Дом Родриго ограбили, когда «Реал» играл в финале Кубка Испании. Вингер сделал дубль
Дом Родриго Гоэса ограбили во время финального матча Кубка Испании.
«Реал» стал обладателем трофея, одержав победу над «Осасуной» в финале – 2:1. Родриго оформил дубль в этой игре.
По информации EFE, во время этого матча дом, в котором вингер «Реала» живет со своими родителями, ограбили неизвестные.
Родственники футболиста в это время находились на трибуне стадиона, где проходила игра.
В данный момент неизвестно, какой ущерб нанесли грабители. Полиция разыскивает преступников.
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Хотя, если начнется погоня, то он едва ли сможет догнать жуликов в нынешней своей форме...