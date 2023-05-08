Артур о Месси, Роналду и Неймаре: «У них менталитет победителей. Эти трое всегда выходят «убивать», даже если играют против своей матери»

Артур рассказал, какой общей чертой обладают Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

« , КР7 и Месси. У всех троих есть что-то общее. У них менталитет победителей. Будь то тренировка, товарищеский матч или финал, эти трое всегда выходят «убивать». Даже если они играют против своей матери, им все равно. Их менталитет потрясающ.

Неймар искусен, он делает финты, он идет в дриблинг... Криштиану забивает голы, где бы он ни находился, он забивает голы, куда бы ни пошел, потому что у него невероятные способности... А Месси, что ж, Месси – инопланетянин. Инопланетянин.

У меня была возможность поиграть со всеми тремя и увидеть их вблизи. У каждого из них свои особенности, некоторые больше идут в дриблинг или лучше завершаю атаки, но я предпочитаю их менталитет. Все трое в этом отношении необыкновенны», – сказал полузащитник « », арендованный у « ».