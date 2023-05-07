Пименов о судействе Кукуяна в матче «Зенит» – «Спартак»: «Он справился. Сложный матч для арбитра»

Теги Спартак Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Матч ТВ Павел Кукуян Роберт Ренан Футбол

Руслан Пименов назвал матч «Зенита» и «Спартака» сложным для арбитра.

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно оформил чемпионство.

После матча руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил о намерении клуба обжаловать решения главного арбитра Павла Кукуяна в нескольких эпизодах. Сообщается, что речь идет об отрезке перед вторым голом «Зенита» – сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек Далер Кузяев толкнул полузащитника Романа Зобнина в центре поля.

«Матч вышел просто на загляденье! «Спартак» – молодец, но «Зенит» заслужил чемпионство.

Судейство? Сложный матч для арбитра, но я считаю, что он справился», – сказал экс-форвард сборной России.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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34 комментария

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Дмитрий Шарков
Матч не смотрел, но увидев комменты, решил глянуть спорные моменты в обзоре на рутубе. А там не удосужились вставить спорный момент с пенкой на Кейта))) зато вставили момент с Малкомом, где он упал в штрафной, который вообще не спорный)) совпадение?))
+26
-13
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Хортон
Эпизод с Бальде с голом, который забивался через полторы минуты, не связан от слова "совсем". Там и мяч сразу же в аут ушел, т.е. у ВАР была возможность отсмотреть момент.
Реакция самого Бальде, кстати, очень показательна - пенальти не выпрашивал, руки не поднимал, встал и побежал как ни в чем не бывало.

Фол Кузяева очевиден, но тут уже возникает вопрос - с какого момента ВАР отсчитывает игровой момент, потому что формально гол был забит уже в следующей фазе атаки после выноса из штрафной и подбора Сантоса.
Так что это вопрос к тому, как прописан протокол ВАР. Скорее всего, по протоколу отменять гол оснований не было.
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Фантом
Ответ Назар Игорь
Придëтся ввести поправки в правила футбола - за толчок в центре поля назначать пенальти, и удалять. Но это только в играх с участием Спартака.
И только в пользу "Спартака". Иначе ведь придется удалять Зобнина, который совершил ровно такой же толчок Кузяева 2-3 секундами раньше. Далер просто отзеркалил действия соперника.
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Назар Игорь
Придëтся ввести поправки в правила футбола - за толчок в центре поля назначать пенальти, и удалять. Но это только в играх с участием Спартака.
+12
-7
+5
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freeman123
Ответ Evgeny Trifonov
не удаление Бальде в 1 тайме за удар лежачего, вот главная ошибка Кукуляка. Зобнин Кузяев там обоюдное было толкание, перед этим Зобнин так же толкнул Далера
1000%
+17
-12
+5
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freeman123
Ответ Ноу криминалити
Конечно, 2 гол Зенита надо было отменять Кто не согласен - Кукуян
Надо было Бальде удалять в начале первого тайма, кто не согласен - Зарема
+11
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Julia_Lawyer
Поклонники СМ, вам ваш Хусаинов рассказывает, что надо было назначать в первом тайме пенальти в ворота Селихова за фол на Клау.
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freeman123
Ответ Дмитрий Шарков
Матч не смотрел, но увидев комменты, решил глянуть спорные моменты в обзоре на рутубе. А там не удосужились вставить спорный момент с пенкой на Кейта))) зато вставили момент с Малкомом, где он упал в штрафной, который вообще не спорный)) совпадение?))
Они одинаково не спорные, а самое главное что этого Бальде должны были удалить в первом тайме в начале, за удар в спину лежащего Клаудиньо и не было бы этих его паданий и гола!
+12
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Хортон
Ответ nolan_90
Буквально так в том году Спартаку отменили гол в ворота Ростова. Из-за касания мяча руки Игнатова секунд за 40 до гола.
Да в том эпизоде и 10 секунд не прошло с момента касания руки Игнатова и до его же гола.🤡🤡🤡
Вот это видео
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI1576099_clip_Rostov___Spartak_Gol_Mihaila_Ignatova_otmenen_iz_za_igry_rukoj_video_Tinkoff_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol
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Хортон
Ответ nolan_90
Всегда говорили, что между выходами мяча из игры.
Не, ну так не может быть. Мяч может 5 минут не выходить легко, команды по нескольку владений получат за это время. Отматывать назад, отсматривая/выискивая фолы пятиминутной или даже минутной давности, никто не будет, это просто нелогично.
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Данко Лазович
Ответ freeman123
Они одинаково не спорные, а самое главное что этого Бальде должны были удалить в первом тайме в начале, за удар в спину лежащего Клаудиньо и не было бы этих его паданий и гола!
согласен. Пинок по жепе приметила даже моя сестра, которая ваще не интересуется футбичем. Она увидела, что нигга пнул Клайда по жепе.
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Владислав88
Конечно справился, не дал тушёнке традиционную пятёрку отхватить, да ещё и почти ничью затащил через очередную левую пенку. Удивительно, что ещё с Ростовом им пенку не подогнали, а так после волшебного чайка с судьями, левые пенки в 6 матчах из 7!!! Если бы не всё эти пенки, уже 8-ми шли быс такой игрой. Такого даже в махровые 90-е не было!!!
+3
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Evgeny Trifonov
не удаление Бальде в 1 тайме за удар лежачего, вот главная ошибка Кукуляка. Зобнин Кузяев там обоюдное было толкание, перед этим Зобнин так же толкнул Далера
+15
-14
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Дмитрий9779
Если бы Бальде протолкнул мяч для себя и хотел что‑то еще с ним делать, то эпизод рассматривался бы иначе. На мой взгляд, чисто игровая ситуация.
При этом во втором голе «Зенита» главным арбитром было пропущено грубейшее нарушение правил (хавбека «Зенита» Далера) Кузяева в середине поля. Атака пошла дальше, и петербуржцы забили. Печально вот что: гол уже забит, претензия есть, ну посмотрите на видеоповторе эпизод. Так что это грубейшая ошибка Кукуяна, а также всей бригады судей, включая VAR.

Еще до этого в штрафной площади «Спартака» судья не увидел грубейшее нарушение правил на Клаудиньо, — заявил Хусаинов «Матч ТВ».
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Albert58
Проще простого, справиться не обидев "чемпиона". Ну что же, пятый подряд рулон туалетной бумаги в кармане, легко будет садиться и долго сидеть.
+1
-1
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sob4kin.s@yandex.ru
Ответ Дмитрий Шарков
Матч не смотрел, но увидев комменты, решил глянуть спорные моменты в обзоре на рутубе. А там не удосужились вставить спорный момент с пенкой на Кейта))) зато вставили момент с Малкомом, где он упал в штрафной, который вообще не спорный)) совпадение?))
Момент с Малкомом - конечно, не спорный. Там чистый пенальти
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Ранальду с пивком
Смотрел хайлаты, какие Зенит голы забивал , мне защитников жалко было , позвонки наружу . Конечно когда вас абсолютно по делу поимели остаётся только обсуждать кто кого толкнул дабы оправдать свою никчемность
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interested
Где же "справился", когда побоялся настоять на своём мнении по поводу отсутствия оснований для пенальти, струсил.
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Катя СПб
Зря он это сказал.
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poolshh
Справился с поставленной задачей чтоли
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Павел Ермаков
Вот именно.."справился"..))
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freeman123
Бальде должны были удалять в первом тайме!!
+6
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АРТУР АЛИЕВ
Охота на Пименова объявляется открытой
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