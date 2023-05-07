Матч «Реал» – «Ман Сити» обслужит португалец Диаш

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Назначены судьи на полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный арбитр – Артур Соареш Диаш, ассистенты – Паулу Соареш, Педру Рибейру (все – Португалия).

Резервный судья – Даниэле Орсато, ВАР – Массимилиано Иррати (оба – Италия), АВАР – Тиагу Мартинш (Португалия).

Диаш по три раза работал на матчах с участием «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Португалец судил игры «Реала» с АПОЭЛ (6:0) в сезоне-2017/18, с ЦСКА (0:3) в сезоне-2018/19 и с «ПСЖ» (2:2) в сезоне-2019/20. Также он работал на матчах «Ман Сити» против «Шахтера» (3:0) в сезоне-2019/20, гладбахской «Боруссии» (2:0) в сезоне-2020/21 и «Копенгагена» (0:0) в этом сезоне.

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37 комментариев

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Faulheit
прям из защиты судить будет?
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+58
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Спартак пичинен
ман сити защитника на судью поставили, интересное решение от пепа гвардиолы
+42
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+41
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Фёдор Кузнецов
Уважение Диашу, в одном матче и судит и за Сити играет
+43
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+39
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JENNINGS
С нетерпением жду предстоящий полуфинал!
Чувствую, это противостояние будет богатым на события и эмоции!
Скорее бы!🙏
+10
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+10
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Cruel Snake
Ух какой матч 💥 🔥😎
+9
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+8
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Faulheit
Ответ Спартак пичинен
ман сити защитника на судью поставили, интересное решение от пепа гвардиолы
Гвардиола в очередных тактических придумках превзошёл самого себя
+7
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+7
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ман сити фейк
Ответ Faulheit
Гвардиола в очередных тактических придумках превзошёл самого себя
Превзошёл правил футбола
+3
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antoxaspam
Ответ Faulheit
прям из защиты судить будет?
"До чего техника дошла, вашу маму и там и тут показывают"
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Lev Kondratchik
Ну я всё понимаю, отношения Сити и УЕФА хорошие, но чтобы прямо настолько…
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Murtynya
Ну всё понятно, и защитник Диаш и судья Диаш, зашибись поставили судью😒
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Матрёшка Ефросиьевна
похоже что Сити и Реал это новая классика лч( как Барса и Челси в середине нулевых например)
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Старк
Ответ Faulheit
прям из защиты судить будет?
а что, отличная позиция , поле прекрасно видно , всё эпизоды можно рассмотреть )) лучше только у вратаря!)
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Rishat Ganiev
ого. Пеп для Диаша новую позицию придумал)
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Aqsunqar Serikbay
бригада Пепа приехала
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Born is the King
Главное, чтобы после матча не вошёл в список Марчиняков и кашшаев
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tampa-bay
О нет, он же Реалу подсуживать будет
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T622222
А Карасев?
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Stivi M.D.
Бгг все равно что на матч российской команды поставить судить беларуса )))
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The Best
Опять эти эксперименты от Гвардиолы,лысый шарлатан вышел на новый уровень:дать игроку роль судьи
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LIBerly
Пеп даже судейству обучает
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#SharkTeam
Перес новые лица подтягивает
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Adeferant
Ответ tampa-bay
Будет будничное поражение Сити
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Adeferant
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
это Реал иего никогда не нужно списывать, кто бы не был в соперниках
соглашусь с тобой,но посмотрим,что будет во вторник
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Андрей Хенто
Ответ Adeferant
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ман сити фейк
Ответ JENNINGS
С нетерпением жду предстоящий полуфинал! Чувствую, это противостояние будет богатым на события и эмоции! Скорее бы!🙏
Против Базарии тоже говорили самое. Но на Этихаде играла одна команда. А в Мюнхене Сити закрылись и не было интересной игры.
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