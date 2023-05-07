Геннадий Орлов: «С Миллером не общаюсь уже два года. Верхи должны решать вопросы во имя футбола и интереса людей, а не свои интересы. Тогда это будет хорошая власть»

Геннадий Орлов высказался о руководителях российского футбола.

– Каков путь нашего футбола, если говорить глобально? Что говорят в верхах? Вы же общаетесь с [председателем правления «Газпрома»] ?

– Я уже два года с ним не общаюсь.

– И все-таки – что говорят в верхах?

– Меня больше не верхи интересуют, а низы. Низы хотят видеть футбол, значит верхи должны сделать все, чтобы был футбол – вот и все.

Что нам верхи? Они должны решать вопросы во имя футбола и самое главное – интереса людей, а не свои интересы. И тогда это будет хорошая власть, – считает комментатор.