Переговоры судей и ВАР в АПЛ могут сделать публичными. Так процесс хотят сделать понятнее для болельщиков
Переговоры судей АПЛ могут сделать открытыми для публики.
По информации Daily Mail, с клубами Премьер-лиги обсуждают возможность сделать переговоры между судьями на поле и ВАР публичными, чтобы процесс принятия решений стал понятнее для болельщиков.
Команды АПЛ, арбитры и их видеоассистенты открыты к этой идее. Если эти планы будут одобрены, то переговоры вряд ли будут обнародованы в этом сезоне – вероятнее всего, они станут публичными со следующего сезона.
При этом болельщики смогут услышать только переговоры между судьями, а не разговоры рефери с игроками и тренерами.
В Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) отметили, что не против обнародования аудиозаписей, если они будут публиковаться после игр, а не будут транслироваться в прямом эфире.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Взять на примере последнего матча Ливера и Тоттенхэма, как Жотта прямой ногой чуть ли не убил Скиппа, он лежал на поле минут 5, что делали в это время судьи на ВАР? Лишь один из недавних примеров, как такой бардак может вообще быть.. Удивительно
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
ВАР: так рэф, тут подозрение на игру рукой, да да, посмотри, можем назначить, тут секунда повтора, у него рука как у волейболиста вытянута, правда если включить полный повтор может быть подозрение на толчок, поэтому покажем только 1секунду с 1 ракурса с бровки.
Главный: ок, бегу смотреть (важная курица добегает)
Главный: так, на стоп кадре вижу руку, пенальти. Давай для убедительности секунду полета и попадание в руку.
ВАР: включаю
Спустя секунду Главный указывает на точку.
- "Ну чо там?"
- "Петрович, донатная линия заполнена - ставь пенальти!"
Вот тебе пруф: https://www.sports.ru/football/1071829168.html
Все что нужно знать о этом физруке. Его тащат, а он ноет.