Карло Анчелотти останется в «Реале».

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, две недели назад мадридский клуб дал тренеру понять, что он останется во главе команды на следующий сезон.

возглавляет « » с 2021 года. Контракт итальянского специалиста действует до конца сезона-2023/24.

Под руководством Карло «Реал» выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании в этом сезоне. В полуфинале Лиги чемпионов команда сыграет с «Манчестер Сити».

🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно