«Реал» выиграл 18 из 20 последних финалов.

Сегодня мадридский клуб стал обладателем Кубка Испании, обыграв «Осасуну» в финале (2:1).

В 20 последних кубковых финалах « » одержал 18 побед. Отметим, что в этой статистике учитываются турниры, где финал проводится в формате одной игры.

«Сливочные» потерпели два поражения в последних финалах: 2018 году – от «Атлетико» в Суперкубке УЕФА (2:4), а в 2023-м – от «Барселоны» в Суперкубке Испании (1:3).

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