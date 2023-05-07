Кукуян после ВАР дал «Спартаку» пенальти в ворота «Зенита». Чистяков сбил Мартинса на 82-й
Фол Дмитрия Чистякова привел к назначению пенальти в ворота «Зенита».
На 82-й минуте защитник сбил в своей штрафной хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейру.
Главный судья Павел Кукуян сперва решил, что нарушения не было, но ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый.
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Чистейший фол и пенка.
Какие же клоуны в судействе у нас.
Конечно уровень судейства у нас очень слабый.
Матч Наполи Милан в помощь
долго искали.
Мне важнее , что у нас творится.
И я не понимаю , что можно смотреть три минуты , когда со второго повтора все ясно.