Артур о Месси, Роналду и Неймаре: «У них менталитет победителей. Эти трое всегда выходят «убивать», даже если играют против своей матери»

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Артур рассказал, какой общей чертой обладают Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

«Неймар, КР7 и Месси. У всех троих есть что-то общее. У них менталитет победителей. Будь то тренировка, товарищеский матч или финал, эти трое всегда выходят «убивать». Даже если они играют против своей матери, им все равно. Их менталитет потрясающ.

Неймар искусен, он делает финты, он идет в дриблинг... Криштиану забивает голы, где бы он ни находился, он забивает голы, куда бы ни пошел, потому что у него невероятные способности... А Месси, что ж, Месси – инопланетянин. Инопланетянин.

У меня была возможность поиграть со всеми тремя и увидеть их вблизи. У каждого из них свои особенности, некоторые больше идут в дриблинг или лучше завершаю атаки, но я предпочитаю их менталитет. Все трое в этом отношении необыкновенны», – сказал полузащитник «Ливерпуля», арендованный у «Ювентуса». 

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29 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Что тут делает Неймар?
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Фут.Боль
Чушь какая-то про мать.
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Port Royal
вот про мать было лишнее
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Илья Гордеев
То есть они и мать готовы убить по мнению Артура? Он там с Ришарлисоном бухает что ли?
+4
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Что тут делает Неймар?
Тоже в шоке
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nobrainnopain
Эти трое всегда идут продавать )
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кто-то
Бесит, что Неймара всегда суют во всякие топы, хотя он определённо этого не заслуживает… Все полностью игнорируют Суареса, у него менталитет победителя не хуже, чем у Месси и Роналду
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Artūras Grigas
Ну на счет аргентинца и бразильца - они точно против матери не сыграют , а вот португальский клоун... ради славы и рекордов... я уж не говорю об игре против матери - он её и продаст.
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The Best
Неймар больше тусит на днях рождения сестры)
Вообще я бы не сказал что он имеет дух победителя или какие-то лидерские качества.
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hsngfrv
Фигню какую ту сказал Артурито
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прощай Роналду
Неймар самый высокооплачиваемый футболист мира если взять количество проведённых минут на евро€)
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Манковский
Роналду в розовой кепочке подъезжая к стадиону идёт убивать...... смешно.
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H23
Бесплатный сеанс обучения от Артура, как с головы до ног полностью обосрать чьих-то кумиров, делая им как-бы комплимент.
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Месси ниц пред Насри
Почему все футболёры такие отбитые?
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FoDi
ну Артур конечно легенда Ливерпуля, я уже даже забыл про него и , думаю , не я один
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Алексей Власов
Смешно
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Алексей Власов
Месси убивает только футбол получая липовые ЗМ
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Заяцволк
А, так вот почему Кринжти всегда в стенку лупит со штрафного, ему не гол нужен, а убивать, ок, понятно
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Yri Yrov
только Артур к этим троим никакого отношения не имеет ничем
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Гегенпрессинг Рангника
Роналду идёт убивать клубы, в которые переходит
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Великий Алонсо
Неймар тут каким боком?
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Muhammad Nazaraliev
Один из них выходит убивать время
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