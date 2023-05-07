Геннадий Орлов: «С Миллером не общаюсь уже два года. Верхи должны решать вопросы во имя футбола и интереса людей, а не свои интересы. Тогда это будет хорошая власть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Миллер Геннадий Орлов Политика Футбол

Геннадий Орлов высказался о руководителях российского футбола.

– Каков путь нашего футбола, если говорить глобально? Что говорят в верхах? Вы же общаетесь с [председателем правления «Газпрома»] Алексеем Миллером?

– Я уже два года с ним не общаюсь.

– И все-таки – что говорят в верхах?

– Меня больше не верхи интересуют, а низы. Низы хотят видеть футбол, значит верхи должны сделать все, чтобы был футбол – вот и все.

Что нам верхи? Они должны решать вопросы во имя футбола и самое главное – интереса людей, а не свои интересы. И тогда это будет хорошая власть, – считает комментатор.

42 комментария

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hulk&boloto
Ответ Marienburg
Если до Гены дошло, новые времена точно не за горами 🤔
Да просто отстранили от кормушки флюгера очередного...
+45
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+40
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Александр Ульянов
он хотел сказать что Миллер решает вопросы во имя зенита, а не во имя футбола
+49
-15
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Евгений Кузнецов
Миллеру вообще плевать на футбол - чувак тупо тешит своё тщеславие!

любые покупки за любые деньги ($40 млн за Малкома; 100 миллионов евро за Халка и Витцеля) в любые времена за счёт национального достояния - без проблем!) не его же личные деньги))

любые контракты для легионеров - без проблем!)

пятерные премиальные за победу над Спартаком (ох, уж эти комплексы)) за счёт Газпрома - пожалуйста!)

Газпром за всё заплатит!)) не Миллер же сам))

а на развитие футбола Миллеру плевать - с такими ресурсами и деньгами можно было сделать в Питере лучшую футбольную школу - даже круче, чем у Краснодара...

но, Миллер тешит тщеславие - ему вообще плевать, что будет после него, на развитие нашего футбола и футболистов
+32
-8
+24
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Marienburg
Если до Гены дошло, новые времена точно не за горами 🤔
+30
-11
+19
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Серый
Ответ Поцелуй Оздоева
ГСО хорош.
Это наглая подтасовка звука
+12
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mikhuil
стоило только оторвать от госкормушки)
+6
-1
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Александр Колосов
Ответ Олег Иванов
Ты смотри-ка Гена... прямо, как Пригожин заговорил. Будем наблюдать чем весь этот цирк закончится.
Отстаньте уже от мужа Валерии, он до сих пор от ковидного кризиса в себя прийти не может бедняга
+4
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Мистер Блин
ну это не ты с ним не общаешься, а он с тобой)))
+4
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Поцелуй Оздоева
ГСО хорош.
+12
-8
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Алекс Шавло
А когда верхи не хотят, а низы не могут называется революция!
+2
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Pelerin
Ответ Поцелуй Оздоева
ГСО хорош.
ГСО откровенно плох. Как комментатор, как аналитик, как радиоведущий - плох во всëм
+2
0
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wlad wasew
Отодвинули дедушку от кормушки.
+2
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Artem Ka
Представляю, как Миллер названивает Орлову и умоляет посидеть, пивка пропустить, о футболе поговорить)
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Александр Колосов
Ответ Supreme Allah
Ты с ним никогда и не общался , за рамки здрасьте - досвидания , он до уровня такой моли никогда не опуститься.
Ну про моль ты зря, инагентом признают и сухари сушить отправят. Ну или в лучшем случае Бахмут завоевывать
+2
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Александр Колосов
Потом не скажет, что это наглая подтасовка звука?)
+1
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SMART789
Ответ Александр Ульянов
он хотел сказать что Миллер решает вопросы во имя зенита, а не во имя футбола
ФК Зенит часть российского футбола
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Coodesnik
Ответ Александр Ульянов
он хотел сказать что Миллер решает вопросы во имя зенита, а не во имя футбола
Что он хотел сказать, то и сказал.
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Michael Boldyrev
Ответ Wiley Fox
Со школы помню: "В России перед 1917 создалась революционная ситуация - верхи не могут, низы не хотят" Но тогда был народ, а не безграмотное сытое быдло, как сейчас, для которого убийство детей в соседней Украине - неизбежная потеря и мелочь Россию не спасти
Еще на фронте должна быть аховая ситуация. Ну, и если что, то не фига прикольного сразу после 17-го года не было. Был дикий ужас, когда мировая война превратилась в гражданскую.
А так параллели верные. Люди всегда были людьми, а верхи всегда воевали... используя людей, естественно.
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jeorje
неужели даже до Гены нашего дона Орла начало что-то доходить про власть российскую? тогда может ещё не всё потеряно для русского народа?
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AIBOLIT66
Я уже два года с ним не общаюсь.
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я вообще с ним никогда не общался...ни с Путиным, ни с Медведевым...ни с Обамой, ни с Бидоновым.
Потому что я смелый.
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Artem Ka
Ответ Wiley Fox
Со школы помню: "В России перед 1917 создалась революционная ситуация - верхи не могут, низы не хотят" Но тогда был народ, а не безграмотное сытое быдло, как сейчас, для которого убийство детей в соседней Украине - неизбежная потеря и мелочь Россию не спасти
Ну так если быдло сытое - это показатель того, что в стране все хорошо. Если даже быдло сытое. В 17 году и близко такого не было. Тогда главными оппозиционерами были рабочие. А теперь блогеры, которые свалили при выдуманных сложностях в Грузию))
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TheSportNik
Что то Гена Орлов примазывается к низам, а помнится хвастался Гутцайту и Казанскому своей Газпромовской дачей, мол и вы ребятки можете такую заиметь и те, лижут кого надо теперь, особенно Гутцайт облизал Карпина всего полностью.
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Синий туман
Ответ Wiley Fox
Со школы помню: "В России перед 1917 создалась революционная ситуация - верхи не могут, низы не хотят" Но тогда был народ, а не безграмотное сытое быдло, как сейчас, для которого убийство детей в соседней Украине - неизбежная потеря и мелочь Россию не спасти
Население у на с в России, а не народ. Ни один нормальный народ не вытерпел бы над собой столько глумления , насилия и издевательств в течение многих веков.
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stewiegriffin2
Ответ Олег Иванов
Ты смотри-ка Гена... прямо, как Пригожин заговорил. Будем наблюдать чем весь этот цирк закончится.
Успокоили уже пригожина. Накормили обещаниями, как они любят это делать. А тот и рад, проблема решена
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Supreme Allah
Ты с ним никогда и не общался , за рамки здрасьте - досвидания , он до уровня такой моли никогда не опуститься.
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