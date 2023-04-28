«Оздоева «Лилль» хотел подписать. Однако пошла дискриминация, политика вмешалась в спорт». Гаргаев о феврале 2022-го

«Лилль» отказался от трансфера Магомеда Оздоева после 24 февраля.

– Магомед говорил, что в феврале, еще когда он был в « », у него было предложение от европейского клуба, но из-за всем известных событий сделка не состоялась. Что это был за клуб?

– На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба « ». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда.

– Но потом наступило 24 февраля.

– Да. Мы тогда были близки к переходу. У них было огромное желание его заполучить или зимой, или летом после окончания контракта с «Зенитом». Они давали ему хорошие условия. Однако когда все это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно.

Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу. Мол, это не от нас зависит. Они анализировали эту ситуацию с точки зрения своих властей.

– Как Магомед воспринял эту ситуацию? Был ли он расстроен?

– Нет, а чего расстраиваться? Что Магомед, что я, мы действуем по ситуации. Случилось оно так – ну и ладно. Особенно в какой-то момент стали сыпаться какие-то неприятные формулировки. После этого было легче сказать «нет».

А что нам еще оставалось? Мы-то рассматривали с самого начала чисто футбольный аспект. Раз уж политика вмешалась в спорт – окей. От нас уже ничего не зависело, – сказал Анзор Гаргаев, агент .

Бывший хавбек «Зенита» выступает за турецкий « ». Он забил 5 голов в 27 матчах чемпионата.

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