Мишель Платини: «ВАР сделал каждое касание фолом. Он убивает судей, их стало гораздо меньше»
Мишель Платини выступил против системы ВАР в футболе.
«ВАР только сместил проблему, сделал каждое касание фолом, судьи должны трактовать эпизоды на поле, а не перед экраном. Я бы ввел только технологии определения гола и офсайда.
[ВАР] убивает судей, их гораздо меньше, чем раньше. Но пути назад нет, я сказал Блаттеру об этом много лет назад. В конечном итоге мы будем играть без судей, как в первые дни футбола», – сказал бывший президент УЕФА в интервью La Stampa.
А то у нас все Карасев топовым рефери числится, при этом забегов к экрану с исправлением решения пучок. То есть он допускает явные ошибки, но выводов никаких из этого не следует.
человек который дарил Месси левые ЗМ..
А мне кажется с ВАР, например в АПЛ судей стало больше, намного больше, НАМНОГО БОЛЬШЕ ОШИБОК С ИХ СТОРОНЫ Б&#@&
Только по справедливости!
По справедливости, - и включил ВАР.
ВАР хорошо помогает в определении офсайда - другое дело, что раньше, офсайд фиксировался на глаз и замечали действительно моменты, когда нап получал преимущество за счет своего положения ближе к воротам (как впрочем и не замечали - всё определялось квалификацией арбитра и способностями человеческого глаза) - сейчас же фиксируются миллиметры, на которые нос нападающего оказался ближе к воротам, чем у защитника.
Хотя противоречивые эпизоды всё равно остаются, но, по крайней мере, их стало заметно меньше.
Разве что в отношении микроскопических офсайдов можно пересмотреть Правила, а то доходит до смешного - условные 5 см корпуса или ступни приводят к отмене гола.