Родриго Гоэс прокомментировал победу в финале Кубка Испании.

«Реал» стал обладателем трофея, обыграв «Осасуну» в финальном матче (2:1). Бразилец сделал дубль.

– Очень, очень счастлив. На этой неделе мы говорили о том, что « » уже давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил два гола... Вау, это была совершенно особенный вечер для для меня.

– В свои 22 года ты уже выиграл все титулы с клубом.

– Да! Вот почему я говорил, что хочу выиграть именно – это то, что мне было нужно. Но я хочу большего, гораздо большего. Это соревнование особенное, и сегодня я смог в этом убедиться.

Очень счастлив. Нет слов. Мой первый Кубок. Мне его не хватало, и я хотел выиграть его. Я смог забить два гола, это совершенно особенный вечер.

О звании лучшего игрока финала

Я горжусь работой, которую я выполняю весь сезон. Возможность забить дважды – это потрясающе. Это особая награда, – сказал вингер «Реала».

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