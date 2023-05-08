Шнякин сравнил падение Бальде в штрафной «Зенита» с фолом Бейла на Кузяеве, за который дали пенальти. Соболев ответил: «Это другое...»

Александр Соболев ответил Дмитрию Шнякину на пост о судействе в матче «Зенит» – «Спартак».

В матче 26-го тура Мир «Зенит» обыграл « » со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионство.

Комментатор Дмитрий Шнякин в инстаграме раскритиковал ряд решений главного арбитра Павла Кукуяна. В частности, по его мнению, за контакт и в штрафной площади «Зенита» нужно было назначить пенальти. Шнякин сравнил этот эпизод с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на Далере Кузяеве в матче 25-го тура РПЛ (1:5), за который «Зениту» дали пенальти.

«Вот как? Перед голом «Зенита» был фол на пенальти в ворота хозяев, а потом еще и фол на Зобнине. Наступ на голеностоп Бальде – один в один как тур назад, в игре «Крылья» – «Зенит», когда Бейл наступил на ногу . Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее, но суть та же.

Ну а толчок в спину Зобнина – очевиднейший. На глазах Кукуяна. И ВАР не помог», – написал Шнякин, опубликовав видеофрагмент трансляции матча.

На пост комментатора ответил форвард «Спартака» Александр Соболев.

«Это другое…» – написал Соболев в комментариях.

Скриншот: инстаграм Дмитрия Шнякина

После матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.

Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!