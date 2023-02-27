Месси – 1-й игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах

Вчера нападающий «ПСЖ» установил уникальное достижение.

Форвард забил «Марселю» (3:0) в матче 25-го тура Лиги 1. Этот мяч стал для него 700-м на клубном уровне.

Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 700 голов в топ-5 лигах. У него 672 гола за «Барселону» и 28 за « ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.

Отметим, что в октябре 2022 году , тогда выступавший за « », также преодолел планку в 700 голов за карьеру. Тогда у него было 450 мячей за « », 144 за «МЮ», 101 за «Юве», 5 за «Спортинг».

Чемпионат Португалии не входит в число топ-5 лиг, поэтому 5 мячей, которые Роналду забил в «Спортинге», не учитываются при подсчете.

Полную статистику Месси можно найти здесь. Показатели Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», доступны тут.