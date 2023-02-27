Месси – 1-й игрок, забивший 700 голов в топ-5 лигах
Вчера нападающий «ПСЖ» Лионель Месси установил уникальное достижение.
Форвард забил «Марселю» (3:0) в матче 25-го тура Лиги 1. Этот мяч стал для него 700-м на клубном уровне.
Месси стал первым футболистом, которому удалось забить 700 голов в топ-5 лигах. У него 672 гола за «Барселону» и 28 за «ПСЖ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.
Отметим, что в октябре 2022 году Криштиану Роналду, тогда выступавший за «Манчестер Юнайтед», также преодолел планку в 700 голов за карьеру. Тогда у него было 450 мячей за «Реал», 144 за «МЮ», 101 за «Юве», 5 за «Спортинг».
Чемпионат Португалии не входит в число топ-5 лиг, поэтому 5 мячей, которые Роналду забил в «Спортинге», не учитываются при подсчете.
Полную статистику Месси можно найти здесь. Показатели Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», доступны тут.
С приходом Пепа он поменял позицию
p.s. угораю с комментов "Месси уже 35", лол эти лицемерные хейтеры почему-то не обращали внимание на то, что Рону уже 35, 36, 37 или 38 и обливали его своей гнилью даже после семейной трагедии, а сейчас требуют учитывать, что Месси 35 😂🤡🤡
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А донной Франции входит, смех))