Переговоры судей и ВАР в АПЛ могут сделать публичными. Так процесс хотят сделать понятнее для болельщиков

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Говард Уэбб видеоповторы IFAB Футбол

Переговоры судей АПЛ могут сделать открытыми для публики.

По информации Daily Mail, с клубами Премьер-лиги обсуждают возможность сделать переговоры между судьями на поле и ВАР публичными, чтобы процесс принятия решений стал понятнее для болельщиков.

Команды АПЛ, арбитры и их видеоассистенты открыты к этой идее. Если эти планы будут одобрены, то переговоры вряд ли будут обнародованы в этом сезоне – вероятнее всего, они станут публичными со следующего сезона.

При этом болельщики смогут услышать только переговоры между судьями, а не разговоры рефери с игроками и тренерами.

В Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB) отметили, что не против обнародования аудиозаписей, если они будут публиковаться после игр, а не будут транслироваться в прямом эфире.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Я сомневаюсь, что фразы по типу «бл, я хз» «пацаны, сорян я не смотрел» «кто смешариков переключил» внесут болельщикам понимание в принятии решений
+69
-5
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Пусть лучше ВАР разрешат вмешиваться при очевидной ошибке главного судьи
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Вы правда думаете что это что то изменит?! Теперь будут фильтровать разговоры и все. С появлением вар все думали что все изменится, но по сути ничего не поменялось. Его либо не смотрят, либо объясняют каждый по разному. Просто клоунада.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Купидон в Подгузнике
Хорошая идея, а еще было бы лучше если и главный арбитр и судья вар присутствовали в послематчевой пресс конференции
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elaman kojogeldiev
Ответ СуперНегр228
Комната ВАР на Этихаде:"Ало ну как там с деньгами?"
Или Сэр Алекс Фергюсон заходил))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Давно пора как в американском спорте объявлять решение зрителям. Как на стадионе, так и у экрана
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Судьи в АПЛ это примерно как Windows XP на новом мощном компьютере. Как вообще этот орган может существовать в своем нынешнем виде?
Взять на примере последнего матча Ливера и Тоттенхэма, как Жотта прямой ногой чуть ли не убил Скиппа, он лежал на поле минут 5, что делали в это время судьи на ВАР? Лишь один из недавних примеров, как такой бардак может вообще быть.. Удивительно
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
они сами не понимают что говорят и что делать. а еще нас хотят запутать !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadlerRG
Ответ TinTin
Я сомневаюсь, что фразы по типу «бл, я хз» «пацаны, сорян я не смотрел» «кто смешариков переключил» внесут болельщикам понимание в принятии решений
- Видишь пенальти?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Идеальный вариант. Так и должно быть, чтобы это меньше вызывало вопросов и обсуждений после матча. Конечно все равно будут недовольные, но для большинства хотя бы будет понятна логика принятия решений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ СуперНегр228
Комната ВАР на Этихаде:"Ало ну как там с деньгами?"
Ничего не перепутал с стадионном? Когда это Сити помогали судьи? Может в полуфинале с Тоттэнхем ( когда Кейн забил от руки)? Или с Мю не так давно с не назначенным 100000% офсайдом? Когда?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Ответ Виталий Ан
Пока люди принимают решения ничего не изменится. У каждого своя трактовка правил. В современном мире это вообще не возможно понять. Как футболист должен понимать как играть, если каждый судья видит это по своему( или надо видеть по другому). Это тупик. Надо все автоматизировать. Только тогда будет честно. Но менее интересно точно.
С Вар добавилось кол-во пенальти. По три за тайм. С компом будет по 20 пенальти и 100 остановок. Всё будет честно, но смотреть нельзя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Переговоры о пенальти, если бы его слышали вчера при попадании мяча в руку Шоу между арбитрами ВАР и Главным.
ВАР: так рэф, тут подозрение на игру рукой, да да, посмотри, можем назначить, тут секунда повтора, у него рука как у волейболиста вытянута, правда если включить полный повтор может быть подозрение на толчок, поэтому покажем только 1секунду с 1 ракурса с бровки.
Главный: ок, бегу смотреть (важная курица добегает)
Главный: так, на стоп кадре вижу руку, пенальти. Давай для убедительности секунду полета и попадание в руку.
ВАР: включаю
Спустя секунду Главный указывает на точку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ян Петров
Ответ Антон Чугунов
Давно пора как в американском спорте объявлять решение зрителям. Как на стадионе, так и у экрана
а еще бы запрос на просмотр VAR по требованию тренера команды, как в НХЛ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Hefner
И было бы хорошо, если бы судья также как и игроки и тренеры давали послематчевое интервью и объясняли свои перлы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Переговоры судьи с ВАР-комнатой в РПЛ:
- "Ну чо там?"
- "Петрович, донатная линия заполнена - ставь пенальти!"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Ответ Виталий Ан
Вы правда думаете что это что то изменит?! Теперь будут фильтровать разговоры и все. С появлением вар все думали что все изменится, но по сути ничего не поменялось. Его либо не смотрят, либо объясняют каждый по разному. Просто клоунада.
Ну надо же что то делать )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ f5dfmvw9bk
Поэтому Клопп срётся с профсоюзом судей
Помню как клоп орал на судью, хотя тот засчитал офсайдный гол его проекта.
Вот тебе пруф: https://www.sports.ru/football/1071829168.html

Все что нужно знать о этом физруке. Его тащат, а он ноет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f5dfmvw9bk
Ответ Ман Сити
Не сделают. Это удар по судейским ливерам и маню, а этого не допустят. Через неделю инициатива забудется, вот увидите
Поэтому Клопп срётся с профсоюзом судей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mike Eydis
Ну, кривую линию офсайда никакими переговорами не выпрямишь😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
послушаем, послушаем...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ KKA
Ну надо же что то делать )))
Однозначно надо)). Но надо бы начать хотя бы с конкретными трактовками. А в идеале автоматизировать все. Сейчас ведь полный хаос! Каждый судья судит по своему. Я просто игроком бы не знал что вообще можно, а что нельзя. Проблема очень серьезная! Надо работать с судьями и описать все что спорно. Кто то писал в комментариях что не мешало бы и оценивать судей после матча. Это бы хоть как то позволило уменьшить оплошности. Их бы бы хоть отсеивали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Интересно будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
давно пора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsperChelsea
Ответ <~Inter~>
Пусть лучше ВАР разрешат вмешиваться при очевидной ошибке главного судьи
По моему на то и есть ВАР, что бы вмешиваться, но они солидарны с судейками, получается так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий