«Сначала Зобнин толкнул Кузяева, а тот толкнул в ответ – ничего криминального, судья дал бороться. В моменте с Бальде наступ по касательной, чиркнул». Радимов про «Зенит» – «Спартак»

Владислав Радимов высказался о работе судей матча «Зенит» – «Спартак».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:2 в 26-м туре Мир . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

– Что скажете по двум моментом по судейству, которые обсуждают – толчки и Зобнина и наступ на …

– Сначала Зобнин толкнул Кузяева, Кузяев толкнул в ответ – ничего там нет криминального. Судья был рядом, дал бороться, если уж такие еще моменты свистеть…

А в моменте с Бальде там наступ был по касательной, то есть [ ] не наступил, а чиркнул. Та самая «степень контакта». Как они ее определяют – я не знаю.

Я думаю, от таких пенальти вообще стоит отказаться, потому что эпизод прошел, кто-то кому-то наступил – не надо тут ставить одиннадцатиметровые.

А то все по-разному эти моменты трактуют. Я если бы еще сам играл, сильно бы психовал из-за этого, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!