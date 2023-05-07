Пименов о судействе Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»: «Он справился. Сложный матч для арбитра»

Руслан Пименов назвал матч «Зенита» и «Спартака» сложным для арбитра.

В матче 26-го тура Мир «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство.

После матча руководитель пресс-службы « » Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обжаловать решения главного арбитра Павла Кукуяна в нескольких эпизодах. Сообщается, что речь идет об отрезке перед вторым голом « » – сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек толкнул полузащитника в центре поля.

«Матч вышел просто на загляденье! «Спартак» – молодец, но «Зенит» заслужил чемпионство.

Судейство? Сложный матч для арбитра, но я считаю, что он справился», – сказал экс-форвард сборной России.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!