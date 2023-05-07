Геннадий Орлов: «С Миллером не общаюсь уже два года. Верхи должны решать вопросы во имя футбола и интереса людей, а не свои интересы. Тогда это будет хорошая власть»
Геннадий Орлов высказался о руководителях российского футбола.
– Каков путь нашего футбола, если говорить глобально? Что говорят в верхах? Вы же общаетесь с [председателем правления «Газпрома»] Алексеем Миллером?
– Я уже два года с ним не общаюсь.
– И все-таки – что говорят в верхах?
– Меня больше не верхи интересуют, а низы. Низы хотят видеть футбол, значит верхи должны сделать все, чтобы был футбол – вот и все.
Что нам верхи? Они должны решать вопросы во имя футбола и самое главное – интереса людей, а не свои интересы. И тогда это будет хорошая власть, – считает комментатор.
любые покупки за любые деньги ($40 млн за Малкома; 100 миллионов евро за Халка и Витцеля) в любые времена за счёт национального достояния - без проблем!) не его же личные деньги))
любые контракты для легионеров - без проблем!)
пятерные премиальные за победу над Спартаком (ох, уж эти комплексы)) за счёт Газпрома - пожалуйста!)
Газпром за всё заплатит!)) не Миллер же сам))
а на развитие футбола Миллеру плевать - с такими ресурсами и деньгами можно было сделать в Питере лучшую футбольную школу - даже круче, чем у Краснодара...
но, Миллер тешит тщеславие - ему вообще плевать, что будет после него, на развитие нашего футбола и футболистов
А так параллели верные. Люди всегда были людьми, а верхи всегда воевали... используя людей, естественно.
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я вообще с ним никогда не общался...ни с Путиным, ни с Медведевым...ни с Обамой, ни с Бидоновым.
Потому что я смелый.