Шнякин сравнил падение Бальде в штрафной «Зенита» с фолом Бейла на Кузяеве, за который дали пенальти. Соболев ответил: «Это другое...»
Александр Соболев ответил Дмитрию Шнякину на пост о судействе в матче «Зенит» – «Спартак».
В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно оформил чемпионство.
Комментатор Дмитрий Шнякин в инстаграме раскритиковал ряд решений главного арбитра Павла Кукуяна. В частности, по его мнению, за контакт Роберта Ренана и Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита» нужно было назначить пенальти. Шнякин сравнил этот эпизод с фолом защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла на Далере Кузяеве в матче 25-го тура РПЛ (1:5), за который «Зениту» дали пенальти.
«Вот как? Перед голом «Зенита» был фол на пенальти в ворота хозяев, а потом еще и фол на Зобнине. Наступ на голеностоп Бальде – один в один как тур назад, в игре «Крылья» – «Зенит», когда Бейл наступил на ногу Кузяева. Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее, но суть та же.
Ну а толчок в спину Зобнина – очевиднейший. На глазах Кукуяна. И ВАР не помог», – написал Шнякин, опубликовав видеофрагмент трансляции матча.
На пост комментатора ответил форвард «Спартака» Александр Соболев.
«Это другое…» – написал Соболев в комментариях.
Скриншот: инстаграм Дмитрия Шнякина
После матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС.
Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»
Даже ожидания от матча были очевидные.
Откровенно, Спартак бОльшую часть матча играл лучше. И в поражении виноваты сами, по сути.
Но судейство отвратительное)
Это получить пенальти в свою пользу на 85 минуте, продуть и ныть про судейство.
То. что художник болел за Шальке - это всего лишь байка, которую почему-то раздули до факта.
Я в шоке, конечно))
Хорошее судейство видимо?
"Да, в Самаре было пожестче и подинамичнее"
Экая словесная эквилибристика. Так один в один или пожестче все-таки? А то, сюрприз-сюрприз, жесткость и динамичность напрямую влияют на оценку эпизода. Т.е. это вранье номер один.
Во-вторых, кб зачем-то придуриваются и делают вид, что не понимают значения термина "наступ". Но внезапно для "наступа" нужно именно наступить на ногу соперника. У Ренана ничего подобного не было. Он делает движение ногой, по касательной слегка задевает Бальде, но дальше движение продолжается, нога Ренана все еще в воздухе и только спустя мгновение эта самая нога завершает шаг и наступает на газон позади стопы Бальде. Там не было никакого наступа в принципе. И рассуждать о динамичности не требуется, так как эпизоды разные.