросы? Это чистый пенальти. Те, кто это отрицают, врут сами себе.
+99
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Кирилл.С-Пб
Ну пенальти то был, хоть и за Зенит болею, но это очевидно.
+58
-13
+45
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DeniSM
Не устали отмазываться то?
+64
-25
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Олег Раздорожный
Я болею за Спартак и этого не изменить.
Ну проиграли и проиграли. Играли же хорошо. Зачем кусаться в комментариях и мериться писями, оскорблять друг друга? Мы проиграли вчера, но это было достойно. Когда Зенит забил третий, я улыбался. Так как этот спектакль один из лучших вообще из всех лиг, что я смотрел в последнее время. Была драма. Было волнение, трепет, страх. Они побороли в себе всё это и выдали зрелище! Огромное спасибо командам. Я как ценитель красоты и эмоций, вчера получил огромное удовольствие. А вы тут господа срач разводите. Наслаждайтесь тем что есть и не обсирайте друг друга. Будьте добрее. Зенит с победой. А Спартак с тем, что вроде если изменений не будет, то следующий сезон будет интереснее чем этот. Команда и тренер есть. Избавиться от лишних, точечно докупить и навязать борьбу чемпиону. При всей моей любви к моей команде, у нас нет Барриоса и Клаудиньо, Малком мне не заходит если честно. Такого пса и художника нам и вперёд за победами!
Уважайие друг друга, а то заколебали со своим поносом.
+33
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Pelerin
Ахаха... уверен, ЭСК так же ответит. Нельзя же признать, что верный последователь Вилкова на ВАРе просто испугался отменить гол Зенита и поставить пенальти в их ворота.
Даже представить сложно, что бы произошло. Плюс все же видели, что в этот момент игра была абсолютно равной - поведи Спартак, мог бы и выиграть. Иванову бы работодатели этого не простили (
+39
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андрэ
чиркнул ты сидя на унитазе
+22
-7
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Сироткин Александр
Миллеру было важно, именно в этот день и именно у Спартака выиграть, поэтому и судью научили, как судить.
+21
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Игорь 60
Ну кто бы сомневался, что Радимов прокомментирует по другому. Это же один из явных прихлебателей Миллера
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Спартак сила
Ответ открывай!
Есть правила футбола, а есть правила газпрома))
правила Миллера
+22
-13
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Кирилл.С-Пб
Ответ Фантом
Там много что было. В общем-то пенальти действительно из серии "на усмотрение судьи", можно было и поставить. Но, вспоминая об этом, надо помнить и то, что жертвы этого фола к тому моменту уже не должно было быть на поле: прямую красную за пинок лежащего Клаудиньо ногой после свистка он вполне заработал. Но не получил.
Судья безвольный и клоуны на ВАРе. Вот и весь секрет)
+10
-1
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Свирепый Бамбр*
Радимов знатный голубой.
+12
-3
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Евгениий
Нашли у кого спрашивать))) этот что угодно оправдает
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Спартак сила
всё куплено
Газпром лига
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kemal_spartak
А Дуарте не чиркнул Малкома?)) тоже касательно
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Владимир Ш
Крови нет, все нормально, мы понимаем
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Slavnov
ахаха наступ по касательной,чего только от питерских не услышишь...
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Do Cent
Можно было бы принять такие оправдания если бы не пенальти на кузяеве в прошлом туре.
Газпром судят по своему
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Правда России
В матче Крылья Зенит за такой наступ пенальти в ворота Крыльев поставили.
Ну в общем все понятно, судьи все предыдущие игры судили так, чтоб Зенит именно в игре со спартаком стал чемпионом, не позднее.
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ЗЕНИТ65
Ответ Виктор Войнов
По такой логике , по горлу чиркнуть ножичком по касательной, так и за убийство не считать. Усилие применено небольшое, задели по касательной, пострадавший хоть и упал, но уже и не протестовал.
Зобнин бил Мостового в колено, где реакция? Бальде бил ногой лежащего Клаудиньо, где красная?
+15
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Алексей Магоев
До последнего не верил в продажности, но так внаглую свистеть за зенит, это нечто
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Моё Моя
Радимов чиркнул по бутылке и дал интервью.
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Дмитрий Соболев
какой эксперт,по его словам все нарушения в отношений Спартака не нарушения. нашли новость
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Алекс Буков
Чиркнуть по касательной можно пьяным в туалете и все равно попадешь, а тут конкретный наступ. И все равно в своих бедах нужно винить в первую очередь себя, а Зенит с Чемпионством.
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Shast
Ответ блокад блокадыч
но не испугался назначит спорную пенку при счёте 1:2 в самой концовке
в чем спор? даже Чистяков признал что фолил.
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