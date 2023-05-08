Анчелотти останется в «Реале», клуб сообщил тренеру об этом

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти останется в «Реале».

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, две недели назад мадридский клуб дал тренеру понять, что он останется во главе команды на следующий сезон.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Контракт итальянского специалиста действует до конца сезона-2023/24.

Под руководством Карло «Реал» выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании в этом сезоне. В полуфинале Лиги чемпионов команда сыграет с «Манчестер Сити».

🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ SaH4r.
шёл 2043-й год, 92-х летний Анчелотти выпускает в старте 56-ти летнего Модрича, на замену выходит также 54-х летний Бензема, вместо подуставшего Мбаппе
... и Реал в 75-й раз выигрывает ЛЧ)
+120
-19
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
шёл 2043-й год, 92-х летний Анчелотти выпускает в старте 56-ти летнего Модрича, на замену выходит также 54-х летний Бензема, вместо подуставшего Мбаппе
+95
-1
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Справедливо и заслуженно. Главное чтобы Мадрид отлично поработал этим летом на трансферном рынке, усиление необходимо команде.
+61
-2
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Chistyakov
вот и славно
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Homelender_666
Возвращение Браима и продление Мариано)
Ну Браим вместо мертвого Азара - это топовейшее усиление, если без шуток)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ GuruFutbola
Отличная новость, поздравляю всех фанатов Испанского футбола) 👍🏻
радуешься что на спотифойунитазарене еще не раз увидим 0:4 ?))
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Дорогой Папа Карло! Подстриги, пожалуйста, лысого шарлатана под ноль.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Будет стимул МС надрать
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Андрей-ДК
тот случай, когда не смогли ни с кем другим договориться! почему раньше такую инфу не давали, чтоб тренер спокойно работал
Так Карло и пришел во второй раз в Реал, когда Перес не с мог с другими договориться. Аллегри, Почеттино, Конте - кто-то еще там был. В итоге все хорошо сложилось. пусть и дальше так будет.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Ответ SaH4r.
шёл 2043-й год, 92-х летний Анчелотти выпускает в старте 56-ти летнего Модрича, на замену выходит также 54-х летний Бензема, вместо подуставшего Мбаппе
Не, Мбаппе так же будет говорить про свою мечту
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
теперь ждем от деда Фло хороших усилений)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ GuruFutbola
Топаря Азара разве не достаточно?)
Азар посол Бельгии в Мадриде. Ты что?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прилипко Василий
Отлично👍👏 Анчи респект!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Главное папе игроков купите, на этом составе невозможно бесконечно выезжать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Raul14
Азар посол Бельгии в Мадриде. Ты что?
гура футбола - посол таджикистана на спорце))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Анчелотти сезон точно будет, тем более 2-3 новых игрока придут, еще надо раскрыть потенциал Тчуамени..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Специально подбадривают Анчелотти перед играми ЛЧ. Да и игрокам так спокойнее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rova Esenov
Папа Карло заслужил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батырбек Черемшанцев
Ответ Вадим Слуцкий
Дорогой Папа Карло! Подстриги, пожалуйста, лысого шарлатана под ноль.
А кто лысый шарлатан?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
недолюбливаю Реал, но Анчелотти - глыба!
отличное решения Мадрида, надо признать, а если еще за покупками хорошо сходят летом, то вообще туши свет...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Правильное решение. Ждем хороших трансферов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul Bloodworth
Зря
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Golden Valley
До последнего надеялся что он останется и принесёт ещё один кубок ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Игорь Новиков
Ну Браим вместо мертвого Азара - это топовейшее усиление, если без шуток)
Не вместо, а вместе. Легенда клуба уже подтвердила, что останется до конца контракта)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Игорь Новиков
... и Реал в 75-й раз выигрывает ЛЧ)
А Златан выигрывает под руководством Ходжсона премию "Golden Boy"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий