«Реал» выиграл 18 из 20 последних финалов
«Реал» выиграл 18 из 20 последних финалов.
Сегодня мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв «Осасуну» в финале (2:1).
В 20 последних кубковых финалах «Реал» одержал 18 побед. Отметим, что в этой статистике учитываются турниры, где финал проводится в формате одной игры.
«Сливочные» потерпели два поражения в последних финалах: 2018 году – от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4), а в 2023-м – от «Барселоны» в Суперкубке Испании (1:3).
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Тогда не страшно
HalaMadrid
Короли футбола
Алаба и Кроос - выиграли все клубные трофеи за два разных клуба.
Камавинга в 20 уже все трофеи взял.
У Анчи 10 трофей в Реале.
Столько событий после матча👍
Ждём ещё один, кубок ЛЧ!