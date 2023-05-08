«Сначала Зобнин толкнул Кузяева, а тот толкнул в ответ – ничего криминального, судья дал бороться. В моменте с Бальде наступ по касательной, чиркнул». Радимов про «Зенит» – «Спартак»
Владислав Радимов высказался о работе судей матча «Зенит» – «Спартак».
Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:2 в 26-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
– Что скажете по двум моментом по судейству, которые обсуждают – толчки Кузяева и Зобнина и наступ на Бальде…
– Сначала Зобнин толкнул Кузяева, Кузяев толкнул в ответ – ничего там нет криминального. Судья был рядом, дал бороться, если уж такие еще моменты свистеть…
А в моменте с Бальде там наступ был по касательной, то есть [Роберт Ренан] не наступил, а чиркнул. Та самая «степень контакта». Как они ее определяют – я не знаю.
Я думаю, от таких пенальти вообще стоит отказаться, потому что эпизод прошел, кто-то кому-то наступил – не надо тут ставить одиннадцатиметровые.
А то все по-разному эти моменты трактуют. Я если бы еще сам играл, сильно бы психовал из-за этого, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Ну проиграли и проиграли. Играли же хорошо. Зачем кусаться в комментариях и мериться писями, оскорблять друг друга? Мы проиграли вчера, но это было достойно. Когда Зенит забил третий, я улыбался. Так как этот спектакль один из лучших вообще из всех лиг, что я смотрел в последнее время. Была драма. Было волнение, трепет, страх. Они побороли в себе всё это и выдали зрелище! Огромное спасибо командам. Я как ценитель красоты и эмоций, вчера получил огромное удовольствие. А вы тут господа срач разводите. Наслаждайтесь тем что есть и не обсирайте друг друга. Будьте добрее. Зенит с победой. А Спартак с тем, что вроде если изменений не будет, то следующий сезон будет интереснее чем этот. Команда и тренер есть. Избавиться от лишних, точечно докупить и навязать борьбу чемпиону. При всей моей любви к моей команде, у нас нет Барриоса и Клаудиньо, Малком мне не заходит если честно. Такого пса и художника нам и вперёд за победами!
Уважайие друг друга, а то заколебали со своим поносом.
Даже представить сложно, что бы произошло. Плюс все же видели, что в этот момент игра была абсолютно равной - поведи Спартак, мог бы и выиграть. Иванову бы работодатели этого не простили (
Газпром лига
Газпром судят по своему
Ну в общем все понятно, судьи все предыдущие игры судили так, чтоб Зенит именно в игре со спартаком стал чемпионом, не позднее.