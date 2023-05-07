Матч «Реал» – «Ман Сити» обслужит португалец Диаш

Назначены судьи на полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Главный арбитр – , ассистенты – Паулу Соареш, Педру Рибейру (все – Португалия).

Резервный судья – , ВАР – (оба – Италия), АВАР – Тиагу Мартинш (Португалия).

Диаш по три раза работал на матчах с участием «Реала» и «Манчестер Сити» в .

Португалец судил игры « » с АПОЭЛ (6:0) в сезоне-2017/18, с ЦСКА (0:3) в сезоне-2018/19 и с «ПСЖ» (2:2) в сезоне-2019/20. Также он работал на матчах «Ман Сити» против «Шахтера» (3:0) в сезоне-2019/20, гладбахской «Боруссии» (2:0) в сезоне-2020/21 и «Копенгагена» (0:0) в этом сезоне.

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