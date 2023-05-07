Кукуян после ВАР дал «Спартаку» пенальти в ворота «Зенита». Чистяков сбил Мартинса на 82-й

Фол Дмитрия Чистякова привел к назначению пенальти в ворота «Зенита».

На 82-й минуте защитник сбил в своей штрафной хавбека « » .

Главный судья сперва решил, что нарушения не было, но ознакомился с видеоповтором и назначил одиннадцатиметровый.

Полузащитник Квинси Промес сравнял счет в матче 26-го тура Мир – 2:2.

«Зенит» – «Спартак». 3:2 – Сергеев забил на 91-й, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция