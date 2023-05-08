Дом Родриго Гоэса ограбили во время финального матча Кубка Испании.

« » стал обладателем трофея, одержав победу над «Осасуной» в финале – 2:1. Родриго оформил дубль в этой игре.

По информации EFE, во время этого матча дом, в котором вингер «Реала» живет со своими родителями, ограбили неизвестные.

Родственники футболиста в это время находились на трибуне стадиона, где проходила игра.

В данный момент неизвестно, какой ущерб нанесли грабители. Полиция разыскивает преступников.

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