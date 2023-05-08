Шнякин сравнил падение Бальде в штрафной «Зенита» с фолом Бейла на Кузяеве, за который дали пенальти. Соболев ответил: «Это другое...»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде соцсети Дмитрий Шнякин Александр Соболев Павел Кукуян Роберт Ренан Футбол

Александр Соболев ответил Дмитрию Шнякину на пост о судействе в матче «Зенит» – «Спартак».

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионство.

Комментатор Дмитрий Шнякин в инстаграме раскритиковал ряд решений главного арбитра Павла Кукуяна. В частности, по его мнению, за контакт Роберта Ренана и Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита» нужно было назначить пенальти. Шнякин сравнил этот эпизод с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на Далере Кузяеве в матче 25-го тура РПЛ (1:5), за который «Зениту» дали пенальти.

«Вот как? Перед голом «Зенита» был фол на пенальти в ворота хозяев, а потом еще и фол на Зобнине. Наступ на голеностоп Бальде – один в один как тур назад, в игре «Крылья» – «Зенит», когда Бейл наступил на ногу Кузяева. Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее, но суть та же.

Ну а толчок в спину Зобнина – очевиднейший. На глазах Кукуяна. И ВАР не помог», – написал Шнякин, опубликовав видеофрагмент трансляции матча.

На пост комментатора ответил форвард «Спартака» Александр Соболев.

«Это другое…» – написал Соболев в комментариях.

Скриншот: инстаграм Дмитрия Шнякина

После матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.

Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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81 комментарий

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Фан КриРо7
Он позабыл что он Дельфин, в надежде на пенальти, летел он из морских глубин 😃
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Ааа Ссс
То что Соболева не удалили в матче с Ростовом. Это тоже другое??
+52
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Owen_the_Simple
Ну вот. А говорили, что дельфины не плачут.
+45
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+27
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kemal_spartak
Да все уже привыкли)
Даже ожидания от матча были очевидные.
Откровенно, Спартак бОльшую часть матча играл лучше. И в поражении виноваты сами, по сути.
Но судейство отвратительное)
+39
-26
+13
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Евгений Садчиков
Не дельфину-провокатору и любителю поиграть локоточками это говорить.
+24
-11
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Дмитрий9779
«Чисто игровая ситуация» — Хусаинов о падении Бальде в штрафной «Зенита» в первом тайме матча РПЛ
+13
-3
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Owen_the_Simple
Что такое "спартаковский дух"?
Это получить пенальти в свою пользу на 85 минуте, продуть и ныть про судейство.
+20
-10
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Vlad Emelin
Ответ kemal_spartak
Да все уже привыкли) Даже ожидания от матча были очевидные. Откровенно, Спартак бОльшую часть матча играл лучше. И в поражении виноваты сами, по сути. Но судейство отвратительное)
🤡
+23
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Andrey Livickiy
долго будет еще полыхать в Москве
+23
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shava72
Ответ Фан КриРо7
Он позабыл что он Дельфин, в надежде на пенальти, летел он из морских глубин 😃
Ждём заключение Заремы!)))
+10
-4
+6
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a2wai
Ответ azar80
Болелы Зенита мне вас жалко, тех кто доживет, как вы потом отмываться будете, кстати Шальки и Лацио до сих пор (почти 80 лет отмыться не могут), но такова участь клубов которые тянут вожди
У вас очевидно слабые познания в истории, если вы вспоминаете про Шальке.

То. что художник болел за Шальке - это всего лишь байка, которую почему-то раздули до факта.
+6
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Игорь Новиков
Ответ kemal_spartak
Да все уже привыкли) Даже ожидания от матча были очевидные. Откровенно, Спартак бОльшую часть матча играл лучше. И в поражении виноваты сами, по сути. Но судейство отвратительное)
Когда Кукуян не давал жёлтые игрокам Спартака за грубую игру, наверное, хорошее было судейство.
+10
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Кто составил коспекты Лобановского?
Как же им ниприятна.
+5
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Abriel
Ответ Owen_the_Simple
Что такое "спартаковский дух"? Это получить пенальти в свою пользу на 85 минуте, продуть и ныть про судейство.
то что потребляют в тарасовке
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-3
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Наталья Ларионова
Ответ Дмитрий9779
«Чисто игровая ситуация» — Хусаинов о падении Бальде в штрафной «Зенита» в первом тайме матча РПЛ
Да ладно?? Сам Хусаинов??
Я в шоке, конечно))
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Наталья Ларионова
Ответ kemal_spartak
Да все уже привыкли) Даже ожидания от матча были очевидные. Откровенно, Спартак бОльшую часть матча играл лучше. И в поражении виноваты сами, по сути. Но судейство отвратительное)
Бальде уронил Клаудиньо, а потом ещё пнул его. Карточки нет.
Хорошее судейство видимо?
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fil_spb
"один в один как тур назад"
"Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее"

