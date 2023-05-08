Дом Родриго ограбили, когда «Реал» играл в финале Кубка Испании. Вингер сделал дубль

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига происшествия Родриго Гоэс Футбол

Дом Родриго Гоэса ограбили во время финального матча Кубка Испании.

«Реал» стал обладателем трофея, одержав победу над «Осасуной» в финале – 2:1. Родриго оформил дубль в этой игре. 

По информации EFE, во время этого матча дом, в котором вингер «Реала» живет со своими родителями, ограбили неизвестные.

Родственники футболиста в это время находились на трибуне стадиона, где проходила игра. 

В данный момент неизвестно, какой ущерб нанесли грабители. Полиция разыскивает преступников. 

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51 комментарий

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Саша Пушкин
Ответ HI MARS
У Лапорты есть алиби?
Почему бы Азару не дежурить в домах футболистов Реала во время игр, если он действительно хочет быть хоть как-то полезнен клубу ?
Хотя, если начнется погоня, то он едва ли сможет догнать жуликов в нынешней своей форме...
+163
-4
+159
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LokoTen
Ограбили это когда с оружием, а если никого не было - обворовали
+56
-5
+51
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HI MARS
У Лапорты есть алиби?
+46
-14
+32
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Homelender_666
Ответ distress of ignorance
Блин, действительно, гениальная идея. Хоть одну милионную часть контракта отработает. Еще можно Мариано подрядить на это, домов много.
Мариано выглядит как человек, который сам обчищает дома)
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Фут.Боль
Тот случай, когда награду взял не только Родриго и Реал.
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BorisBritva
Надо оставлять в хате на время матчей парнишку из "Один дома".
+8
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distress of ignorance
Ответ Саша Пушкин
Почему бы Азару не дежурить в домах футболистов Реала во время игр, если он действительно хочет быть хоть как-то полезнен клубу ? Хотя, если начнется погоня, то он едва ли сможет догнать жуликов в нынешней своей форме...
Блин, действительно, гениальная идея. Хоть одну милионную часть контракта отработает. Еще можно Мариано подрядить на это, домов много.
+7
0
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Давид Agabekyan
Ответ Фут.Боль
Тот случай, когда награду взял не только Родриго и Реал.
Родриго в 0 вышел
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Байгазы Козтимесин
Иногда кажется что у этих футболистов нету денег чтобы нанимать охрану.
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Авторитетное Мнение
Ответ LokoTen
Ограбили это когда с оружием, а если никого не было - обворовали
Не обязательно с оружием. Просто грабёж - это не скрытно, а воровство наоборот. Тоесть если ты увидишь как твой телефон берут и убегают - это грабеж, а если с кармана вытащат - воровство. Оружие тут не при чём
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Алексей Маврин
Ответ rigobersong
А что бедным Испанцам еще делать, в стране нет работы, молодое населенте сидит на шее у родителей, потерянное поколение, только и могут бегать грабить тех, кто смог заработать деньги:) При этом правительство ничего не делает для того, что бы улучшить жизнь населения:) Давно пора каталонии уже отделяться от нищих и процветать дальше:))
Сепаратизм осуждаем
+6
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Алексей Маврин
Ответ Den_Gordey_1301
Комментарий удален модератором
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." (с) ))))
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distress of ignorance
Лапорта всерьез решил Месси вернуть )
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Саша Пушкин
Ответ Homelender_666
Мариано выглядит как человек, который сам обчищает дома)
Бензема, имея огромный опыт в видеосъемке, мог бы помочь грамотно организовать установку камер наблюдения в домах футболистов.
+6
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Денис Грибанов
Ответ toxasel
Загнивающая Европа. У нас вон ни одного Малкома не обнесли
у нас люди с такими доходами в обычных домах пососедству с простыми смертными не живут.
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riverman1980
Благополучная Европа в которой правопорядок, эффективная полиция и все живут так хорошо, что и грабить никого нет смысла.
+7
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Андрей Хенто
Ничему жизнь не учит игроков. Сколько уже таких было историй, ну наймите Вы охрану, установите современную систему безопасности. Здорово, что в этот момент никто не пострадал, кто знает как могут повести себя грабители, будь кто-то дома.
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Alex Alex
Лапорта начал полномасштабное
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AlexZhano__
У них охрана стоит дороже, чем терпеть постоянные грабежи? В их элитном ЖК нет пропусков?
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Spiker1606
Ответ Андрей Хенто
Ничему жизнь не учит игроков. Сколько уже таких было историй, ну наймите Вы охрану, установите современную систему безопасности. Здорово, что в этот момент никто не пострадал, кто знает как могут повести себя грабители, будь кто-то дома.
Я сам живу в 2-х этажном особняке, но об охране дома не задумывался. Дом застрахован и снаружи стоит видеонаблюдение и всё. Поэтому я их понимаю, хотя у нас в России не грабят дома и квартиры.
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Golib Mamadjonov
Ответ Саша Пушкин
Почему бы Азару не дежурить в домах футболистов Реала во время игр, если он действительно хочет быть хоть как-то полезнен клубу ? Хотя, если начнется погоня, то он едва ли сможет догнать жуликов в нынешней своей форме...
🤣🤣🤣
+2
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Алекс Самойлов
Лапорта никак не успокоится . надо наскребать на Месси
+2
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Dikki Shelton
Испортили праздник. Плохие люди. Найти и наказать по закону.
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Иван Иванов
Это был Месси с подельниками, сейчас пойдет писать явку с повинной.
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Babyboy
в чем проблема поставить круглосуточную охрану на дом? 10к евро (наверное) цена услуги. может в Испании про это не знают?
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