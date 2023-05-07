Губернатор Санкт-Петербурга Беглов – «Зениту»: «Вы не только подарили городу 10-й титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Политика Р-Спорт Александр Беглов Футбол

Александр Беглов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства в игре со «Спартаком» (3:2).

«Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника — столичного «Спартака».

Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

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34 комментария

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Колбаскер тут
Я не знаю более ненавистного губернатора в России, чем Беглов. Его ненавидит 101% Петербурга
+49
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+49
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San9
Этот-то куда примазывается? Надеюсь, недолго тебе еще царствовать осталось.
+27
-1
+26
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pyritanza
Специально для Александра Дмитриевича звучит песня группы Ленинград "Дорожная".
Маэстро, музыку!
+13
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Данила Данайцев
Ответ Колбаскер тут
Я не знаю более ненавистного губернатора в России, чем Беглов. Его ненавидит 101% Петербурга
Больше скажу, его по всей России терпеть не могут.
+7
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+7
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ВячеславКЗ
Ответ Данила Данайцев
Нам плевать на Спартак, это просто один из матчей🤣
Нам вообще плевать на вас с купленными чемпиками. Даже в этом матче, вас возили в десятером
+8
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Спартак Уокер
По моему пора уже забыть про принципиальность а этой встрече
+5
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+5
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Evgeny Trifonov
ты во что Петербург превратил чучело? займись работой, без тебя отпразднуют и поздравят. Пора на родину в Баку уже
+4
0
+4
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Sobachkin
Судя по ситуации в центре, в ем пофиг, кроме пьяных с баров...
+3
0
+3
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San9
Ответ Spartakus1984
Только вот зенит для Спартака не является самым принципиальным соперником
Интервью Хлусевича клубному каналу перед этим матчем: "Нас ждет игра с одним из самых принципиальных соперников".

А фантики спартака с пеной у рта пытаются доказывать, как Зенит им не принципиален 🤣🤣
+4
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Пудель
Спартак преследованием Зенита занимается уже на 4-м месте. Соперничество, конечно, принципиальное)) Это я как болела Спартака констатирую.
+3
-1
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swinostyd
вовиного кореша по стройке больше турнирная таблица волнует, чем разваливающееся метро и разбитые дороги в городе. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+2
0
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Данила Данайцев
Ответ ВячеславКЗ
Нам вообще плевать на вас с купленными чемпиками. Даже в этом матче, вас возили в десятером
Одно слово, Газпром чемпионат
+3
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hulk&boloto
Ответ San9
Этот-то куда примазывается? Надеюсь, недолго тебе еще царствовать осталось.
Как царю, смотря...
+1
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ВячеславКЗ
Ответ Данила Данайцев
Дружище,ты меня не понял, это был сарказм, я мясной.
Я понял! Все нормально. Привет из Чехии. Здесь Спартачей очень много, смотрели в баре все и остались довольны игрой КРАСНО- Белых. Молодцы!
+1
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Данила Данайцев
Ответ ВячеславКЗ
Нам вообще плевать на вас с купленными чемпиками. Даже в этом матче, вас возили в десятером
Дружище,ты меня не понял, это был сарказм, я мясной.
+1
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syn2017
Ответ OldRedWhite
А какой был самый любимый ? Ну или самый не вызывающий раздражение ? Яковлев ?
Меншиков, Милорадович и др.
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Колбаскер тут
Ответ OldRedWhite
А какой был самый любимый ? Ну или самый не вызывающий раздражение ? Яковлев ?
Да та же Валя сделала для города больше
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Dandelo_O
Усатенький не только утроил все проблемы города, но и сделал это за максимально короткий срок. Тоже рекордсмен, в своём роде.
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hulk&boloto
Ответ Spartakus1984
Только вот зенит для Спартака не является самым принципиальным соперником
Для тебя, малограмотный, является...
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Vićtor Diaź
Ответ Колбаскер тут
Я не знаю более ненавистного губернатора в России, чем Беглов. Его ненавидит 101% Петербурга
Это умудриться надо было.
Его ненавидят даже мои «зэтнутые» родственники.
Только бабуля любит.
Но она смотрит «Россию». А там при любом открытии школ или больниц этот уродец лицом торгует.
Ну а бабуля думает, что это он их открывает, своими силами. Её не переубедить. Возраст.
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OldRedWhite
Ответ syn2017
Меншиков, Милорадович и др.
Касательно Милорадовича , полностью согласен с Вами!
Редких достоинств человек и блестяще себя проявил на посту Военного генерал-губернатора.
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wlad wasew
Ответ ВячеславКЗ
Нам вообще плевать на вас с купленными чемпиками. Даже в этом матче, вас возили в десятером
Это естественное ваше состояние. Продолжайте возить. Возилы.
Мы поездим.
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Fillip
Ответ ВячеславКЗ
Нам вообще плевать на вас с купленными чемпиками. Даже в этом матче, вас возили в десятером
Вас весь чемпионат возят)
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Данила Данайцев
Ответ ВячеславКЗ
Я понял! Все нормально. Привет из Чехии. Здесь Спартачей очень много, смотрели в баре все и остались довольны игрой КРАСНО- Белых. Молодцы!
Поражение, за которое не стыдно.
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wlad wasew
Вылез всё таки
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