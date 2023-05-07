Пименов о судействе Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»: «Он справился. Сложный матч для арбитра»
Руслан Пименов назвал матч «Зенита» и «Спартака» сложным для арбитра.
В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство.
После матча руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обжаловать решения главного арбитра Павла Кукуяна в нескольких эпизодах. Сообщается, что речь идет об отрезке перед вторым голом «Зенита» – сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек Далер Кузяев толкнул полузащитника Романа Зобнина в центре поля.
«Матч вышел просто на загляденье! «Спартак» – молодец, но «Зенит» заслужил чемпионство.
Судейство? Сложный матч для арбитра, но я считаю, что он справился», – сказал экс-форвард сборной России.
Реакция самого Бальде, кстати, очень показательна - пенальти не выпрашивал, руки не поднимал, встал и побежал как ни в чем не бывало.
Фол Кузяева очевиден, но тут уже возникает вопрос - с какого момента ВАР отсчитывает игровой момент, потому что формально гол был забит уже в следующей фазе атаки после выноса из штрафной и подбора Сантоса.
Так что это вопрос к тому, как прописан протокол ВАР. Скорее всего, по протоколу отменять гол оснований не было.
Вот это видео
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI1576099_clip_Rostov___Spartak_Gol_Mihaila_Ignatova_otmenen_iz_za_igry_rukoj_video_Tinkoff_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol
При этом во втором голе «Зенита» главным арбитром было пропущено грубейшее нарушение правил (хавбека «Зенита» Далера) Кузяева в середине поля. Атака пошла дальше, и петербуржцы забили. Печально вот что: гол уже забит, претензия есть, ну посмотрите на видеоповторе эпизод. Так что это грубейшая ошибка Кукуяна, а также всей бригады судей, включая VAR.
Еще до этого в штрафной площади «Спартака» судья не увидел грубейшее нарушение правил на Клаудиньо, — заявил Хусаинов «Матч ТВ».