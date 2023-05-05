Переговоры судей и ВАР в АПЛ могут сделать публичными. Так процесс хотят сделать понятнее для болельщиков

Переговоры судей АПЛ могут сделать открытыми для публики.

По информации Daily Mail, с клубами Премьер-лиги обсуждают возможность сделать переговоры между судьями на поле и ВАР публичными, чтобы процесс принятия решений стал понятнее для болельщиков.

Команды АПЛ, арбитры и их видеоассистенты открыты к этой идее. Если эти планы будут одобрены, то переговоры вряд ли будут обнародованы в этом сезоне – вероятнее всего, они станут публичными со следующего сезона.

При этом болельщики смогут услышать только переговоры между судьями, а не разговоры рефери с игроками и тренерами.

В Международном совете футбольных ассоциаций ( ) отметили, что не против обнародования аудиозаписей, если они будут публиковаться после игр, а не будут транслироваться в прямом эфире.

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