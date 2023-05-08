Мишель Платини: «ВАР сделал каждое касание фолом. Он убивает судей, их стало гораздо меньше»

Мишель Платини выступил против системы ВАР в футболе.

«ВАР только сместил проблему, сделал каждое касание фолом, судьи должны трактовать эпизоды на поле, а не перед экраном. Я бы ввел только технологии определения гола и офсайда.

[ВАР] убивает судей, их гораздо меньше, чем раньше. Но пути назад нет, я сказал об этом много лет назад. В конечном итоге мы будем играть без судей, как в первые дни футбола», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.