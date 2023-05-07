Губернатор Санкт-Петербурга Беглов – «Зениту»: «Вы не только подарили городу 10-й титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника»
Александр Беглов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства в игре со «Спартаком» (3:2).
«Вы не только подарили городу 10-й чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника — столичного «Спартака».
Спасибо за зрелищный футбол, борьбу от первой до последней минуты и волю к победе», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.
Маэстро, музыку!
А фантики спартака с пеной у рта пытаются доказывать, как Зенит им не принципиален 🤣🤣
Его ненавидят даже мои «зэтнутые» родственники.
Только бабуля любит.
Но она смотрит «Россию». А там при любом открытии школ или больниц этот уродец лицом торгует.
Ну а бабуля думает, что это он их открывает, своими силами. Её не переубедить. Возраст.
Редких достоинств человек и блестяще себя проявил на посту Военного генерал-губернатора.
Мы поездим.