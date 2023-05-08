Кузяев о 5-м подряд чемпионстве «Зенита»: «С каждым годом эмоций уже чуть меньше. Посдержаннее себя веду»

Далер Кузяев поделился эмоциями после 5-го подряд чемпионства «Зенита».

Хавбек сине-бело-голубых высказался после победы над «Спартаком» (3:2) в Мир .

— Эмоции только положительные. Как я говорил, к хорошему быстро привыкаешь. Когда первый раз становишься чемпионом, второй, ты понимаешь, что тебе нравится это ощущение, тебе не хочется его терять.

— При 2:2 представили, что сегодня могут отобрать праздник?

— « » — молодцы, действовали по‑спортивному зло. Нам, может, этого не хватило. Но ребята на замену здорово вышли и соорудили этот замечательный гол.

Не самая лучшая игра в нашем исполнении. Немного пассивно действовали, но победа есть победа. Запоминают результат. Очень рад, что мы на родном стадионе в матче против принципиального соперника принесли очередное чемпионство городу.

— Какое чемпионство самое сильное?

— С каждым годом эмоций уже чуть меньше. Посдержаннее себя веду. Может, это с возрастом, – сказал хавбек « ».

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы