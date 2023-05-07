Кукуян после ВАР дал «Спартаку» пенальти в ворота «Зенита». Чистяков сбил Мартинса на 82-й

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Дмитрий Чистяков видеоповторы Кристофер Мартинс Перейра Павел Кукуян Футбол

Фол Дмитрия Чистякова привел к назначению пенальти в ворота «Зенита».

На 82-й минуте защитник сбил в своей штрафной хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейру.

Главный судья Павел Кукуян сперва решил, что нарушения не было, но ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый.

Полузащитник Квинси Промес сравнял счет в матче 26-го тура Мир РПЛ – 2:2.

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14 комментариев

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Всё знаю
Что можно было смотреть три минуты?
Чистейший фол и пенка.
Какие же клоуны в судействе у нас.
+20
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xyg2rdwzx4
Ответ Всё знаю
Что можно было смотреть три минуты? Чистейший фол и пенка. Какие же клоуны в судействе у нас.
Собственно как и красная, но он умудрился сначала желтую дать
+10
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Всё знаю
Ответ xyg2rdwzx4
Собственно как и красная, но он умудрился сначала желтую дать
с красной тоже никто не спорит.
Конечно уровень судейства у нас очень слабый.
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Alamh Kaiser
Ответ SMART789
Мне кажется Чистяков сначала задевает мяч, а только потом контакт Посмотрите повтор со второй камеры Немного нанытый пенальти, ну да ладно, если бы его не дали пришлось бы нытье слушать до осени
Хэйтэры не увидят момент что даже мяч меняет траекторию после касания Чистяковым до контакта со спартачем. Бесполезно о чем-либо говорить)
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Jagger
Ответ Alamh Kaiser
Хэйтэры не увидят момент что даже мяч меняет траекторию после касания Чистяковым до контакта со спартачем. Бесполезно о чем-либо говорить)
Игрок Зенита был первым на мяче и его задел, но по правилам это ничего не даёт. Игрок Спартака проткнул дальше мяч себе на ход, но его срубили. Тут пенальти без вариантов.
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zzzeeerrrooo
Ответ Всё знаю
Что можно было смотреть три минуты? Чистейший фол и пенка. Какие же клоуны в судействе у нас.
Касание искали очевидно же
Матч Наполи Милан в помощь
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Всё знаю
Ответ zzzeeerrrooo
Касание искали очевидно же Матч Наполи Милан в помощь
касание шипов с ногой копченного?
долго искали.
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блокад блокадыч
Ответ Всё знаю
Что можно было смотреть три минуты? Чистейший фол и пенка. Какие же клоуны в судействе у нас.
не сказал бы, что 100%, как и удаление
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Причёска Бэйла
Ответ Всё знаю
с красной тоже никто не спорит. Конечно уровень судейства у нас очень слабый.
Где он сильный?
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Всё знаю
Ответ Причёска Бэйла
Где он сильный?
Да мне в принципе все равно на судейство в других странах.
Мне важнее , что у нас творится.
И я не понимаю , что можно смотреть три минуты , когда со второго повтора все ясно.
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Василий Соловых
Ответ SMART789
Мне кажется Чистяков сначала задевает мяч, а только потом контакт Посмотрите повтор со второй камеры Немного нанытый пенальти, ну да ладно, если бы его не дали пришлось бы нытье слушать до осени
чистый пенальти
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