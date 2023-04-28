«Оздоева «Лилль» хотел подписать. Однако пошла дискриминация, политика вмешалась в спорт». Гаргаев о феврале 2022-го

Теги Зенит Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк агенты Политика Анзор Гаргаев Футбол

«Лилль» отказался от трансфера Магомеда Оздоева после 24 февраля.

– Магомед говорил, что в феврале, еще когда он был в «Зените», у него было предложение от европейского клуба, но из-за всем известных событий сделка не состоялась. Что это был за клуб?

– На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба «Лилль». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда.

– Но потом наступило 24 февраля.

– Да. Мы тогда были близки к переходу. У них было огромное желание его заполучить или зимой, или летом после окончания контракта с «Зенитом». Они давали ему хорошие условия. Однако когда все это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно.

Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу. Мол, это не от нас зависит. Они анализировали эту ситуацию с точки зрения своих властей.

– Как Магомед воспринял эту ситуацию? Был ли он расстроен?

– Нет, а чего расстраиваться? Что Магомед, что я, мы действуем по ситуации. Случилось оно так – ну и ладно. Особенно в какой-то момент стали сыпаться какие-то неприятные формулировки. После этого было легче сказать «нет».

А что нам еще оставалось? Мы-то рассматривали с самого начала чисто футбольный аспект. Раз уж политика вмешалась в спорт – окей. От нас уже ничего не зависело, – сказал Анзор Гаргаев, агент Оздоева.

Бывший хавбек «Зенита» выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он забил 5 голов в 27 матчах чемпионата.

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22 комментария

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Razrubsis
Магистр Йода заголовок к новости писал?
+30
-2
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Фут.Боль
Оздоева "Лилль" хотел подписать.
Политика вмешалась в спорт.
Дискриминация!
+12
0
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Maky
"Я художником быть хотел. Но тут вмешалась политика"
+6
-1
+5
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Ответ Maky
"Я художником быть хотел. Но тут вмешалась политика"
Я был рок-гитаристом, но потом меня разбудила жена. :)
+4
0
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cmorblr
Ответ Razrubsis
Магистр Йода заголовок к новости писал?
Лилль Оздоева подписать хотел
+4
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Алексей Ненахов
Ну всё нашли новую мульку , почему наши брёвна а Европе не интересна
+3
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Фут.Боль
"Лилль" хотел подписать Оздоева, - так правильнее было бы.
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Scorpio_17
У всех агентов одна и та же мантра. В Европе уже ручку и контракт подготовили, но что то пошло не так. В итоге, как обычно, или Турция, или снова РПЛ.
+1
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Английский_пациент
Оздоева Лилль хотел подписать,
Обаме в подъездах больше не ссать
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Дмитрий Иванов
К рассказам «мы могли подписать Роналду в Динамо», но не смогли добавились «Баринова могли купить, но не купили»
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Антон
"Дискриминация Оздоева" звучит покруче чем "Ультиматум Борна"
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Pb-SE
Скорее не политика вмешалась, а нежелание администрации создавать лишние бюрократические проблемы.
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шлеп нога
Кем? Дворником?
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Jadie James
пошла дискриминация
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Антон Фалафель
Сказки нашего аула
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Александр Кузичкин
Ответ jonnysilverhand01
Дискриминация ? Около 8 млн. граждан соседней страны были вынуждены покинуть свои дома и квартиры … гаргаев, а это ты тогда назовёшь вынужденным переселением ? Все французы виноваты, они плохие, уже вроде год прошёл, но не перестаю удивляться комментариям всех людей
А в чем вина Оздоева ? Из-за него чтоли бомбят ? Или он виноват из-за того,что россиянин ?
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Vovker
Ответ Александр Кузичкин
А в чем вина Оздоева ? Из-за него чтоли бомбят ? Или он виноват из-за того,что россиянин ?
должен покаяться, потому что русский. Скоро штангенциркулем будут мерить голову людям, чтобы не дай боже не было ничего русского в происхождении
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Штангель
Ответ Vovker
должен покаяться, потому что русский. Скоро штангенциркулем будут мерить голову людям, чтобы не дай боже не было ничего русского в происхождении
Что за бред? Русские такие же европеоиды, вот одна бабка-крымчанка только вывела, что существует какая то русскоговорящая челюсть, если только так русских находить.
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