«Реал» выиграл 18 из 20 последних финалов

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» выиграл 18 из 20 последних финалов.

Сегодня мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв «Осасуну» в финале (2:1). 

В 20 последних кубковых финалах «Реал» одержал 18 побед. Отметим, что в этой статистике учитываются турниры, где финал проводится в формате одной игры.

«Сливочные» потерпели два поражения в последних финалах: 2018 году – от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4), а в 2023-м – от «Барселоны» в Суперкубке Испании (1:3).

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33 комментария

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Андрей Хенто
Статистика просто космос. Поистине Королевский клуб. Не даром говорят, Мадрид не играет финалы, он их выигрывает.
+44
-3
+41
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Artem Piatkov
2 из этих 20 - это поражения в Суперкубках?

Тогда не страшно
+36
-3
+33
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hannibal ante portas
Короли футбола
+21
-1
+20
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Фёдор Кузнецов
Винисиус и Родриго это уже сейчас великое будущее Реала
+16
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+16
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Фёдор Кузнецов
Реалу потребовалось 16 месяцев чтоб взять все возможные трофеи
+10
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+10
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
поздравляю реал с последним трофеем в этом году)
умоляю, не смеши))
+10
-1
+9
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VuNePonimaete
Какие еще могут быть вопросы касаемо лучшего клуба в мире?
+10
-1
+9
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rachidibrahimov
Ответ Barca_mania
поздравляю реал с последним трофеем в этом году)
Поздравляю Барсу с последним чемпионством на ближайшие лет 10.
+10
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+9
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Фёдор Кузнецов
Хотелось бы поблагодарить Матч ТВ что с такой ситуацией в мире смогли получить права на трансляцию Кубка
+7
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ZA.RMA
Приятная победа спустя 9 лет вылетов.

HalaMadrid
+7
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Этот Райола хочет денег
Мадридская футбольная машина!
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Moscwow
Не 45 кубков Гампера, конечно
+6
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dr. cage
Реал это финалисима..
+6
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Xabi Alonso78
Короли финалов
Короли футбола
+6
-2
+4
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
поздравляю реал с последним трофеем в этом году)
Даже - жалко тебе, жалкий барсук
+4
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+3
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f0rmoceft
У Бензема 25 трофей, первое место за клуб вместе с Марсело.
Алаба и Кроос - выиграли все клубные трофеи за два разных клуба.
Камавинга в 20 уже все трофеи взял.
У Анчи 10 трофей в Реале.
Столько событий после матча👍
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инок
Реал с победой в кубке Испании и очередным трофеем.
Ждём ещё один, кубок ЛЧ!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
поздравляю реал с последним трофеем в этом году)
Ууууууууу. Спасибо за ЛЧ, спасибо!!!
+1
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max mystique
Еее всех с победой! Долгожданный трофей! Наконец-то! Родриго умничка, все молодцы, единственно на мой взгляд в матче немного потерялся Карим, ну да ладно, очень важная победа для поднятия духа перед важнейшим матчем с Сити! Осасуне респект, очень добротная команда!
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Сергей Логинов
Ответ ZA.RMA
умоляю, не смеши))
Наоборот, пусть смешит)
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AF16
осасуна сегодня хорошо играла, немного не хватило, в целом игра была примерно равной
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Granero-24
В какой форме не был Реал, в финале они сделают всё что-бы победить! Реал в финале гарант победы!
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белошип
Если пройдут 0лчных,можно сразу вручать кубок Реалу)
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Granero-24
Не роняйте кубок ребята!!!😁
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Cim Bom
Всех фанов Великого Реала с победой. Не кубок гампера конечно,но и это не плохо.
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