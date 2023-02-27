Месси – 1-й игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах

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Вчера нападающий «ПСЖ» Лионель Месси установил уникальное достижение.

Форвард забил «Марселю» (3:0) в матче 25-го тура Лиги 1. Этот мяч стал для него 700-м на клубном уровне.

Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 700 голов в топ-5 лигах. У него 672 гола за «Барселону» и 28 за «ПСЖ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.

Отметим, что в октябре 2022 году Криштиану Роналду, тогда выступавший за «Манчестер Юнайтед», также преодолел планку в 700 голов за карьеру. Тогда у него было 450 мячей за «Реал», 144 за «МЮ», 101 за «Юве», 5 за «Спортинг».

Чемпионат Португалии не входит в число топ-5 лиг, поэтому 5 мячей, которые Роналду забил в «Спортинге», не учитываются при подсчете.

Полную статистику Месси можно найти здесь. Показатели Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», доступны тут.

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45 комментариев

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Рэд Уайт
Ответ ман сити фейк
Ещё рано. Для этого он должен оформить покер в лиге верблюдов
Месси уже после 2008-2012 стал лучшим в истории,а победа на чм сделала его абсолютно лучшим и недосягаемым,ну и рты хейтером с концами защил
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Gestor_36
а разве адепты португальского кавалло еще не сделали петицию о включении верблюжьей лиги в категорию топ?
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f0rmoceft
Ответ читай ниже ↙
Ближе к центру он стал играть к 26, можешь у Игоря Новикова спросить
Игорь, ты тут? Ау
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ДЖИН
кристинкин забивает с пустыни , про него можно забить, его рекорды перебьют а-а-аха)
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Eikei
Ответ Сикарио
У Мессе нет ни одного ЗМ, Барселона 24 года платила судьям, поэтому все "выигранное" за этот период обнуляется.
для тебя, хорошо что нам до тебя как до лампочки.
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Екн Лор
Ответ ман сити фейк
Хет-трик в ворота ФК Верлблюд ценнее
У Месси последний хет-трик на клубном уровне был больше 1000 дней назад (в феврале 2020-го ещё), тогда как у Роналду в прошлом сезоне два хет-трика в АПЛ)
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Ришад Хайруллин
Ответ bam bam
типо количество матчей Месси напишем , а Роналду не напишем ? )))
ну раналду намного больше сыграл матчей, видать из-за этого не написали
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Vitalik Barbacari
Ответ ман сити фейк
Хет-трик в ворота ФК Верлблюд ценнее
🤣🤣🤣 посмотрим где будет играть ГОАТ через год
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Eikei
Жду комментариев Кинг оф Раша что голы куплены
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Дмитрий Кузнецов
Ответ Сикарио
У Мессе нет ни одного ЗМ, Барселона 24 года платила судьям, поэтому все "выигранное" за этот период обнуляется.
спасибо, настроение поднял. орнул прям в голос с твоего комментария😁
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читай ниже ↙
Ответ f0rmoceft
Плеймейкером он стал после 30, почти всю карьеру играл правого вингера
Ближе к центру он стал играть к 26, можешь у Игоря Новикова спросить
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zzzeeerrrooo
Ответ f0rmoceft
Плеймейкером он стал после 30, почти всю карьеру играл правого вингера
Вингера играл на старте карьеры
С приходом Пепа он поменял позицию
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f0rmoceft
Ответ ILIILI
Люди, да что с вами? Позитивная новость про Месси, а вы приходите написать гадость про Рональду, зачем?
Глоры, что с них взять?)
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Moscwow
Очень удобно считать, учитывая, что Лига 1 только недавно вошла в топ-5 чемпионатов, а Португалия как раз спустилась на 6 место
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ f0rmoceft
Во время написания текста ты случайно змею не гладил?)
а вы не почувствовали???
0
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KING_OF_RUSSIA
Давайте хейтеры, поднажмите, лейте еще больше желчи на Рона)) Ведь, не с Мбаппе же сравнивать, который сейчас на голову сильнее играет)) Хоть здесь найдете отдушину.
p.s. угораю с комментов "Месси уже 35", лол эти лицемерные хейтеры почему-то не обращали внимание на то, что Рону уже 35, 36, 37 или 38 и обливали его своей гнилью даже после семейной трагедии, а сейчас требуют учитывать, что Месси 35 😂🤡🤡
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f0rmoceft
Ответ Barsa! bolshe chem klub
первый и единственный! очередной рекорд величайшего
Быстро ты удалил текст лишний😂
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f0rmoceft
Ответ Отец Абду
Удивительно, что плеймейкер первым достиг, а не бомбардииры:) Месси > все бомбардиры...
Плеймейкером он стал после 30, почти всю карьеру играл правого вингера
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0
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Отец Абду
Осторожно, на ветке появились обиженные персофаны игрока Аль Насра:)
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Сикарио
У Мессе нет ни одного ЗМ, Барселона 24 года платила судьям, поэтому все "выигранное" за этот период обнуляется.
+4
-7
-3
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f0rmoceft
Ответ Должун Ригоберкович
Говорят возле стадиона был замечен неизвестный человек с капюшоном и верхом на верблюде, он пытался преследовать Месси, но после приезда полиции с криками уиии ускакал прочь и есть информация, что спрятался в посольстве саудовской Аравии
Где смеяться?
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-3
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ДЖИН
700 за топ клубы, 126 в ЛЧ, и 98 голов за сборную. = 925 голов всего . То 1000 ти осталось не далеко.
0
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Константин Эсперов
Есть только топ 3 лиг . Италия и Франция не в счёт.
0
-5
-5
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Юлия Ким
Лео кинг💙🐐
+3
-1
+2
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Сикарио
Чемпионат Португалии не входит в число топ-5 лиг, поэтому 5 мячей, которые Роналду забил в «Спортинге», не учитываются при подсчете.
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А донной Франции входит, смех))
+1
-4
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