Экая словесная эквилибристика. Так один в один или пожестче все-таки? А то, сюрприз-сюрприз, жесткость и динамичность напрямую влияют на оценку эпизода. Т.е. это вранье номер один.
Во-вторых, кб зачем-то придуриваются и делают вид, что не понимают значения термина "наступ". Но внезапно для "наступа" нужно именно наступить на ногу соперника. У Ренана ничего подобного не было. Он делает движение ногой, по касательной слегка задевает Бальде, но дальше движение продолжается, нога Ренана все еще в воздухе и только спустя мгновение эта самая нога завершает шаг и наступает на газон позади стопы Бальде. Там не было никакого наступа в принципе. И рассуждать о динамичности не требуется, так как эпизоды разные.
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Ответ Дядя Вадя
Это другое, Шнякин... Как сказал комментатор матча, а позже "эксперт судейства" - "ну была же попытка сыграть в мяч, всё Окай"
главное старался, не всегда получается, человеческий фактор, контакт недостаточен для пенальти...
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инародный клуб
Ответ azar80
Болелы Зенита мне вас жалко, тех кто доживет, как вы потом отмываться будете, кстати Шальки и Лацио до сих пор (почти 80 лет отмыться не могут), но такова участь клубов которые тянут вожди
Ты себя пожалей бедолага, ты болеешь за кабинетное зло всея Руси. Тебя не смущает, что в пользу твоей команды совершено самое большое количество результативных ошибок в этом сезоне, что в короновирусные времена, когда вы в стыки должны были попадать, чудесным образом решили не доигрывать, и т. д. и т. п., что упоротые персонажи типа Шмурнова комментарируют матчи РПЛ, что сейчас вся лента федерального, а по факту про мясного ресурса забита этими убогими высерами, не?! Больные на голову люди просто. Вожди плять тянут))) Вы в конкуренцию не умеете в принципе, с таким то бюджетом 20 лет такие результаты, позорище. Эхх, короче, не трогай...
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zhuk88
Интересно, господин Зобнин по их мнению не наиграл на 2 карточки к 30 минуте?:)
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a2wai
Соболев уже стал в каждой бочке затычкой. Надоел совсем уже.
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Игорь Новиков
Ответ Дядя Вадя
Как можно сравнивать жк это контакт на пенальти в штрафной?
Интересный вы такой. То есть то, что судья спас Спартак от ещё одного потенциального удаления - это ерунда. Ну, окей.
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Ответ fil_spb
"один в один как тур назад" "Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее" Экая словесная эквилибристика. Так один в один или пожестче все-таки? А то, сюрприз-сюрприз, жесткость и динамичность напрямую влияют на оценку эпизода. Т.е. это вранье номер один. Во-вторых, кб зачем-то придуриваются и делают вид, что не понимают значения термина "наступ". Но внезапно для "наступа" нужно именно наступить на ногу соперника. У Ренана ничего подобного не было. Он делает движение ногой, по касательной слегка задевает Бальде, но дальше движение продолжается, нога Ренана все еще в воздухе и только спустя мгновение эта самая нога завершает шаг и наступает на газон позади стопы Бальде. Там не было никакого наступа в принципе. И рассуждать о динамичности не требуется, так как эпизоды разные.
наступ он везде наступ, разница лишь в том, что тебе наступит дядя в 90 кг или 70 условно...в том и другом случае это фол!!!
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Leon9
Ответ Owen_the_Simple
Отрадно видеть, что ты не теряешь присутствия духа в такой сложной ситуации, Фаринелли. Может быть, сделаешь карьеру в опере.
Иди помойся после матча,а то пахнет не хорошо после судейства...
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Leon9
Ответ Owen_the_Simple
Если пахнет "не хорошо" вокруг тебя, то и причину, вероятно, стоит искать в центре.
Тебе сказали идти мыться🤣🤣🤣🤣
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