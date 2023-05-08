Мишель Платини: «ВАР сделал каждое касание фолом. Он убивает судей, их стало гораздо меньше»

Теги Мишель Платини судьи Йозеф Блаттер видеоповторы Футбол

Мишель Платини выступил против системы ВАР в футболе.

«ВАР только сместил проблему, сделал каждое касание фолом, судьи должны трактовать эпизоды на поле, а не перед экраном. Я бы ввел только технологии определения гола и офсайда.

[ВАР] убивает судей, их гораздо меньше, чем раньше. Но пути назад нет, я сказал Блаттеру об этом много лет назад. В конечном итоге мы будем играть без судей, как в первые дни футбола», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa. 

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34 комментария

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Аталанта расправила плечи
ВАР лишил работы судей за воротами и оставил голодными их детей! На самом деле те ещё кадры были. Постоянно стояли на полусогнутых, в паре метров от происходящего момента и все равно постоянно ошибались.
+57
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Wesley
Судья не может - ВАР поможет (сделать нужный результат). Должна быть либо автоматическая система, либо никакой
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HI MARS
Ответ Старик Стариканов
барсаглор Платини в истерике.С варом одни еврокубковые позоры.Аферист не может смириться с реальностью.
Вы имеете ввиду позорные победы Барселоны с отменённым голом Шевченко,с Эвребе,с удалением Ван Перси,с Айтекином?Или что?
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maximus388
Если бы судьи подтверждали свой высокий уровень на поле, то и не пришлось бы пользоваться услугами ВАР.
А то у нас все Карасев топовым рефери числится, при этом забегов к экрану с исправлением решения пучок. То есть он допускает явные ошибки, но выводов никаких из этого не следует.
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Xm.md
Ответ Виталий Желтоусов
осталось меньше шансов для судей пожзаработать
Это не про РПЛ уж точно
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PalPal
Ответ maximus388
Если бы судьи подтверждали свой высокий уровень на поле, то и не пришлось бы пользоваться услугами ВАР. А то у нас все Карасев топовым рефери числится, при этом забегов к экрану с исправлением решения пучок. То есть он допускает явные ошибки, но выводов никаких из этого не следует.
Этот, точно лысый шарлатан.
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зак
Ответ HI MARS
Вы имеете ввиду позорные победы Барселоны с отменённым голом Шевченко,с Эвребе,с удалением Ван Перси,с Айтекином?Или что?
оно самое..
человек который дарил Месси левые ЗМ..
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Мартинелли
Ответ Аталанта расправила плечи
ВАР лишил работы судей за воротами и оставил голодными их детей! На самом деле те ещё кадры были. Постоянно стояли на полусогнутых, в паре метров от происходящего момента и все равно постоянно ошибались.
Постоянно ничего не видели
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Ksandvankneshas
Вар всего лишь инструмент в руках арбитров. Что без него, что с ним –судейство дно. Пропали только голы с двухметровых офсайдов, но на этом всё.
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Баркамол Абдулла
"Он убивает судей, их стало гораздо меньше"

А мне кажется с ВАР, например в АПЛ судей стало больше, намного больше, НАМНОГО БОЛЬШЕ ОШИБОК С ИХ СТОРОНЫ Б&#@&
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хавбек+
легенда Барсы закончил в 2015 вместе с Хави
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AIBOLIT66
Теперь я буду судить, - сказал Бендер.
Только по справедливости!
По справедливости, - и включил ВАР.
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CM1
Здесь не проблема ВАР, а проблема трактовок правил разными арбитрами (а бывает, что и одним и тем же арбитром в одном и том же матче). Особенно это касается пенальти за контакт мяча и руки, падений в штрафной, кк и жк (хотя, по ним ВАР и не смотрят, но они очень серьезно могут повлиять на итог матча)...
ВАР хорошо помогает в определении офсайда - другое дело, что раньше, офсайд фиксировался на глаз и замечали действительно моменты, когда нап получал преимущество за счет своего положения ближе к воротам (как впрочем и не замечали - всё определялось квалификацией арбитра и способностями человеческого глаза) - сейчас же фиксируются миллиметры, на которые нос нападающего оказался ближе к воротам, чем у защитника.
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Red Wings the best
Мишель больше прав,чем не прав по этому вопросу.
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Alex_V69
Кто бы что не говорил, ВАР - это правильно. Ушёл судейский произвол, когда засчитывали голы из двухметрового офсайда. Но система нуждается в улучшении. Нужно вносить изменения в правила, уменьшая возможность разных интерпретаций эпизодов.
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T622222
Точняк
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Евгений Кузнецов
Платини такими заявлениями убивает футбол, а ВАР (если там сидят честные судьи) - помогает сделать игру лучше и чище!
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Faulheit
судьи сами виноваты, что остаются без работы. Почему люди с телевизоров видят, что происходит, а те перед мониторами с лучшими повторами не могут или не хотят. Недобросовестные судьи сами ведут к тому, что рано или поздно их полностью заменят технологии
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NIK7478
Ну, он прав.
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Давид Agabekyan
Ответ Wesley
Судья не может - ВАР поможет (сделать нужный результат). Должна быть либо автоматическая система, либо никакой
Судья не может, поможет судья на Варе. Сама система причём?
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soulsick
Уж лучше с ВАР, чем без него.
Хотя противоречивые эпизоды всё равно остаются, но, по крайней мере, их стало заметно меньше.

Разве что в отношении микроскопических офсайдов можно пересмотреть Правила, а то доходит до смешного - условные 5 см корпуса или ступни приводят к отмене гола.
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Старик Стариканов
барсаглор Платини в истерике.С варом одни еврокубковые позоры.Аферист не может смириться с реальностью.
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инок
Соглашусь во многом с Платини. С появлением ВАР все думали что все изменится, но по сути ничего не поменялось. Его либо не смотрят, либо объясняют каждый по разному. Просто клоунада, особенно в нашем футболе...
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Alexander p.
Вар норм тема, судья не всегда всё видит, без него было бы намного больше ошибок, если бы его ввели раньше, очень многое бы изменилось, вспомнить хотябы незасчитанный гол Лемпарда в 2010 на чемпионате мира.
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Homelender_666
Так судей становится меньше, потому что это неблагодарная работа. Судья в любом случае будет виноват. А благодаря ВАР стало забиваться меньше левых голов. Хотя понятно, что систему нужно улучшать.
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