Губернатор Санкт-Петербурга Беглов – «Зениту»: «Вы не только подарили городу 10-й титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника»

Александр Беглов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства в игре со «Спартаком» (3:2).

«Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника — столичного « ».

Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы