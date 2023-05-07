Родриго о победе в Кубке Испании: «Реал» давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил 2 гола... Совершенно особенный вечер для для меня»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс прокомментировал победу в финале Кубка Испании.

«Реал» стал обладателем трофея, обыграв «Осасуну» в финальном матче (2:1). Бразилец сделал дубль.

– Очень, очень счастлив. На этой неделе мы говорили о том, что «Мадрид» уже давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил два гола... Вау, это была совершенно особенный вечер для для меня.

– В свои 22 года ты уже выиграл все титулы с клубом.

– Да! Вот почему я говорил, что хочу выиграть именно Кубок – это то, что мне было нужно. Но я хочу большего, гораздо большего. Это соревнование особенное, и сегодня я смог в этом убедиться.

Очень счастлив. Нет слов. Мой первый Кубок. Мне его не хватало, и я хотел выиграть его. Я смог забить два гола, это совершенно особенный вечер.

О звании лучшего игрока финала

Я горжусь работой, которую я выполняю весь сезон. Возможность забить дважды – это потрясающе. Это особая награда, – сказал вингер «Реала». 

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42 комментария

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Moscwow
Да не, бестолковые бегунки какие-то Родриго и Винисиус, вот Фати да, новый Месси, столько голов и кубков принёс
+140
-25
+115
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Los Galácticos
Лунин, Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Алаба и другие собрали теперь полную коллекцию трофеев. Но конечно больше всего рад за Крооса который в клубе с 2014 года и до ухода на пенсию смог наконец-то его выиграть.
+79
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+71
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Андрей Хенто
Родриго золотой мальчик. Очередной важнейший дубль оформил и принес команде победу. Рад за этого парня, сегодня наряду с Винисиусом были лучшими в составе Мадрида.
+50
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+48
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Raul14
Я уверен что Родриго станет безжалостным голеадором. Моменты свои он реализует отлично 👍🏻👍🏻👍🏻
+22
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Jon Snow
Ответ Абдул Абакаев
про Фати так говорили пару лет назад. успокойтесь уже
Говорили про Фати, Кркича, Артура и прочих Пучей, Халиловичей и Симонсов. Ждем Педри и Гави в Трабзонспоре через пару-тройку))
+31
-11
+20
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Asad Nizamov
Родриго может не быть заметен весь матч, но моменты реализует хладнокровно
+22
-2
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Андрей Хенто
Ответ Los Galácticos
Лунин, Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Алаба и другие собрали теперь полную коллекцию трофеев. Но конечно больше всего рад за Крооса который в клубе с 2014 года и до ухода на пенсию смог наконец-то его выиграть.
Не слишком уважительно к таким монстрам, как Вальехо и Мариано Диас писать другие))
+18
-1
+17
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Asad Usmanhodjaev
Один из самых недооцененных игроков в Европе
+15
-1
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buryat
Ответ Jon Snow
Говорили про Фати, Кркича, Артура и прочих Пучей, Халиловичей и Симонсов. Ждем Педри и Гави в Трабзонспоре через пару-тройку))
Ещё раньше считалось, что Бартра сильнее Варана, а Монтойя - Карвахаля)
+13
-2
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MADRiD_00
Родриго большой молодец. Не ноет на публику на счёт игровой практики, тихо делает свое дело и не скандалит на поле.
Он уже стал важнейшей частью Реала. Желаю ему удачи в составе великой команды.

Всех болельщиков Королевского клуба поздравляю с победой. Вперёд МАДРИД 🤍🤍🤍
+9
0
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Помню времена когда приобретали бразилов, столь юных и зелёных, думал, как можно так тратить безумно им всего лет 17-18 и они вообще ноунеймы. Приятное чувство когда ты понял что был не прав)
+9
0
+9
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f0rmoceft
Отличную форму набрал, ждём важные голы в матчах ЛЧ
+8
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Granero-24
Вся надежда на Вини, Бензема и Родриго на матче с Сити! Эх Каземиро, Каземиро...
+7
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Армен Амбарян
Ответ Андрей Хенто
Родриго золотой мальчик. Очередной важнейший дубль оформил и принес команде победу. Рад за этого парня, сегодня наряду с Винисиусом были лучшими в составе Мадрида.
последний кто делал дубль в финале это Хуанито,против Кастильи.Просто факт)
+6
0
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Игорь Новиков
Уникальный парень. Не клепает по 20 голов за сезон, но забивает важнейшие голы.
+4
0
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белошип
Жду дубль в ворота 0лчных)
+5
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bostonKG
Мадрид развивает ментальность👍
+4
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Армен Амбарян
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Помню времена когда приобретали бразилов, столь юных и зелёных, думал, как можно так тратить безумно им всего лет 17-18 и они вообще ноунеймы. Приятное чувство когда ты понял что был не прав)
это все заслуги Калафата
+4
0
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jonnysilverhand01
А что он в прошлом году в ЛЧ делал это вообще космос …
+3
0
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Маноло Санчи́с
Родриго здорово прибавил за последний сезон. Хорошо бы и дальше в том же духе продолжал))
+2
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h4ww7xkqkz
Родриго-славный малый,ведёт себя скромно,ни с кем не ругается,молча делает своё дело,когда от него это требуется.Рад за него.
+2
0
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Алексей Смолин
Ответ Muhammad Juraev
Ахахпхпха Этот кубок называли мусорным, когда её выигрывала Барса, а сейчас такой ор 🤣🤣🤣
И шаурму готовь по братский
+3
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jonnysilverhand01
Ответ Los Galácticos
Лунин, Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Алаба и другие собрали теперь полную коллекцию трофеев. Но конечно больше всего рад за Крооса который в клубе с 2014 года и до ухода на пенсию смог наконец-то его выиграть.
Мариано собрал вообще полную из полных
+2
0
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EmilKB24
Ответ Игорь Новиков
Уникальный парень. Не клепает по 20 голов за сезон, но забивает важнейшие голы.
у него в этом сезоне уже 16 голов)
+2
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arslankolesov71@gmail.com
Молодец парень, так держать, дальше-больше.
+2
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